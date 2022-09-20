https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818048366.html

МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет

МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет - РИА Новости, 20.09.2022

МИД возобновил выдачу загранпаспортов сроком на десять лет

С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:04

2022-09-20T10:04

2022-09-20T11:26

россия

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет, сообщили в консульском департаменте министерства. "Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.Там также указали, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".Паспорт можно оформить по письменному заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.Прием заявлений на загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили с 26 августа из-за необходимости переформатирования электронного носителя. При этом оформление документов на пять лет продолжалось без изменений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/zagranpasport-1806527884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)