Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220726/izrail-1804837917.html
В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню
В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню - РИА Новости, 26.07.2022
В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню
В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T05:07
2022-07-26T05:07
туризм
туризм
иерусалим
вифлеем
израиль
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804827180_0:201:2707:1724_1920x0_80_0_0_7dba764c4f517ce19ba416f1627e94e5.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н. э.), сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.Комплекс, в котором он найден, находится на территории частной виллы, высеченной в скале и дополненной сводчатым потолком и тонкой каменной кладкой, типичной для периода Ирода Великого.Рядом с виллой была обнаружена древняя оштукатуренная цистерна для воды. Она использовалась до разрушения Римом Второго Храма в 70 году н. э. Археологи нашли в ней почти 40 кухонных сосудов, некоторые из которых полностью целы.Также были обнаружены артефакты времен Второго Храма, римско-византийского и османского периодов, в том числе сеть оштукатуренных бассейнов и каналов. Среди находок была часть “Нижнего акведука” периода Османской империи. По нему шла вода из бассейнов Соломона близ Вифлеема вплоть до Храмовой горы.Также в ходе археологических работ был найден фрагмент керамической масляной лампы поздневизантийского периода. На ней начертана греческая надпись "Свет Христа сияет для всех". Она может быть связана с церемонией схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.Ритуальная баня будет сохранена и включена в новый комплекс подъемников, относящихся к Стене плача.Текущие проекты по развитию Еврейского квартала Иерусалима включают строительство подъемника у Стены Плача, синагогу Тиферет Исраэль, модернизацию квартала Иродиан и археологического памятника Брод-Уолл.
https://ria.ru/20220625/izrail-1797767582.html
иерусалим
вифлеем
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804827180_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_983584c3f16555c931bd61d057ef5832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, иерусалим, вифлеем, израиль, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
05:07 26.07.2022
 
В Иерусалиме недалеко от Стены плача нашли древнюю ритуальную баню

Древний комплекс для ритуального омовения обнаружен в Иерусалиме недалеко от Стены плача

© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф ПерецВид на ритуальную баню и окружающие ее руины сооружений иродианского периода
Вид на ритуальную баню и окружающие ее руины сооружений иродианского периода - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ходе раскопок возле Храмовой горы был обнаружен уникальный резервуар для ритуального омовения – миква, относящийся к позднему периоду Второго Храма (I век н. э.), сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.
Комплекс, в котором он найден, находится на территории частной виллы, высеченной в скале и дополненной сводчатым потолком и тонкой каменной кладкой, типичной для периода Ирода Великого.
Рядом с виллой была обнаружена древняя оштукатуренная цистерна для воды. Она использовалась до разрушения Римом Второго Храма в 70 году н. э. Археологи нашли в ней почти 40 кухонных сосудов, некоторые из которых полностью целы.
Также были обнаружены артефакты времен Второго Храма, римско-византийского и османского периодов, в том числе сеть оштукатуренных бассейнов и каналов. Среди находок была часть “Нижнего акведука” периода Османской империи. По нему шла вода из бассейнов Соломона близ Вифлеема вплоть до Храмовой горы.
© Фото : Орен ГутфельдСодиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
Содиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
1 из 3
Содиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
© Фото : Орен Гутфельд
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,Спуск по ступеням ритуальной бани
Спуск по ступеням ритуальной бани
2 из 3
Спуск по ступеням ритуальной бани
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер, Этапы ритуального омовения
 Этапы ритуального омовения
3 из 3
Этапы ритуального омовения
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер,
1 из 3
Содиректор раскопок Михаэль Хабер выглядывает из заполненной землей сводчатой камеры, которая, как оказалось, была ритуальной ванной
© Фото : Орен Гутфельд
2 из 3
Спуск по ступеням ритуальной бани
© Фото : Управление древностей Израиля / Ассаф Перец,
3 из 3
Этапы ритуального омовения
© Фото : Еврейский университет Иерусалима / Михаэль Хабер,
Также в ходе археологических работ был найден фрагмент керамической масляной лампы поздневизантийского периода. На ней начертана греческая надпись "Свет Христа сияет для всех". Она может быть связана с церемонией схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.
Ритуальная баня будет сохранена и включена в новый комплекс подъемников, относящихся к Стене плача.
Текущие проекты по развитию Еврейского квартала Иерусалима включают строительство подъемника у Стены Плача, синагогу Тиферет Исраэль, модернизацию квартала Иродиан и археологического памятника Брод-Уолл.
Тур на каяках - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 03:07Туризм
В Израиле открыли самые низкорасположенный в мире туристический маршрут
 
ТуризмТуризмИерусалимВифлеемИзраильНовости - Туризмтуристыкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала