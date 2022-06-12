https://ria.ru/20220612/izrail-1794604161.html
Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги"
Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги" - РИА Новости, 12.06.2022
Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги"
В разгар купального сезона 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:29
2022-06-12T10:29
2022-06-12T12:17
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В разгар купального сезона 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг", сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Средиземноморские пляжи государства тянутся вдоль таких известных городов, как: Акко, Кирьят-Ям, Хайфа, Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Ашдод и Ашкелон. Отдохнуть на Красном море можно в городе-курорте Эйлат.Пляжи, получившие награду, обладают разными характеристиками и атмосферой: некоторые расположены в городских районах, а другие в заповедниках.Премия проводится ежегодно. Оценка происходит по шести основным критериям: экологическое образование и информирование, экологический менеджмент, качество воды, безопасность и сервис, ответственное отношение к дикой природе.
https://ria.ru/20220505/izrail-1786778607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:29 12.06.2022 (обновлено: 12:17 12.06.2022)
Более 50 пляжей Израиля получили "Голубые флаги"
В Израиле 54 пляжа удостоены престижной международной экологической премии "Голубой флаг"
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В разгар купального сезона 54 израильских пляжа и три пристани для яхт были удостоены экологической награды "Голубой флаг", сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Средиземноморские пляжи государства тянутся вдоль таких известных городов, как: Акко, Кирьят-Ям, Хайфа, Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Ашдод и Ашкелон. Отдохнуть на Красном море можно в городе-курорте Эйлат.
Пляжи, получившие награду, обладают разными характеристиками и атмосферой: некоторые расположены в городских районах, а другие в заповедниках.
Премия проводится ежегодно. Оценка происходит по шести основным критериям: экологическое образование и информирование, экологический менеджмент, качество воды, безопасность и сервис, ответственное отношение к дикой природе.