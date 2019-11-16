Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.

По словам телеведущего, он познакомился с Тулуповой, когда водил в детский сад своего сына Платона.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста", — рассказал Шепелев.

Он также сообщил, что сейчас у него нет никаких контактов с семьей Фриске. Близкие артистки не общаются с Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.