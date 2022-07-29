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Наталия Медведева родила третьего ребенка - РИА Новости, 29.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html
Наталия Медведева родила третьего ребенка
Наталия Медведева родила третьего ребенка - РИА Новости, 29.07.2022
Наталия Медведева родила третьего ребенка
Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:40
2022-07-29T15:40
шоубиз
знаменитости
наталия медведева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях.В комментариях пожелали здоровья и счастья новоиспеченным родителям. Также теплые слова написали знаменитости, среди которых Ирина Безрукова, Елена Борщева, Марина Девятова, Сарик Андреасян и другие.Пока актриса не делилась подробностями о поле и имени малыша. У нее также есть два сына – Илья и Тимофей – рожденных в браке с участником КВН Александром Коптелем.Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.
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знаменитости, наталия медведева, шоу-бизнес
15:40 29.07.2022
 
Наталия Медведева родила третьего ребенка

Наталия Медведева и Александр Коптель в третий раз стали родителями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница проекта "Comedy Woman" Наталья Медведева
Участница проекта Comedy Woman Наталья Медведева - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Наталия Медведева родила третьего ребенка: трогательной новостью она поделилась в социальных сетях.

"Теперь нас пятеро. Моя сладость…", – написала юмористка.

В комментариях пожелали здоровья и счастья новоиспеченным родителям. Также теплые слова написали знаменитости, среди которых Ирина Безрукова, Елена Борщева, Марина Девятова, Сарик Андреасян и другие.
Пока актриса не делилась подробностями о поле и имени малыша. У нее также есть два сына – Илья и Тимофей – рожденных в браке с участником КВН Александром Коптелем.
Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.
Фотография из телеграм-канала Розы Сябитовой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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