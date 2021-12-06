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Ольга Орлова вышла замуж
Ольга Орлова вышла замуж - РИА Новости, 06.12.2021
Ольга Орлова вышла замуж
Ольга Орлова вышла замуж: бракосочетание произошло еще в сентябре, но рассказать о нем звезда решила только сейчас. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:49
2021-12-06T10:49
2021-12-06T10:49
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ольга Орлова вышла замуж: бракосочетание произошло еще в сентябре, но рассказать о нем звезда решила только сейчас.Певица добавила, что церемония проходила тихо и скромно. По словам Орловой, она очень счастлива и хочет поделиться своим позитивным настроем с подписчиками.Она добавила, что "после сорока жизнь только начинается". О ее избраннике известно не так много: по данным СМИ, возлюбленного Ольги зовут Валерий, он бизнесмен.В комментариях певицу поздравили многие знаменитости, среди которых Валерия, Ксения Бородина, Эвелина Бледанс, Влад Кадони и другие.От предыдущего брака у Орловой есть сын Артем, он родился в союзе с бизнесменом Александром Кармановым.Экс-солистка "Блестящих" стала крестной матерью сына Жанны Фриске Платона. Ранее Ольга заявляла, что Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с ребенком.
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знаменитости, шоу-бизнес, ольга орлова
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Ольга Орлова вышла замуж: бракосочетание произошло еще в сентябре, но рассказать
о нем звезда решила только сейчас.
"Я долго думала, говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. 27 сентября 2021 года. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства", – написала Ольга в Instagram.
Певица добавила, что церемония проходила тихо и скромно. По словам Орловой, она очень счастлива и хочет поделиться своим позитивным настроем с подписчиками.
"Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня также, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!" – призналась артистка.
Она добавила, что "после сорока жизнь только начинается". О ее избраннике известно не так много: по данным СМИ, возлюбленного Ольги зовут Валерий, он бизнесмен.
В комментариях певицу поздравили многие знаменитости, среди которых Валерия, Ксения Бородина, Эвелина Бледанс, Влад Кадони и другие.
От предыдущего брака у Орловой есть сын Артем, он родился в союзе с бизнесменом Александром Кармановым.
Экс-солистка "Блестящих" стала крестной матерью сына Жанны Фриске Платона. Ранее Ольга заявляла
, что Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с ребенком.