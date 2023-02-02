https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849348406.html

Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023

Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:42

2023-02-02T18:42

2023-02-02T22:42

россия

дмитрий песков

общество

госуслуги

гознак

технологии

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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.Он уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал "быть проще" и использовать паспорта старого образца.Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале."Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак".

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, общество, госуслуги, гознак, технологии