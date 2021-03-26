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https://ria.ru/20210326/shepelev-1602973094.html
Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным сыном
Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным сыном
Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. 38-летний телеведущий разместил фото с новорожденным ребенком в своем Instagram. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:59
2021-03-26T18:34
шоубиз
отношения
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
семья
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. 38-летний телеведущий разместил фото с новорожденным ребенком в своем Instagram.Как сообщает издание "СтарХит", у Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Как назовут малыша, пока неизвестно.Это первый общий ребенок пары. Они также воспитывают Платона — сына Шепелева и Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году. У Екатерины есть дочь от предыдущих отношений.Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказал, что они с Екатериной познакомились в детском саду, куда водили детей.
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отношения, шоу-бизнес, дмитрий шепелев, семья

Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным сыном

13:59 26.03.2021 (обновлено: 18:34 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. 38-летний телеведущий разместил фото с новорожденным ребенком в своем Instagram.

"Добро пожаловать!" — подписал он снимок.

Как сообщает издание "СтарХит", у Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Как назовут малыша, пока неизвестно.
Это первый общий ребенок пары. Они также воспитывают Платона — сына Шепелева и Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году. У Екатерины есть дочь от предыдущих отношений.
Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказал, что они с Екатериной познакомились в детском саду, куда водили детей.
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18 марта, 12:51Шоубиз
"В доме счастье!" У Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева родился сын
 
ШоубизотношенияШоу-бизнесДмитрий ШепелевСемья
 
 
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