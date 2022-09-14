https://ria.ru/20220914/samburskaya-1816810942.html
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств - РИА Новости, 14.09.2022
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств
Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:26
2022-09-14T18:26
2022-09-14T18:26
шоубиз
настасья самбурская
знаменитости
звезды
виктор дробыш
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Настасья Самбурская пришла в шок от сайта знакомств. Мнением она поделилась на личной странице в соцсети.Она призналась, что зарегистрировалась на одном из подобных порталов с пятой попытки — четыре раза ее фото отклоняли. Когда же заявка была принята, актриса была сильно удивлена. Ранее она проиграла суд с Виктором Дробышем.
https://ria.ru/20220203/samburskaya-1770934859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
настасья самбурская, знаменитости, звезды, виктор дробыш
Шоубиз, Настасья Самбурская, Знаменитости, звезды, Виктор Дробыш
Самбурская пришла в шок от сайта знакомств
Самбурская пришла в шок от некрасивых мужчин на сайте знакомств