https://ria.ru/20221229/okhlobystin-1842143972.html

Охлобыстин впервые стал дедом

Охлобыстин впервые стал дедом - РИА Новости, 29.12.2022

Охлобыстин впервые стал дедом

Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука артиста назвали Антонием. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:33

2022-12-29T13:33

2022-12-29T13:33

шоубиз

иван охлобыстин

семья

дети

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука артиста назвали Антонием. Кроме того, он оставил духовное завещание малышу. Артист назвал его "пафосным, как звук древних дольменов". Также он подчеркнул, что Антоний родился в сложное время. Однако актер назвал этот факт "хорошим". Первого внука подарила Охлобыстину дочь Анфиса. Однако актер скоро станет дедушкой во второй раз – его дочь Евдокия также готовится к рождению ребенка. Артист женился на Оксане Арбузовой в 1995 году. Пара воспитала шестеро детей. Ранее Наталия Медведева родила третьего ребенка. Однако она не раскрыла имени малыша.

https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван охлобыстин, семья, дети