https://ria.ru/20221227/ivan-1841637400.html

Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской

Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской - РИА Новости, 27.12.2022

Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской

Певец IVAN (Александр Иванов) вспомнил об отношениях с Настасьей Самбурской. Он сообщил, что они не были пиаром. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:43

2022-12-27T13:43

2022-12-27T13:43

шоубиз

настасья самбурская

отношения

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) вспомнил об отношениях с Настасьей Самбурской. Он сообщил, что они не были пиаром. Также он ответил на вопрос о продолжительности романа с актрисой. Об отношениях знаменитостей стало известно в 2016 году. Самбурская была старше исполнителя на семь лет. Пара рассталась по инициативе артистки. Знаменитость призналась, что у нее охладели чувства к возлюбленному. В 2017 году актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Однако спустя два месяца актеры развелись. По словам Самбурской, причиной послужило насилие в семье. В 2021 году IVAN женился на танцовщице Алине Сухоруких. Ранее Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Она пожаловалась на большое количество некрасивых мужчин.

https://ria.ru/20220623/drobysh-1797483301.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

настасья самбурская, отношения