В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню
Древний комплекс для ритуального омовения обнаружен в Иерусалиме недалеко от Стены плача
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф ПерецВид на ритуальную баню и окружающие ее руины сооружений иродианского периода
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н. э.), сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.
Комплекс, в котором он найден, находится на территории частной виллы, высеченной в скале и дополненной сводчатым потолком и тонкой каменной кладкой, типичной для периода Ирода Великого.
Рядом с виллой была обнаружена древняя оштукатуренная цистерна для воды. Она использовалась до разрушения Римом Второго Храма в 70 году н. э. Археологи нашли в ней почти 40 кухонных сосудов, некоторые из которых полностью целы.
Также были обнаружены артефакты времен Второго Храма, римско-византийского и османского периодов, в том числе сеть оштукатуренных бассейнов и каналов. Среди находок была часть “Нижнего акведука” периода Османской империи. По нему шла вода из бассейнов Соломона близ Вифлеема вплоть до Храмовой горы.
© Фото : Орен ГутфельдСодиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
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Содиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
© Фото : Орен Гутфельд
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,Спуск по ступеням ритуальной бани
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Спуск по ступеням ритуальной бани
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер, Этапы ритуального омовения
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Этапы ритуального омовения
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер,
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Содиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
© Фото : Орен Гутфельд
2 из 3
Спуск по ступеням ритуальной бани
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,
3 из 3
Этапы ритуального омовения
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер,
Также в ходе археологических работ был найден фрагмент керамической масляной лампы поздневизантийского периода. На ней начертана греческая надпись "Свет Христа сияет для всех". Она может быть связана с церемонией схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.
Ритуальная баня будет сохранена и включена в новый комплекс подъемников, относящихся к Стене плача.
Текущие проекты по развитию Еврейского квартала Иерусалима включают строительство подъемника у Стены Плача, синагогу Тиферет Исраэль, модернизацию квартала Иродиан и археологического памятника Брод-Уолл.