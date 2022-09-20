https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818048366.html
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет - РИА Новости, 20.09.2022
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:04
2022-09-20T10:04
2022-09-20T11:26
россия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. "Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.Там также указали, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".Паспорт можно оформить по письменному заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.Прием заявлений на загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили с 26 августа из-за необходимости переформатирования электронного носителя. При этом оформление документов на пять лет продолжалось без изменений.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/zagranpasport-1806527884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:04 20.09.2022 (обновлено: 11:26 20.09.2022)
МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
МИД: возобновили прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили
в консульском департаменте министерства.
"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.
Там также указали, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".
Паспорт можно оформить по письменному заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.
Прием заявлений на загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили с 26 августа из-за необходимости переформатирования электронного носителя. При этом оформление документов на пять лет продолжалось без изменений.