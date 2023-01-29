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Таинственный отпечаток руки в древнем рву поставил ученых в тупик

Таинственный отпечаток руки в древнем рву поставил ученых в тупик - РИА Новости, 29.01.2023

Таинственный отпечаток руки в древнем рву поставил ученых в тупик

Исследователи обнаружили "таинственный" отпечаток руки в древнем рву в Старом городе Иерусалима, находка сбила их с толку, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T06:42

2023-01-29T06:42

2023-01-29T06:42

в мире

иерусалим

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Исследователи обнаружили "таинственный" отпечаток руки в древнем рву в Старом городе Иерусалима, находка сбила их с толку, пишет The Daily Mail.Отпечаток был найден во время раскопок и проведения работ по расширению дороги, в ходе которых обнажились остатки древнего укрепления, чей возраст оценивается в тысячу лет.Находка, как пишет Daily Mail, озадачила археологов. "Это что-то символизирует? Указывает ли это на конкретный ближайший элемент? Или это просто ради шутки? Время покажет", — рассказали исследователи из Израильского управления древностей (IAA).По словам руководителя раскопок Зубаира Адави, это загадка, которую ученые "пытались разгадать". Ров был выстроен вокруг Старого города для защиты от крестоносцев, его ширина составляла около десяти метров, а глубина - от полутора до почти семи. Как отметили в IAA, крестоносцам в 1099 году потребовалось пять недель, чтобы пересечь его и пробить городские стены.

https://ria.ru/20230128/korabl-1848044664.html

иерусалим

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в мире, иерусалим