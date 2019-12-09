Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на ее болезнь.
Жанна Фриске умерла в июне 2015 года от рака. По словам ее сестры, Шепелев "тщательно готовился" к смерти гражданской супруги и оформил доверенность на распоряжение ее деньгами.
"Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, а нам ее продюсер звонил: "Заберите у него карты". А он просто по двадцать миллионов снимал", — сказала Наталья Фриске в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
Сестра певицы заявила, что может подтвердить эти слова выписками со счетов, но не собирается продолжать разбирательства с Шепелевым.
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". С 2003 года певица вела сольные выступления.
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