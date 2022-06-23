https://ria.ru/20220623/drobysh-1797483301.html

Дробыш выиграл суд против Самбурской

Дробыш выиграл суд против Самбурской - РИА Новости, 23.06.2022

Дробыш выиграл суд против Самбурской

Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:10

2022-06-23T11:10

2022-06-23T11:11

шоубиз

знаменитости

виктор дробыш

настасья самбурская

екатерина гордон

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку.Он назвал произошедшее важным событием.Содействие Дробышу оказывала Екатерина Гордон – в социальных сетях она разместила совместную фотографию.Разбирательства между звездами начались в 2020 году: Самбурская захотела начать карьеру певицы, а затем обвинила продюсера, что он не выполняет свои обязательства. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.Ранее Дробыш рассказал о здоровье Николая Носкова, который вернулся на сцену после двух инсультов.

https://ria.ru/20220622/kandelaki-1797382952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, виктор дробыш, настасья самбурская, екатерина гордон, шоу-бизнес