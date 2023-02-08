https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

Новые тайны Израиля: как сэкономить в дорогой стране

Новые тайны Израиля: как сэкономить в дорогой стране - РИА Новости, 08.02.2023

Новые тайны Израиля: как сэкономить в дорогой стране

Израиль — довольно молодое государство с древнейшими достопримечательностями — продолжает удивлять. Недавно там нашли ров, окружавший Старый город Иерусалима, и РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:10

2023-02-08T08:10

2023-02-08T08:10

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Израиль — довольно молодое государство с древнейшими достопримечательностями — продолжает удивлять. Недавно там нашли ров, окружавший Старый город Иерусалима, и таинственный отпечаток руки. А на Мертвом море открылся самый низкорасположенный туристический маршрут в мире. По итогам прошлого года россияне — в пятерке лидеров по турпотоку в эту страну, хотя до прежних масштабов пока далеко. О том, сколько стоят путевки, на чем сэкономить и что нового посмотреть, — в материале РИА Новости.Таинственная рука и маршруты по Мертвому морюСовсем недавно, в январе, в Иерусалиме на улице Султана Сулеймана обнаружили удивительную находку. "Оживленная магистраль построена прямо над вырубленным в скале огромным рвом шириной не менее десяти метров и глубиной от двух до семи", — цитирует Минтуризма Израиля слова руководителя раскопок Зубайра Адави.Защитные каналы, которые обычно заполняли водой, хорошо известны в Европе, но этот был сухим. На его стене нашли отпечаток руки. "Функция рва ясна, а вот смысл другого открытия — тайна. Что символизирует рука, указывает ли на какой-то предмет? Может быть, это просто розыгрыш? Время покажет", — рассуждают исследователи.Такие сюрпризы — не редкость. Весной 2022-го в пещере Марабат в Иудейской пустыне обнаружили деревянный сосуд с 15 серебряными монетами. Как оказалось, возраст клада — две с лишним тысячи лет. А летом возле Храмовой горы в Иерусалиме недалеко от Стены Плача нашли древнюю ритуальную баню.Удивляет Израиль и природными достопримечательностями. Одна из главных — Мертвое море. Этим летом там открылся самый низкорасположенный в мире маршрут. Есть возможность самостоятельно составить карту, организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку — к примеру, джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника и многое другое. Если говорить о ленивом морском отдыхе, то здесь тоже все прекрасно: в прошлом году 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг".Куда едут туристыУ путешественников из России наиболее популярны стандартные программы. В PAC Group уточняют, что их клиенты бронируют отели в городах, экскурсионные туры, отдых на море.В компании ICS Travel Group отметили, что большим спросом сейчас пользуются поездки в Нетанию, Тель-Авив и Иерусалим. А также отдых и лечение на Мертвом море.Лицензированный гид по Израилю Светлана Шевченко уточняет: если говорить об экскурсиях, то на первом месте — Иерусалим. У христиан популярна Галилея, многие хотят увидеть экзотичное Мертвое море. Еще туристы едут в Тель-Авив — Яффу, Кесарию, Хайфу, очень популярен город тамплиеров Акко. Редкие путешественники отправляются на географические экскурсии — в каньоны, пустыни, пещеры.Правда, массового туризма из нашей страны пока нет. Шевченко считает, что россияне попали в пятерку лидеров в Израиле (159,9 тысячи гостей в 2022 году) во многом из-за репатриантов. "Они заказывают индивидуальные экскурсии, а это недешево, хотят получше узнать страну, да и просто отдыхают", — поясняет Светлана.Цена вопросаПо данным российских туроператоров, спрос хороший, однако его ограничивает цена. "Интерес к Израилю есть всегда благодаря объективным преимуществам направления, — говорит Оксана Волканова, директор по развитию ICS Travel Group. — Но мешают существенные факторы: мало авиаперевозок, дорогие билеты".