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В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут - РИА Новости, 25.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220625/izrail-1797767582.html
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут - РИА Новости, 25.06.2022
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:07
2022-06-25T03:07
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
израиль
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Индивидуальные и групповые туристы могут самостоятельно составить карту, которая приведет к интересным местам и людям. В результате можно организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку.Например, в маршрут может быть включен джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника, рестрана, где можно попробовать местную еду и вина и услышать интересные рассказы от шеф-повара.Более подробная информация доступна на платформе Dead Sea Land под заголовком "Послы самого низкорасположенного маршрута в мире". "Послами" выступают местные жители, которые влюблены в свой регион и готовы познакомить туристов с его возможностями.На сайте можно посмотреть, где именно находится тот или иной туристический объект, как до него добраться и как связаться с "послами".Также туристы смогут получить "паспорт" региона Мертвого моря, который можно "проштамповать" по пути следования.
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туризм, новости - туризм, туристы, израиль, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, море
03:07 25.06.2022
 
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут

На Мертвом море в Израиле появился новый маршрут для туристов, созданный местными жителями

© Фото : пресс-служба Министерства туризма Израиля/Нир Девидсон Тур на каяках
Тур на каяках - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : пресс-служба Министерства туризма Израиля/Нир Девидсон
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Израиле на Мертвом море открыт новый, самый низкорасположенный в мире маршрут, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Индивидуальные и групповые туристы могут самостоятельно составить карту, которая приведет к интересным местам и людям. В результате можно организовать романтическую, гастрономическую, спортивную, творческую, экскурсионную поездку.
Например, в маршрут может быть включен джип-тур, катание на лодках или на верблюдах, посещение мастерской художника, рестрана, где можно попробовать местную еду и вина и услышать интересные рассказы от шеф-повара.
Более подробная информация доступна на платформе Dead Sea Land под заголовком "Послы самого низкорасположенного маршрута в мире". "Послами" выступают местные жители, которые влюблены в свой регион и готовы познакомить туристов с его возможностями.
На сайте можно посмотреть, где именно находится тот или иной туристический объект, как до него добраться и как связаться с "послами".
Также туристы смогут получить "паспорт" региона Мертвого моря, который можно "проштамповать" по пути следования.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыИзраилькуда поехатькуда можно лететьОтдых на мореморе
 
 
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