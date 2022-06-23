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Дробыш выиграл суд против Самбурской - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220623/drobysh-1797483301.html
Дробыш выиграл суд против Самбурской
Дробыш выиграл суд против Самбурской - РИА Новости, 23.06.2022
Дробыш выиграл суд против Самбурской
Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:10
2022-06-23T11:11
шоубиз
знаменитости
виктор дробыш
настасья самбурская
екатерина гордон
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку.Он назвал произошедшее важным событием.Содействие Дробышу оказывала Екатерина Гордон – в социальных сетях она разместила совместную фотографию.Разбирательства между звездами начались в 2020 году: Самбурская захотела начать карьеру певицы, а затем обвинила продюсера, что он не выполняет свои обязательства. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.Ранее Дробыш рассказал о здоровье Николая Носкова, который вернулся на сцену после двух инсультов.
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знаменитости, виктор дробыш, настасья самбурская, екатерина гордон, шоу-бизнес
11:10 23.06.2022 (обновлено: 11:11 23.06.2022)
 
Дробыш выиграл суд против Самбурской

Дробыш выиграл суд против Самбурской с помощью Гордон

© Фото : PR НТВВиктор Дробыш займет кресло в жюри полуфинала проекта "Ты супер!"
Виктор Дробыш займет кресло в жюри полуфинала проекта Ты супер! - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку.

"Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены", – написал Дробыш.

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНастасья Самбурская
Настасья Самбурская - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Настасья Самбурская
Он назвал произошедшее важным событием.

"И самое важное, мы доказали, что нельзя "послать продюсера", не желая ничего платить, это незаконно", – заключил Виктор.

Содействие Дробышу оказывала Екатерина Гордон – в социальных сетях она разместила совместную фотографию.
Разбирательства между звездами начались в 2020 году: Самбурская захотела начать карьеру певицы, а затем обвинила продюсера, что он не выполняет свои обязательства. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.
Ранее Дробыш рассказал о здоровье Николая Носкова, который вернулся на сцену после двух инсультов.
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ШоубизЗнаменитостиВиктор ДробышНастасья СамбурскаяЕкатерина ГордонШоу-бизнес
 
 
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