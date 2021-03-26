https://ria.ru/20210326/shepelev-1602973094.html

Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным сыном

Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным сыном

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. 38-летний телеведущий разместил фото с новорожденным ребенком в своем Instagram. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:59

2021-03-26T13:59

2021-03-26T18:34

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шоу-бизнес

дмитрий шепелев

семья

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. 38-летний телеведущий разместил фото с новорожденным ребенком в своем Instagram.Как сообщает издание "СтарХит", у Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Как назовут малыша, пока неизвестно.Это первый общий ребенок пары. Они также воспитывают Платона — сына Шепелева и Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году. У Екатерины есть дочь от предыдущих отношений.Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказал, что они с Екатериной познакомились в детском саду, куда водили детей.

https://ria.ru/20210318/bogatyrev-1601787802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, шоу-бизнес, дмитрий шепелев, семья