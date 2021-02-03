https://ria.ru/20210203/shepelev-1595877090.html

Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в интервью изданию PeopleTalk рассказал, что станет отцом во второй раз. Его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова —... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:56

2021-02-03T16:56

2021-02-03T16:59

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звезды

беременность

жанна фриске

дети

шоубиз

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в интервью изданию PeopleTalk рассказал, что станет отцом во второй раз. Его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова — беременна."Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!" — признался 38-летний телеведущий.Дмитрий добавил, что сейчас чувствует себя "спокойнее и увереннее" по сравнению с тем, когда ждал своего первенца Платона, который родился в 2013-м в гражданском браке с Жанной Фриске (исполнительницы не стало в 2015 году).На вопрос о том, как его сын и дочь Тулуповой от предыдущих отношений отреагировали на новость о скором прибавлении в семье, шоумен ответил, что дети не сразу обрадовались. "Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — рассказал Дмитрий.Шепелев и Тулупова вместе больше трех лет. Ранее экс-возлюбленный Жанны Фриске рассказывал, что они познакомились в детском саду, куда водили детей.

https://ria.ru/20210201/shepelev-1595425892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, беременность, жанна фриске, дети, дмитрий шепелев