https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html
Наталия Медведева родила третьего ребенка
Наталия Медведева родила третьего ребенка - РИА Новости, 29.07.2022
Наталия Медведева родила третьего ребенка
Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:40
2022-07-29T15:40
2022-07-29T15:40
шоубиз
знаменитости
наталия медведева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155129/15/1551291546_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ba0c95633b0bd340c8a57c626a39b63e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях.В комментариях пожелали здоровья и счастья новоиспеченным родителям. Также теплые слова написали знаменитости, среди которых Ирина Безрукова, Елена Борщева, Марина Девятова, Сарик Андреасян и другие.Пока актриса не делилась подробностями о поле и имени малыша. У нее также есть два сына – Илья и Тимофей – рожденных в браке с участником КВН Александром Коптелем.Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.
https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155129/15/1551291546_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_1b9a77c412d97f3076a265fcf08c0623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наталия медведева, шоу-бизнес
Наталия Медведева родила третьего ребенка
Наталия Медведева и Александр Коптель в третий раз стали родителями
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях.
"Теперь нас пятеро. Моя сладость…", – написала юмористка.
В комментариях пожелали здоровья и счастья новоиспеченным родителям. Также теплые слова написали знаменитости, среди которых Ирина Безрукова, Елена Борщева, Марина Девятова, Сарик Андреасян и другие.
Пока актриса не делилась подробностями о поле и имени малыша. У нее также есть два сына – Илья и Тимофей – рожденных в браке с участником КВН Александром Коптелем.
Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала
на одном из фото беременный живот.