https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать

"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать - РИА Новости, 04.02.2023

"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать

В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов — как объяснили в Минпромторге, идет "донастройка некоторых процессов". Пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:19

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов — как объяснили в Минпромторге, идет "донастройка некоторых процессов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал "быть проще": использовать паспорт старого образца. Что делать тем, кто уже подал заявление и оплатил госпошлину, в чем разница между биометрическим документом и обычным и как сейчас происходит оформление — в материале РИА Новости.Нужно было торопиться"Мой загранпаспорт истекает 28 марта. Нужно было поторопиться, но я думала, что время еще есть, — рассказывает москвичка Лана Павлова. — На днях зашла на "Госуслуги," а там сюрприз: "Подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца временно приостановлена".Теперь Павлова размышляет, оформлять пятилетний или подождать: "На работе бывают командировки, в том числе и за рубеж, иногда неожиданные".Еще больше вопросов у тех, кто уже и подал заявление, и оплатил госпошлину: что делать, если за границу нужно срочно, вернут ли деньги, если запросить пятилетний паспорт, и сколько теперь ждать оформления биометрического.Заявок много, чипов малоЗаминка с выдачей паспортов нового образца происходит не впервые. Оформление уже прекращали 26 августа из-за "необходимости переформатирования электронного носителя". Возобновился процесс 20 сентября.Как обещают в "Гознаке", на этот раз выдача восстановится в течение месяца, после завершения работ на заводе "Микрон", где производят необходимые микросхемы. Срок, о котором предупреждали заявителей на "Госуслугах", — вторая половина марта.Подобные сбои объясняют повышенным спросом. По данным ГУВМ МВД России, в прошлом году было оформлено 5,4 миллиона заграничных паспортов, и это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021-м. Сейчас, судя по всему, процесс не замедлился.Паспорт сделают, деньги вернутКак пояснили в МВД России, если заявление на паспорт нового образца уже подано и необходимо срочно выехать за границу, в кратчайшие сроки при оплате госпошлины оформят пятилетний. Средства за выдачу биометрического вернут при отказе от этой услуги. Обращаться нужно в подразделение по вопросам миграции."По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пять, десять лет — какая разницаМежду пятилетним и десятилетним паспортами много отличий, но, как утверждают эксперты, для путешествий они не принципиальны. В некоторых случаях обычный даже предпочтительнее.Основное — это, конечно, срок действия и личная информация. В паспорта нового образца вшивается микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.Госпошлина тоже существенно отличается: 5000 рублей — за биометрический, 2000 — за обычный (для детей до 14 лет в два раза меньше).Документ нового образца потолще: 46 страниц против 36. В пятилетний можно вписать детей.По оформлению тоже есть различия. Так, для паспорта старого образца фотографию можно принести с собой, да и отпечатки сдавать не нужно. Для биометрического — делают портрет и "катают" пальцы в МВД или в криптобиокабинах центров "Мои документы".В остальном процесс одинаков. Сроки изготовления: месяц, если подавать заявление в своем регионе, три — если не дома. При наличии уважительных причин (необходимость отправиться на лечение, болезнь или смерть близкого родственника за рубежом) и подтверждающих срочность документов можно оформить паспорт в течение трех дней.Попасть в любую страну"По нашему профессиональному опыту, никакой принципиальной разницы, с каким документом путешествовать, нет", — говорят эксперты компании "Русский экспресс"."Отсутствие биометрического паспорта не будет препятствием для выезда за границу, с пятилетним можно попасть в любую страну, — подтверждает гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Раньше шли разговоры, что визовые центры Европы прекратят принимать обычные паспорта, но и этот вопрос урегулировали".Автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд уточняет: в паспорт старого образца не поставят пятилетнюю шенгенскую визу, так как нужно, чтобы документ не истек еще три месяца после окончания срока ее действия. Но она сейчас мало кому доступна. В остальном разницы нет."