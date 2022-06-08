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Дробыш рассказал о здоровье Носкова - РИА Новости, 08.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
Дробыш рассказал о здоровье Носкова
Дробыш рассказал о здоровье Носкова - РИА Новости, 08.06.2022
Дробыш рассказал о здоровье Носкова
Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:03
2022-06-08T11:03
шоубиз
филипп киркоров
лайма вайкуле
николай носков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш. Кроме того, продюсер отметил, что в хорошей форме артиста можно убедиться, посмотрев на его живое выступление. В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. Музыкант с 2019-ого вернулся к концертной деятельности. Ранее Филипп Киркоров рассказал о здоровье Лаймы Вайкуле, которая отправилась в США на лечение.
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филипп киркоров, лайма вайкуле, николай носков
11:03 08.06.2022
 
Дробыш рассказал о здоровье Носкова

Дробыш рассказал о здоровье Носкова и пригласил на его концерт

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Носков на юбилейном шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона" в Москве
Певец Николай Носков на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Николай Носков чувствует себя хорошо и активно репетирует перед концертом, сообщил продюсер Виктор Дробыш.

"У него 10 июня состоится ближайший концерт. Мы долго репетировали. Все у него хорошо. Конечно, я не могу сказать, что он чувствует себя отлично. Мы все себя не отлично чувствуем", – сказал Дробыш порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, продюсер отметил, что в хорошей форме артиста можно убедиться, посмотрев на его живое выступление.
В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. Музыкант с 2019-ого вернулся к концертной деятельности.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о здоровье Лаймы Вайкуле, которая отправилась в США на лечение.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 13:40В России
Продюсер Дробыш поделился секретом создания хита
 
ШоубизФилипп КиркоровЛайма ВайкулеНиколай Носков
 
 
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