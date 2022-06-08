https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html

Дробыш рассказал о здоровье Носкова

Дробыш рассказал о здоровье Носкова - РИА Новости, 08.06.2022

Дробыш рассказал о здоровье Носкова

Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:03

2022-06-08T11:03

2022-06-08T11:03

шоубиз

филипп киркоров

лайма вайкуле

николай носков

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. Кроме того, продюсер отметил, что в хорошей форме артиста можно убедиться, посмотрев на его живое выступление. В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. Музыкант с 2019-ого вернулся к концертной деятельности. Ранее Филипп Киркоров рассказал о здоровье Лаймы Вайкуле, которая отправилась в США на лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/khit-1770189013.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров, лайма вайкуле, николай носков