08:00 04.02.2023 (обновлено: 08:19 04.02.2023)
"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов — как объяснили в Минпромторге, идет "донастройка некоторых процессов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал "быть проще": использовать паспорт старого образца. Что делать тем, кто уже подал заявление и оплатил госпошлину, в чем разница между биометрическим документом и обычным и как сейчас происходит оформление — в материале РИА Новости.
Нужно было торопиться
"Мой загранпаспорт истекает 28 марта. Нужно было поторопиться, но я думала, что время еще есть, — рассказывает москвичка Лана Павлова. — На днях зашла на "Госуслуги," а там сюрприз: "Подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца временно приостановлена".
Теперь Павлова размышляет, оформлять пятилетний или подождать: "На работе бывают командировки, в том числе и за рубеж, иногда неожиданные".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Еще больше вопросов у тех, кто уже и подал заявление, и оплатил госпошлину: что делать, если за границу нужно срочно, вернут ли деньги, если запросить пятилетний паспорт, и сколько теперь ждать оформления биометрического.
Заявок много, чипов мало
Заминка с выдачей паспортов нового образца происходит не впервые. Оформление уже прекращали 26 августа из-за "необходимости переформатирования электронного носителя". Возобновился процесс 20 сентября.
Как обещают в "Гознаке", на этот раз выдача восстановится в течение месяца, после завершения работ на заводе "Микрон", где производят необходимые микросхемы. Срок, о котором предупреждали заявителей на "Госуслугах", — вторая половина марта.
Подобные сбои объясняют повышенным спросом. По данным ГУВМ МВД России, в прошлом году было оформлено 5,4 миллиона заграничных паспортов, и это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021-м. Сейчас, судя по всему, процесс не замедлился.
Паспорт сделают, деньги вернут
Как пояснили в МВД России, если заявление на паспорт нового образца уже подано и необходимо срочно выехать за границу, в кратчайшие сроки при оплате госпошлины оформят пятилетний. Средства за выдачу биометрического вернут при отказе от этой услуги. Обращаться нужно в подразделение по вопросам миграции.
"По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заграничные биометрические паспорта
Пять, десять лет — какая разница
Между пятилетним и десятилетним паспортами много отличий, но, как утверждают эксперты, для путешествий они не принципиальны. В некоторых случаях обычный даже предпочтительнее.
Основное — это, конечно, срок действия и личная информация. В паспорта нового образца вшивается микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.
Госпошлина тоже существенно отличается: 5000 рублей — за биометрический, 2000 — за обычный (для детей до 14 лет в два раза меньше).
Документ нового образца потолще: 46 страниц против 36. В пятилетний можно вписать детей.
Пассажиры в аэропорту Стамбула
По оформлению тоже есть различия. Так, для паспорта старого образца фотографию можно принести с собой, да и отпечатки сдавать не нужно. Для биометрического — делают портрет и "катают" пальцы в МВД или в криптобиокабинах центров "Мои документы".
В остальном процесс одинаков. Сроки изготовления: месяц, если подавать заявление в своем регионе, три — если не дома. При наличии уважительных причин (необходимость отправиться на лечение, болезнь или смерть близкого родственника за рубежом) и подтверждающих срочность документов можно оформить паспорт в течение трех дней.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Попасть в любую страну
"По нашему профессиональному опыту, никакой принципиальной разницы, с каким документом путешествовать, нет", — говорят эксперты компании "Русский экспресс".
"Отсутствие биометрического паспорта не будет препятствием для выезда за границу, с пятилетним можно попасть в любую страну, — подтверждает гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Раньше шли разговоры, что визовые центры Европы прекратят принимать обычные паспорта, но и этот вопрос урегулировали".
Автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд уточняет: в паспорт старого образца не поставят пятилетнюю шенгенскую визу, так как нужно, чтобы документ не истек еще три месяца после окончания срока ее действия. Но она сейчас мало кому доступна. В остальном разницы нет.
"Заявителям не нужно волноваться, мол, подам пятилетний паспорт — дадут короткую визу, а в биометрический поставили бы другую. Это миф", — говорит эксперт.
Чем лучше биометрический паспорт
Преимущество у биометрического паспорта есть при прохождении границ. Во многих крупных аэропортах мира уже работают автоматизированные системы паспортного контроля, в том числе в Шереметьево.
