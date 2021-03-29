"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка
17:44 29.03.2021 (обновлено: 17:46 29.03.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТДмитрий Шепелев
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой семье — пополнение.
Шепелев сам показал фото с новорожденным в соцсети. Из-за одеяла голубого цвета СМИ предположили, что это сын.
Однако напрямую счастливый отец об этом не сказал, а позже в сторис Instagram даже запустил опрос, чтобы пользователи сделали предположение, кто родился у пары. Большинство проголосовало за мальчика.
"Теперь у нас просто нет выбора", — с иронией отметил шоумен.
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Это первый общий ребенок пары. Дмитрий и Екатерина также вместе воспитывают сына Шепелева и Жанны Фриске (певицы не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.
"Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде "почему бы и нет". Возможно, Катя считает иначе. Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий — ведь мы оба этого хотели. У каждого из нас уже был опыт родительства, и мы были рады ощутить его вновь", — написал Шепелев.
Ранее шоумен рассказывал, что чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем периодом, когда ждал своего первенца Платона, а также о том, как его сын и дочь Тулуповой отреагировали на новость о скором прибавлении в семье. Тогда Шепелев отметил, что дети не сразу обрадовались.
"Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — признался Дмитрий.
Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что с Екатериной они познакомились в детском саду, куда водили своих детей.