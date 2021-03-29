Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210329/shepelev-1603294915.html
"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка
"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка
Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:44
2021-03-29T17:46
жанна фриске
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
дмитрий шепелев
звезды
беременность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600808587_0:133:2048:1285_1920x0_80_0_0_91b01640803b6e8bed8438c6f4b75ca5.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой семье — пополнение.Шепелев сам показал фото с новорожденным в соцсети. Из-за одеяла голубого цвета СМИ предположили, что это сын.Однако напрямую счастливый отец об этом не сказал, а позже в сторис Instagram даже запустил опрос, чтобы пользователи сделали предположение, кто родился у пары. Большинство проголосовало за мальчика.Это первый общий ребенок пары. Дмитрий и Екатерина также вместе воспитывают сына Шепелева и Жанны Фриске (певицы не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.Ранее шоумен рассказывал, что чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем периодом, когда ждал своего первенца Платона, а также о том, как его сын и дочь Тулуповой отреагировали на новость о скором прибавлении в семье. Тогда Шепелев отметил, что дети не сразу обрадовались.Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что с Екатериной они познакомились в детском саду, куда водили своих детей.
https://ria.ru/20210318/bogatyrev-1601787802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600808587_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bd206a5b94bd1c7b662a24e97fb33a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жанна фриске, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, беременность

"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка

17:44 29.03.2021 (обновлено: 17:46 29.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТДмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой семье — пополнение.
Шепелев сам показал фото с новорожденным в соцсети. Из-за одеяла голубого цвета СМИ предположили, что это сын.
Однако напрямую счастливый отец об этом не сказал, а позже в сторис Instagram даже запустил опрос, чтобы пользователи сделали предположение, кто родился у пары. Большинство проголосовало за мальчика.
"Теперь у нас просто нет выбора", — с иронией отметил шоумен.
© Фото : dmitryshepelevСкрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : dmitryshepelev
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Это первый общий ребенок пары. Дмитрий и Екатерина также вместе воспитывают сына Шепелева и Жанны Фриске (певицы не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

"Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде "почему бы и нет". Возможно, Катя считает иначе. Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий — ведь мы оба этого хотели. У каждого из нас уже был опыт родительства, и мы были рады ощутить его вновь", — написал Шепелев.

Ранее шоумен рассказывал, что чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем периодом, когда ждал своего первенца Платона, а также о том, как его сын и дочь Тулуповой отреагировали на новость о скором прибавлении в семье. Тогда Шепелев отметил, что дети не сразу обрадовались.

"Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — признался Дмитрий.

Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что с Екатериной они познакомились в детском саду, куда водили своих детей.
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:51Шоубиз
"В доме счастье!" У Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева родился сын
 
ШоубизЖанна ФрискеШоу-бизнесЗнаменитостиДмитрий Шепелевзвездыбеременность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Лента новостейМолния