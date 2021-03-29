https://ria.ru/20210329/shepelev-1603294915.html

"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка

"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка

Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:44

2021-03-29T17:44

2021-03-29T17:46

жанна фриске

шоубиз

шоу-бизнес

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дмитрий шепелев

звезды

беременность

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, как решился на то, чтобы у них с Екатериной Тулуповой появился еще один ребенок. На прошлой неделе сообщалось, что в этой семье — пополнение.Шепелев сам показал фото с новорожденным в соцсети. Из-за одеяла голубого цвета СМИ предположили, что это сын.Однако напрямую счастливый отец об этом не сказал, а позже в сторис Instagram даже запустил опрос, чтобы пользователи сделали предположение, кто родился у пары. Большинство проголосовало за мальчика.Это первый общий ребенок пары. Дмитрий и Екатерина также вместе воспитывают сына Шепелева и Жанны Фриске (певицы не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.Ранее шоумен рассказывал, что чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем периодом, когда ждал своего первенца Платона, а также о том, как его сын и дочь Тулуповой отреагировали на новость о скором прибавлении в семье. Тогда Шепелев отметил, что дети не сразу обрадовались.Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что с Екатериной они познакомились в детском саду, куда водили своих детей.

https://ria.ru/20210318/bogatyrev-1601787802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанна фриске, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, беременность