Процесс простой. Сначала надо приложить паспорт чипом на специальный сканер, потом встать лицом к камере, дальше просканировать палец, а после выбрать один из восьми вариантов ответа на вопрос о цели визита. Квест пройден. По желанию в кабинке можно поставить штамп о пересечении границы.
"Через такие автоматы проходишь погранконтроль намного быстрее, — объясняет Юлия Валд. — Но не во всех аэропортах они стоят, так что делать только из-за этого биометрический паспорт смысла нет".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля в новом международном терминале С аэропорта Шереметьево
Зона паспортного контроля в новом международном терминале С аэропорта Шереметьево
Да и накладки случаются. "Из личного опыта: биометрические паспорта России за границей не всегда распознаются. Я пробовал пройти электронный контроль в Финляндии — не получилось", — рассказывает представитель одной из турфирм.
Правда, пограничникам проще работать с биометрическими документами — они лучше защищены от подделок, не нужно вбивать данные вручную.
Есть у паспорта нового образца преимущество, не связанное с путешествиями: можно бесплатно и онлайн оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Но это тоже вряд ли повод заморачиваться документом именно такого типа.
Девушка сканирует российский паспорт
Какой документ оформить ребенку
Преимущество загранпаспорта старого образца — это в первую очередь цена. Возможность вписать детей никто из экспертов плюсом не назвал.
"В некоторых странах настороженно относятся к тому, что дети, особенно старше пяти-шести лет, обозначены в паспорте родителя, — говорят в компании "Русский экспресс". — Ребенок в таком случае не сможет выехать с другим родственником".
Если речь идет о путешествиях в визовые страны, то всем членам семьи тем более лучше иметь собственные паспорта: и у родителей больше страниц для штампов, а у ребенка — своя история поездок в личном документе.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
Идеальный вариант — старого образца. "У меня маленькие дети, у них пятилетние загранпаспорта, — объясняет Майя Котляр. — Сложно при выезде за границу идентифицировать восьмилетнего ребенка, если документ сделали в младенческом возрасте".
По ее словам, это затормаживает процесс где-то минут на пятнадцать. Риск минимальный, но могут и не подтвердить личность. По мнению эксперта, задумываться о биометрическом стоит лет с 13-15.
Если планируете менять имя, фамилию в обозримом будущем, также лучше сделать пятилетний паспорт. Зачем переплачивать, если вскоре понадобится новый документ.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНевеста в белом платье с букетом цветов на пляже Таиланда (на берегу Андаманского моря)
Невеста в белом платье с букетом цветов на пляже Таиланда (на берегу Андаманского моря)
Стоимость — 72 тысячи
На рынке много предложений: "изготовим загранпаспорт за три дня". Но это риск и большие деньги. Да и такие фирмы сейчас не берутся оформлять биометрический, пока — только пятилетний.
"Если подъедете в понедельник с 9:00 до 9:40, документ получите в четверг. Стоимость — 72 тысячи рублей. Но тарифы могут измениться уже сегодня вечером", — сказали корреспонденту РИА Новости в одной из контор. По биометрическому пока расценок нет, но раньше, судя информации в Сети, доходило и до 130 тысяч.
На вопрос, законно ли это, в компании ответили уверенно: "Подача в МФЦ, получение там же. Если короткие сроки, то в Главном управлении МВД". Эксперты турбизнеса такую уверенность не разделяют, предполагая, что речь идет о теневом бизнесе.
В пресс-службе МВД России вопрос о легальности услуг таких контор пока не прокомментировали. Удалось найти информацию 14-летней давности о ликвидации фирмы, оформлявшей загранпаспорта. Тогда в офисе обнаружили 81 поддельную печать государственных органов и медицинских учреждений, фальшивые бланки документов. Но компания искала клиентов через "своих" людей в турфимах, а не рекламировала себя в Сети.
Рекомендация: не паниковать
В любом случае лучше позаботиться о паспорте заранее. Большинство стран требует, чтобы документ был действителен еще три-шесть месяцев после окончания поездки. Срок изготовления — немаленький, а число заявителей будет расти ближе к сезону.
Тем более что сейчас одновременно можно иметь два загранпаспорта. "Рекомендация: не паниковать. Если нужно, сделать пятилетний, а потом при необходимости, когда "Гознак" решит вопрос, — и десятилетний", — говорит Валд. Кстати, второй паспорт должен быть только биометрическим, вне зависимости от первого.