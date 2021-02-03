Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210203/shepelev-1595877090.html
Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз
Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз
Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в интервью изданию PeopleTalk рассказал, что станет отцом во второй раз. Его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова —... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:56
2021-02-03T16:59
знаменитости
звезды
беременность
жанна фриске
дети
шоубиз
дмитрий шепелев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_32b10ca65ff3216a38e8174a8b8c124c.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в интервью изданию PeopleTalk рассказал, что станет отцом во второй раз. Его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова — беременна."Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!" — признался 38-летний телеведущий.Дмитрий добавил, что сейчас чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем, когда ждал своего первенца Платона, который родился в 2013-м в гражданском браке с Жанной Фриске (исполнительницы не стало в 2015 году).На вопрос о том, как его сын и дочь Тулуповой от предыдущих отношений отреагировали на новость о скором прибавлении в семье, шоумен ответил, что дети не сразу обрадовались. "Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — рассказал Дмитрий.Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что они познакомились в детском саду, куда водили детей.
https://ria.ru/20210201/shepelev-1595425892.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_9527f80807ca08aff918b9593b081bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, беременность, жанна фриске, дети, дмитрий шепелев

Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз

16:56 03.02.2021 (обновлено: 16:59 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в интервью изданию PeopleTalk рассказал, что станет отцом во второй раз. Его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова — беременна.
"Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!" — признался 38-летний телеведущий.
Дмитрий добавил, что сейчас чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем, когда ждал своего первенца Платона, который родился в 2013-м в гражданском браке с Жанной Фриске (исполнительницы не стало в 2015 году).
На вопрос о том, как его сын и дочь Тулуповой от предыдущих отношений отреагировали на новость о скором прибавлении в семье, шоумен ответил, что дети не сразу обрадовались.
"Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — рассказал Дмитрий.
Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что они познакомились в детском саду, куда водили детей.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 05:31Шоубиз
ТНТ остановил съемки шоу Дмитрия Шепелева, пишет СМИ
 
ШоубизЗнаменитостизвездыбеременностьЖанна ФрискеДетиДмитрий Шепелев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния