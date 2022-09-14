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Самбурская пришла в шок от сайта знакомств - РИА Новости, 14.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220914/samburskaya-1816810942.html
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств - РИА Новости, 14.09.2022
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств
Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:26
2022-09-14T18:26
шоубиз
настасья самбурская
знаменитости
звезды
виктор дробыш
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети.Она призналась, что зарегистрировалась на одном из подобных порталов с пятой попытки — четыре раза ее фото отклоняли. Когда же заявка была принята, актриса была сильно удивлена. Ранее она проиграла суд с Виктором Дробышем.
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настасья самбурская, знаменитости, звезды, виктор дробыш
Шоубиз, Настасья Самбурская, Знаменитости, звезды, Виктор Дробыш
18:26 14.09.2022
 
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств

Самбурская пришла в шок от некрасивых мужчин на сайте знакомств

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети.
Она призналась, что зарегистрировалась на одном из подобных порталов с пятой попытки — четыре раза ее фото отклоняли. Когда же заявка была принята, актриса была сильно удивлена.
"У меня психологическая драма! (...) Такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела", — заявила Самбурская.
Ранее она проиграла суд с Виктором Дробышем.
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:49Шоубиз
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане
 
ШоубизНастасья СамбурскаяЗнаменитостизвездыВиктор Дробыш
 
 
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