Заявителям не нужно волноваться, мол, подам пятилетний паспорт — дадут короткую визу, а в биометрический поставили бы другую. Это миф", — говорит эксперт.Чем лучше биометрический паспортПреимущество у биометрического паспорта есть при прохождении границ. Во многих крупных аэропортах мира уже работают автоматизированные системы паспортного контроля, в том числе в Шереметьево.Процесс простой. Сначала надо приложить паспорт чипом на специальный сканер, потом встать лицом к камере, дальше просканировать палец, а после выбрать один из восьми вариантов ответа на вопрос о цели визита. Квест пройден. По желанию в кабинке можно поставить штамп о пересечении границы."Через такие автоматы проходишь погранконтроль намного быстрее, — объясняет Юлия Валд. — Но не во всех аэропортах они стоят, так что делать только из-за этого биометрический паспорт смысла нет".Да и накладки случаются. "Из личного опыта: биометрические паспорта России за границей не всегда распознаются. Я пробовал пройти электронный контроль в Финляндии — не получилось", — рассказывает представитель одной из турфирм.Правда, пограничникам проще работать с биометрическими документами — они лучше защищены от подделок, не нужно вбивать данные вручную.Есть у паспорта нового образца преимущество, не связанное с путешествиями: можно бесплатно и онлайн оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Но это тоже вряд ли повод заморачиваться документом именно такого типа.Какой документ оформить ребенкуПреимущество загранпаспорта старого образца — это в первую очередь цена. Возможность вписать детей никто из экспертов плюсом не назвал."В некоторых странах настороженно относятся к тому, что дети, особенно старше пяти-шести лет, обозначены в паспорте родителя, — говорят в компании "Русский экспресс". — Ребенок в таком случае не сможет выехать с другим родственником".Если речь идет о путешествиях в визовые страны, то всем членам семьи тем более лучше иметь собственные паспорта: и у родителей больше страниц для штампов, а у ребенка — своя история поездок в личном документе.Идеальный вариант — старого образца. "У меня маленькие дети, у них пятилетние загранпаспорта, — объясняет Майя Котляр. — Сложно при выезде за границу идентифицировать восьмилетнего ребенка, если документ сделали в младенческом возрасте".По ее словам, это затормаживает процесс где-то минут на пятнадцать. Риск минимальный, но могут и не подтвердить личность. По мнению эксперта, задумываться о биометрическом стоит лет с 13-15.Если планируете менять имя, фамилию в обозримом будущем, также лучше сделать пятилетний паспорт. Зачем переплачивать, если вскоре понадобится новый документ.Стоимость — 72 тысячиНа рынке много предложений: "изготовим загранпаспорт за три дня". Но это риск и большие деньги. Да и такие фирмы сейчас не берутся оформлять биометрический, пока — только пятилетний."Если подъедете в понедельник с 9:00 до 9:40, документ получите в четверг. Стоимость — 72 тысячи рублей. Но тарифы могут измениться уже сегодня вечером", — сказали корреспонденту РИА Новости в одной из контор. По биометрическому пока расценок нет, но раньше, судя информации в Сети, доходило и до 130 тысяч.На вопрос, законно ли это, в компании ответили уверенно: "Подача в МФЦ, получение там же. Если короткие сроки, то в Главном управлении МВД". Эксперты турбизнеса такую уверенность не разделяют, предполагая, что речь идет о теневом бизнесе.В пресс-службе МВД России вопрос о легальности услуг таких контор пока не прокомментировали. Удалось найти информацию 14-летней давности о ликвидации фирмы, оформлявшей загранпаспорта. Тогда в офисе обнаружили 81 поддельную печать государственных органов и медицинских учреждений, фальшивые бланки документов. Но компания искала клиентов через "своих" людей в турфимах, а не рекламировала себя в Сети.Рекомендация: не паниковатьВ любом случае лучше позаботиться о паспорте заранее. Большинство стран требует, чтобы документ был действителен еще три-шесть месяцев после окончания поездки. Срок изготовления — немаленький, а число заявителей будет расти ближе к сезону.Тем более что сейчас одновременно можно иметь два загранпаспорта. "Рекомендация: не паниковать. Если нужно, сделать пятилетний, а потом при необходимости, когда "Гознак" решит вопрос, — и десятилетний", — говорит Валд. Кстати, второй паспорт должен быть только биометрическим, вне зависимости от первого.

https://ria.ru/20230202/goznak-1849257574.html

https://ria.ru/20230131/vizy-1848737421.html

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, туризм, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), паспорт, актуальное - туризм