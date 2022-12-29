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Охлобыстин впервые стал дедом - РИА Новости, 29.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221229/okhlobystin-1842143972.html
Охлобыстин впервые стал дедом
Охлобыстин впервые стал дедом - РИА Новости, 29.12.2022
Охлобыстин впервые стал дедом
Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука артиста назвали Антонием. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:33
2022-12-29T13:33
шоубиз
иван охлобыстин
семья
дети
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука артиста назвали Антонием. Кроме того, он оставил духовное завещание малышу. Артист назвал его "пафосным, как звук древних дольменов". Также он подчеркнул, что Антоний родился в сложное время. Однако актер назвал этот факт "хорошим". Первого внука подарила Охлобыстину дочь Анфиса. Однако актер скоро станет дедушкой во второй раз – его дочь Евдокия также готовится к рождению ребенка. Артист женился на Оксане Арбузовой в 1995 году. Пара воспитала шестеро детей. Ранее Наталия Медведева родила третьего ребенка. Однако она не раскрыла имени малыша.
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иван охлобыстин, семья, дети
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Семья, Дети
13:33 29.12.2022
 
Охлобыстин впервые стал дедом

Охлобыстин сообщил о рождении первого внука Антония

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Иван Охлобыстин впервые стал дедом. Внука артиста назвали Антонием.
"Я стал дедушкой. Теперь я вообще ничего не боюсь. Я свободен! Внука назвали Антоний", – сообщил актер на своей странице в "Дзен".
Кроме того, он оставил духовное завещание малышу. Артист назвал его "пафосным, как звук древних дольменов".

"Годы мои на исходе, и не ведаю я часа, когда Господь Милосердный призовёт меня к себе. Тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрёл в течении всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед", – высказался Охлобыстин.

Также он подчеркнул, что Антоний родился в сложное время. Однако актер назвал этот факт "хорошим".

"Ты родился в бесконечно важном и оттого столь же бесконечно сложном 2022 году. Ты не застанешь этот мир в том виде, в котором его застали твои родители. И хорошо, что не застанешь, потому-то предательская, человеческая "неоднозначность" сбила бы тебя с пути", – заявил артист.

Первого внука подарила Охлобыстину дочь Анфиса. Однако актер скоро станет дедушкой во второй раз – его дочь Евдокия также готовится к рождению ребенка.
Артист женился на Оксане Арбузовой в 1995 году. Пара воспитала шестеро детей.
Ранее Наталия Медведева родила третьего ребенка. Однако она не раскрыла имени малыша.
Актер Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 14:00Шоубиз
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