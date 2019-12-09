Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы

"Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, а нам ее продюсер звонил: "Заберите у него карты". А он просто по двадцать миллионов снимал", — сказала Наталья Фриске в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.