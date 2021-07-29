https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html

"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске

"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске - РИА Новости, 29.07.2021

"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске

Ольга Орлова рассказала, как изменились ее отношения с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске. Размышлениями о его поведении она поделилась в интервью на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:07

2021-07-29T11:07

2021-07-29T11:07

шоубиз

ольга орлова

знаменитости

дмитрий шепелев

звезды

жанна фриске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74845/87/748458723_0:111:1286:834_1920x0_80_0_0_2732da3dee27f683d9a0d8a0ea1385c8.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала, как изменились ее отношения с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске. Размышлениями о его поведении она поделилась в интервью на YouTube-канале Fametime TV.Орлова призналась, что при жизни Фриске Шепелев общался с ней. Однако когда Жанны не стало, он перестал поддерживать связь и не дает ей видеться со своим сыном от исполнительны Платоном, а ведь Орлова — его крестная."Может, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил все, что было связано с Жанной, вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я — иначе. Важно суметь как-то договориться", — считает Орлова.Она переживает, что у нее нет возможности встретиться с крестником. "Я согласна, что после того как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна такого не заслужила. Но так уж случилось... Все равно я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода просто десять минут в кафе попить чай с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так сложилось. Но что я могу сделать?", — говорит Орлова. Ольга призналась, что общается с Шепелевым напрямую и в прошлом году писала ему с просьбой увидеться с Платоном, но "ответ был негативный"."Я, наверное, уже поднадоела ему с одним и тем же вопросом. Может, когда-то он изменит свое мнение", — переживает Орлова. Сын Шепелева и Фриске Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он объяснил, как решился на еще одного ребенка.

https://ria.ru/20210630/shepelev-1739261320.html

https://ria.ru/20210708/friske-1740390613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске