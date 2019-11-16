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РИА Новости

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной

01:17 16.11.2019 (обновлено: 09:57 16.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущий Дмитрий Шепелев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
По словам телеведущего, он познакомился с Тулуповой, когда водил в детский сад своего сына Платона.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста", — рассказал Шепелев.

Он также сообщил, что сейчас у него нет никаких контактов с семьей Фриске. Близкие артистки не общаются с Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.
Дмитрий Шепелев
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Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. В январе 2014-го стало известно, что у нее опухоль мозга, а в июне 2015-го певица ушла из жизни.
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Шоу-бизнесДмитрий ШепелевЖанна ФрискеРоссия
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