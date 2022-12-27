https://ria.ru/20221227/ivan-1841637400.html
Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской
Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской - РИА Новости, 27.12.2022
Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской
Певец IVAN (Александр Иванов) вспомнил об отношениях с Настасьей Самбурской. Он сообщил, что они не были пиаром. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:43
2022-12-27T13:43
2022-12-27T13:43
шоубиз
настасья самбурская
отношения
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) вспомнил об отношениях с Настасьей Самбурской. Он сообщил, что они не были пиаром. Также он ответил на вопрос о продолжительности романа с актрисой. Об отношениях знаменитостей стало известно в 2016 году. Самбурская была старше исполнителя на семь лет. Пара рассталась по инициативе артистки. Знаменитость призналась, что у нее охладели чувства к возлюбленному. В 2017 году актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Однако спустя два месяца актеры развелись. По словам Самбурской, причиной послужило насилие в семье. В 2021 году IVAN женился на танцовщице Алине Сухоруких. Ранее Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Она пожаловалась на большое количество некрасивых мужчин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
настасья самбурская, отношения
Шоубиз, Настасья Самбурская, отношения
Не пиар: IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской
IVAN раскрыл детали отношений с Самбурской и назвал их искренними
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) вспомнил об отношениях с Настасьей Самбурской. Он сообщил, что они не были пиаром.
"Меня до сих пор спрашивают, был ли это пиар. Нет, не был. Так получилось, что в какой-то период времени взломали мой аккаунт, где у нас была переписка. Если бы этого не произошло, вряд ли кто-то бы узнал об этом романе. Чтобы опередить новости, выложили это сами", – поделился артист в интервью Любови Терлецкой.
Также он ответил на вопрос о продолжительности романа с актрисой.
"Недолго. Полгода. Может, чуть больше или чуть меньше. Сейчас не общаемся", – заключил музыкант.
Об отношениях знаменитостей стало известно в 2016 году. Самбурская была старше исполнителя на семь лет. Пара рассталась по инициативе артистки. Знаменитость призналась, что у нее охладели чувства к возлюбленному.
В 2017 году актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Однако спустя два месяца актеры развелись. По словам Самбурской, причиной послужило насилие в семье.
В 2021 году IVAN женился на танцовщице Алине Сухоруких.
Ранее Самбурская пришла
в шок от сайта знакомств. Она пожаловалась на большое количество некрасивых мужчин.