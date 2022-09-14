https://ria.ru/20220914/samburskaya-1816810942.html

Самбурская пришла в шок от сайта знакомств

Самбурская пришла в шок от сайта знакомств - РИА Новости, 14.09.2022

Самбурская пришла в шок от сайта знакомств

Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:26

2022-09-14T18:26

2022-09-14T18:26

шоубиз

настасья самбурская

знаменитости

звезды

виктор дробыш

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети.Она призналась, что зарегистрировалась на одном из подобных порталов с пятой попытки — четыре раза ее фото отклоняли. Когда же заявка была принята, актриса была сильно удивлена. Ранее она проиграла суд с Виктором Дробышем.

https://ria.ru/20220203/samburskaya-1770934859.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

настасья самбурская, знаменитости, звезды, виктор дробыш