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МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет - РИА Новости, 20.09.2022
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МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет - РИА Новости, 20.09.2022
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:04
2022-09-20T11:26
россия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. "Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.Там также указали, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".Паспорт можно оформить по письменному заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.Прием заявлений на загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили с 26 августа из-за необходимости переформатирования электронного носителя. При этом оформление документов на пять лет продолжалось без изменений.
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россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:04 20.09.2022 (обновлено: 11:26 20.09.2022)
 
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет

МИД: возобновили прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт Российской Федерации
Заграничный паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства.
"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.
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Там также указали, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".
Паспорт можно оформить по письменному заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.
Прием заявлений на загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили с 26 августа из-за необходимости переформатирования электронного носителя. При этом оформление документов на пять лет продолжалось без изменений.
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