Есть разные рейсы, но все они недешевы. "Удобные прямые вылеты из Москвы выполняет только национальный перевозчик El Al, — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. — Стоимость билетов зашкаливает. В среднем — 104 тысячи рублей в оба конца".Также есть Red Wings с технической посадкой в Минеральных Водах, средняя цена — 65 тысяч рублей. Авиакомпания "Азимут" предлагает рейсы из Сочи и Минеральных Вод, примерная стоимость билета — 27-35 тысяч. Перелет на стыковочных рейсах, по данным PAC Group, обойдется в сумму от 45 000 рублей.За пляжный тур в Эйлат придется выложить примерно 150 тысяч рублей на человека (стыковочный рейс, отель уровня "три звезды" с завтраками) при двухместном размещении. Экскурсионная путевка стоит около 220 тысяч рублей (с прямым международным перелетом) и около 180 000 рублей — со стыковками. Оксана Волканова рассказывает, как сэкономить. Израиль бронируют обычно за 40-45 дней, но, если приобретать тур сильно заранее (то есть за два месяца и более), можно найти выгодные тарифы на перелет регулярными рейсами.Дорого, но голодными не останетесь"Израиль — недешевая страна, мы и на себе это ощущаем, — признается Светлана Шевченко. — Дорого всем: даже богачи жалуются".Но, по словам эксперта, сэкономить можно, например, на экскурсиях. Так, если брать автобусные на неделю, реально уложиться в 300-400 долларов, охватив самые популярные места. Самостоятельно бродить, например, по Иерусалиму с путеводителем она не советует: "Если вы не подготовились, очень многое останется за кадром".Еще один способ уменьшить бюджет — скинуться на индивидуальную экскурсию с другими туристами. В таком случае она, возможно, будет не дороже автобусной.Разброс цен в отелях большой. "От 500 долларов за неделю до той же суммы за ночь", — уточняет Шевченко. Она предупреждает, что почти во всех гостиницах сервис "очень ненавязчивый". По ее словам, "четверка" или "тройка" в Восточной Европе может оказаться лучше по обслуживанию, чем "пятерка" в Израиле.Но у местных отелей все же есть весомый плюс. "Голодным здесь не останешься. Очень сытные завтраки даже в плохоньких гостиницах. Можно потом и обед не заказывать, — объясняет гид. — Об этом говорят все туристы, даже те, которым не понравился Израиль".Большинство отелей предлагает кошерное питание. Мясных блюд на завтрак не бывает: он всегда с молочными продуктами. Есть нейтральное меню, например, местная селедка, очень нежная. Необычно для завтрака, но очень вкусно! Обязательно на столе шакшука, хумус. На экскурсии можно взять с собой из отельного ресторана бутерброды, йогурты.В Израиле очень вкусная уличная еда — еще один способ сэкономить. А с ресторанами есть нюанс. Если чаевые не включены в стоимость, подчеркивает гид, их все равно нужно оставлять. Примерно 10-15 процентов от счета, ведь зачастую это и есть вся зарплата официантов.Каблуки оставьте домаГид Светлана Шевченко дает еще несколько советов для путешествующих в Израиль. "Обязательно возьмите удобную обувь: здесь много брусчатки, — говорит она. — Только кроссовки, сандалии, кеды. Даже в рестораны у нас ходят в шортах или джинсах, никакого дресс-кода нет".Путешествовать по Израилю с детьми очень интересно. Есть много специальных экскурсий, гиды иногда вводят элементы квеста, чтобы ребенок не заскучал. Но даже для четырех- и пятилетних стоит брать легкую складную коляску: ходить придется много.Взрослым Светлана рекомендует перед поездкой подготовиться. Например, почитать Иосифа Флавия, Новый Завет, чтобы больше узнать об истории, о том, что увидят. Так будет интереснее и самим туристам, и гидам.

https://ria.ru/20230110/izrail-1843968279.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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