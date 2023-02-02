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Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023
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Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:42
2023-02-02T22:42
россия
дмитрий песков
общество
госуслуги
гознак
технологии
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.Он уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал "быть проще" и использовать паспорта старого образца.Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале."Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак".
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россия, дмитрий песков, общество, госуслуги, гознак, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Госуслуги, Гознак, Технологии
18:42 02.02.2023 (обновлено: 22:42 02.02.2023)
 
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Песков: приостановка выдачи загранпаспортов с чипами связана с техническими проблемами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.

"Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то", — сказал он.

Он уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал "быть проще" и использовать паспорта старого образца.
Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале.
"Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак".
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