Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html
"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске
"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске - РИА Новости, 29.07.2021
"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске
Ольга Орлова рассказала, как изменились ее отношения с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске. Размышлениями о его поведении она поделилась в интервью на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:07
2021-07-29T11:07
шоубиз
ольга орлова
знаменитости
дмитрий шепелев
звезды
жанна фриске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74845/87/748458723_0:111:1286:834_1920x0_80_0_0_2732da3dee27f683d9a0d8a0ea1385c8.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала, как изменились ее отношения с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске. Размышлениями о его поведении она поделилась в интервью на YouTube-канале Fametime TV.Орлова призналась, что при жизни Фриске Шепелев общался с ней. Однако когда Жанны не стало, он перестал поддерживать связь и не дает ей видеться со своим сыном от исполнительны Платоном, а ведь Орлова — его крестная."Может, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил все, что было связано с Жанной, вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я — иначе. Важно суметь как-то договориться", — считает Орлова.Она переживает, что у нее нет возможности встретиться с крестником. "Я согласна, что после того как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна такого не заслужила. Но так уж случилось... Все равно я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода просто десять минут в кафе попить чай с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так сложилось. Но что я могу сделать?", — говорит Орлова. Ольга призналась, что общается с Шепелевым напрямую и в прошлом году писала ему с просьбой увидеться с Платоном, но "ответ был негативный"."Я, наверное, уже поднадоела ему с одним и тем же вопросом. Может, когда-то он изменит свое мнение", — переживает Орлова. Сын Шепелева и Фриске Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он объяснил, как решился на еще одного ребенка.
https://ria.ru/20210630/shepelev-1739261320.html
https://ria.ru/20210708/friske-1740390613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74845/87/748458723_0:0:1286:965_1920x0_80_0_0_cab28c43d069e4cac3de8a89bdaf74de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга орлова, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске
11:07 29.07.2021
 

"Вычеркнуть": Орлова высказалась о поведении Шепелева после смерти Фриске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСкачки "Гран-При радио Monte Carlo"
Скачки Гран-При радио Monte Carlo - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала, как изменились ее отношения с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске. Размышлениями о его поведении она поделилась в интервью на YouTube-канале Fametime TV.
Орлова призналась, что при жизни Фриске Шепелев общался с ней. Однако когда Жанны не стало, он перестал поддерживать связь и не дает ей видеться со своим сыном от исполнительны Платоном, а ведь Орлова — его крестная.
"Может, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил все, что было связано с Жанной, вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я — иначе. Важно суметь как-то договориться", — считает Орлова.
Она переживает, что у нее нет возможности встретиться с крестником.
"Я согласна, что после того как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна такого не заслужила. Но так уж случилось... Все равно я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода просто десять минут в кафе попить чай с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так сложилось. Но что я могу сделать?", — говорит Орлова.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:38Шоубиз
"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске
Ольга призналась, что общается с Шепелевым напрямую и в прошлом году писала ему с просьбой увидеться с Платоном, но "ответ был негативный".
"Я, наверное, уже поднадоела ему с одним и тем же вопросом. Может, когда-то он изменит свое мнение", — переживает Орлова.
Сын Шепелева и Фриске Платон родился 7 апреля 2013 года. Жанна умерла 15 июня 2015.
В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он объяснил, как решился на еще одного ребенка.
Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 11:04Шоубиз
Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном
 
ШоубизОльга ОрловаЗнаменитостиДмитрий ШепелевзвездыЖанна Фриске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
14:57Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры
14:54Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2
Лента новостейМолния