https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849348406.html
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:42
2023-02-02T18:42
2023-02-02T22:42
россия
дмитрий песков
общество
госуслуги
гознак
технологии
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал временный отказ "Госуслуг" в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.Он уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал "быть проще" и использовать паспорта старого образца.Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале."Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак".
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество, госуслуги, гознак, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Госуслуги, Гознак, Технологии
18:42 02.02.2023 (обновлено: 22:42 02.02.2023)
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Песков: приостановка выдачи загранпаспортов с чипами связана с техническими проблемами