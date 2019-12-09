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Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
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РИА Новости

Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы

14:23 09.12.2019 (обновлено: 15:11 09.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2019" в Московском театре мюзикла
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на ее болезнь.
Жанна Фриске умерла в июне 2015 года от рака. По словам ее сестры, Шепелев "тщательно готовился" к смерти гражданской супруги и оформил доверенность на распоряжение ее деньгами.

"Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, а нам ее продюсер звонил: "Заберите у него карты". А он просто по двадцать миллионов снимал", — сказала Наталья Фриске в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Сестра певицы заявила, что может подтвердить эти слова выписками со счетов, но не собирается продолжать разбирательства с Шепелевым.
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". С 2003 года певица вела сольные выступления.
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Шоу-бизнесДмитрий ШепелевЖанна ФрискеОбщество
Популярные комментарии
Хватит уже... Помолчала бы лучше...сестра... чего полоскать-то?
9 декабря, 15:08
НСНаталья Светлова
900006
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