https://ria.ru/20220726/izrail-1804837917.html

В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню

В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню - РИА Новости, 26.07.2022

В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню

В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T05:07

2022-07-26T05:07

2022-07-26T05:07

туризм

туризм

иерусалим

вифлеем

израиль

новости - туризм

туристы

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804827180_0:201:2707:1724_1920x0_80_0_0_7dba764c4f517ce19ba416f1627e94e5.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н. э.), сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.Комплекс, в котором он найден, находится на территории частной виллы, высеченной в скале и дополненной сводчатым потолком и тонкой каменной кладкой, типичной для периода Ирода Великого.Рядом с виллой была обнаружена древняя оштукатуренная цистерна для воды. Она использовалась до разрушения Римом Второго Храма в 70 году н. э. Археологи нашли в ней почти 40 кухонных сосудов, некоторые из которых полностью целы.Также были обнаружены артефакты времен Второго Храма, римско-византийского и османского периодов, в том числе сеть оштукатуренных бассейнов и каналов. Среди находок была часть “Нижнего акведука” периода Османской империи. По нему шла вода из бассейнов Соломона близ Вифлеема вплоть до Храмовой горы.Также в ходе археологических работ был найден фрагмент керамической масляной лампы поздневизантийского периода. На ней начертана греческая надпись "Свет Христа сияет для всех". Она может быть связана с церемонией схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.Ритуальная баня будет сохранена и включена в новый комплекс подъемников, относящихся к Стене плача.Текущие проекты по развитию Еврейского квартала Иерусалима включают строительство подъемника у Стены Плача, синагогу Тиферет Исраэль, модернизацию квартала Иродиан и археологического памятника Брод-Уолл.

https://ria.ru/20220625/izrail-1797767582.html

иерусалим

вифлеем

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, иерусалим, вифлеем, израиль, новости - туризм, туристы, куда можно лететь