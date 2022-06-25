https://ria.ru/20220625/izrail-1797767582.html
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут - РИА Новости, 25.06.2022
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:07
2022-06-25T03:07
2022-06-25T03:07
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Индивидуальные и групповые туристы могут самостоятельно составить карту, которая приведет к интересным местам и людям. В результате можно организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку.Например, в маршрут может быть включен джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника, рестрана, где можно попробовать местную еду и вина и услышать интересные рассказы от шеф-повара.Более подробная информация доступна на платформе Dead Sea Land под заголовком "Послы самого низкорасположенного маршрута в мире". "Послами" выступают местные жители, которые влюблены в свой регион и готовы познакомить туристов с его возможностями.На сайте можно посмотреть, где именно находится тот или иной туристический объект, как до него добраться и как связаться с "послами".Также туристы смогут получить "паспорт" региона Мертвого моря, который можно "проштамповать" по пути следования.
https://ria.ru/20220621/izrail-1797008906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, израиль, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, море
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
На Мертвом море в Израиле появился новый маршрут для туристов, созданный местными жителями
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Индивидуальные и групповые туристы могут самостоятельно составить карту, которая приведет к интересным местам и людям. В результате можно организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку.
Например, в маршрут может быть включен джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника, рестрана, где можно попробовать местную еду и вина и услышать интересные рассказы от шеф-повара.
Более подробная информация доступна на платформе Dead Sea Land под заголовком "Послы самого низкорасположенного маршрута в мире". "Послами" выступают местные жители, которые влюблены в свой регион и готовы познакомить туристов с его возможностями.
На сайте можно посмотреть, где именно находится тот или иной туристический объект, как до него добраться и как связаться с "послами".
Также туристы смогут получить "паспорт" региона Мертвого моря, который можно "проштамповать" по пути следования.