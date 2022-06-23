https://ria.ru/20220623/drobysh-1797483301.html
Дробыш выиграл суд против Самбурской
Дробыш выиграл суд против Самбурской - РИА Новости, 23.06.2022
Дробыш выиграл суд против Самбурской
Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:10
2022-06-23T11:10
2022-06-23T11:11
шоубиз
знаменитости
виктор дробыш
настасья самбурская
екатерина гордон
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку.Он назвал произошедшее важным событием.Содействие Дробышу оказывала Екатерина Гордон – в социальных сетях она разместила совместную фотографию.Разбирательства между звездами начались в 2020 году: Самбурская захотела начать карьеру певицы, а затем обвинила продюсера, что он не выполняет свои обязательства. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.Ранее Дробыш рассказал о здоровье Николая Носкова, который вернулся на сцену после двух инсультов.
https://ria.ru/20220622/kandelaki-1797382952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, виктор дробыш, настасья самбурская, екатерина гордон, шоу-бизнес
11:10 23.06.2022 (обновлено: 11:11 23.06.2022)
Дробыш выиграл суд против Самбурской
Дробыш выиграл суд против Самбурской с помощью Гордон
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Виктор Дробыш выиграл суд против Настасьи Самбурской. Продюсер сообщил, что взыскал с артистки убытки, потраченные на ее раскрутку.
"Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены", – написал Дробыш.
Он назвал произошедшее важным событием.
"И самое важное, мы доказали, что нельзя "послать продюсера", не желая ничего платить, это незаконно", – заключил Виктор.
Содействие Дробышу оказывала Екатерина Гордон – в социальных сетях она разместила совместную фотографию.
Разбирательства между звездами начались в 2020 году: Самбурская захотела начать карьеру певицы, а затем обвинила продюсера, что он не выполняет свои обязательства. Дробыш, в свою очередь, отмечал, что Настасья сама стала отказываться от работы. В ходе совместного творчества звезды все же успели записать несколько песен и клипов.
Ранее Дробыш рассказал
о здоровье Николая Носкова, который вернулся на сцену после двух инсультов.