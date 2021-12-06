https://ria.ru/20211206/orlova-1762330078.html

Ольга Орлова вышла замуж

Ольга Орлова вышла замуж - РИА Новости, 06.12.2021

Ольга Орлова вышла замуж

Ольга Орлова вышла замуж: бракосочетание произошло еще в сентябре, но рассказать о нем звезда решила только сейчас. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:49

2021-12-06T10:49

2021-12-06T10:49

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шоу-бизнес

ольга орлова

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ольга Орлова вышла замуж: бракосочетание произошло еще в сентябре, но рассказать о нем звезда решила только сейчас.Певица добавила, что церемония проходила тихо и скромно. По словам Орловой, она очень счастлива и хочет поделиться своим позитивным настроем с подписчиками.Она добавила, что "после сорока жизнь только начинается". О ее избраннике известно не так много: по данным СМИ, возлюбленного Ольги зовут Валерий, он бизнесмен.В комментариях певицу поздравили многие знаменитости, среди которых Валерия, Ксения Бородина, Эвелина Бледанс, Влад Кадони и другие.От предыдущего брака у Орловой есть сын Артем, он родился в союзе с бизнесменом Александром Кармановым.Экс-солистка "Блестящих" стала крестной матерью сына Жанны Фриске Платона. Ранее Ольга заявляла, что Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с ребенком.

https://ria.ru/20211201/sedokova-1761709010.html

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знаменитости, шоу-бизнес, ольга орлова