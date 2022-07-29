https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html

Наталия Медведева родила третьего ребенка

Наталия Медведева родила третьего ребенка - РИА Новости, 29.07.2022

Наталия Медведева родила третьего ребенка

Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:40

2022-07-29T15:40

2022-07-29T15:40

шоубиз

знаменитости

наталия медведева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях.В комментариях пожелали здоровья и счастья новоиспеченным родителям. Также теплые слова написали знаменитости, среди которых Ирина Безрукова, Елена Борщева, Марина Девятова, Сарик Андреасян и другие.Пока актриса не делилась подробностями о поле и имени малыша. У нее также есть два сына – Илья и Тимофей – рожденных в браке с участником КВН Александром Коптелем.Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.

https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталия медведева, шоу-бизнес