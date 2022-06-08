https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
Дробыш рассказал о здоровье Носкова
Дробыш рассказал о здоровье Носкова - РИА Новости, 08.06.2022
Дробыш рассказал о здоровье Носкова
Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:03
2022-06-08T11:03
2022-06-08T11:03
шоубиз
филипп киркоров
лайма вайкуле
николай носков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. Кроме того, продюсер отметил, что в хорошей форме артиста можно убедиться, посмотрев на его живое выступление. В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. Музыкант с 2019-ого вернулся к концертной деятельности. Ранее Филипп Киркоров рассказал о здоровье Лаймы Вайкуле, которая отправилась в США на лечение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/khit-1770189013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, лайма вайкуле, николай носков
Дробыш рассказал о здоровье Носкова
Дробыш рассказал о здоровье Носкова и пригласил на его концерт
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш.
"У него 10 июня состоится ближайший концерт. Мы долго репетировали. Все у него хорошо. Конечно, я не могу сказать, что он чувствует себя отлично. Мы все себя не отлично чувствуем", – сказал Дробыш порталу Teleprogramma.pro.
Кроме того, продюсер отметил, что в хорошей форме артиста можно убедиться, посмотрев на его живое выступление.
В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. Музыкант с 2019-ого вернулся к концертной деятельности.
Ранее Филипп Киркоров рассказал
о здоровье Лаймы Вайкуле, которая отправилась в США на лечение.