https://ria.ru/20220612/izrail-1794604161.html

Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги"

Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги" - РИА Новости, 12.06.2022

Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги"

В разгар купального сезона 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:29

2022-06-12T10:29

2022-06-12T12:17

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В разгар купального сезона 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг", сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Средиземноморские пляжи государства тянутся вдоль таких известных городов, как: Акко, Кирьят-Ям, Хайфа, Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Ашдод и Ашкелон. Отдохнуть на Красном море можно в городе-курорте Эйлат.Пляжи, получившие награду, обладают разными характеристиками и атмосферой: некоторые расположены в городских районах, а другие в заповедниках.Премия проводится ежегодно. Оценка происходит по шести основным критериям: экологическое образование и информирование, экологический менеджмент, качество воды, безопасность и сервис, ответственное отношение к дикой природе.

https://ria.ru/20220505/izrail-1786778607.html

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Лана Баева

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