https://ria.ru/20220625/izrail-1797767582.html

В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут

В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут - РИА Новости, 25.06.2022

В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут

В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:07

2022-06-25T03:07

2022-06-25T03:07

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Индивидуальные и групповые туристы могут самостоятельно составить карту, которая приведет к интересным местам и людям. В результате можно организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку.Например, в маршрут может быть включен джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника, рестрана, где можно попробовать местную еду и вина и услышать интересные рассказы от шеф-повара.Более подробная информация доступна на платформе Dead Sea Land под заголовком "Послы самого низкорасположенного маршрута в мире". "Послами" выступают местные жители, которые влюблены в свой регион и готовы познакомить туристов с его возможностями.На сайте можно посмотреть, где именно находится тот или иной туристический объект, как до него добраться и как связаться с "послами".Также туристы смогут получить "паспорт" региона Мертвого моря, который можно "проштамповать" по пути следования.

https://ria.ru/20220621/izrail-1797008906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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