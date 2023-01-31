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Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
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Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта - РИА Новости, 31.01.2023
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта
Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:44
2023-01-31T11:44
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. Отмечается, что в 2022 году было выдано 5 413 374 "загранов", в то время как в 2021 году – 3 892 586. Кроме того, в минувшем году также возросло число оформленных российских паспортов – на 558 тысяч больше.Напомним, в России выдают не только традиционные, но и биометрические загранпаспорта, срок действия которых 10 лет. Оформить документы можно в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Кроме того, даже если есть действующий "загран", можно получить второй. Он на "Госуслугах" называется "в дополнение к имеющемуся".Как ранее сообщало Радио Sputnik, российский загранпаспорт занял 38-е место в мировом рейтинге Global Passport Power Rank 2022, составленном компанией Arton Capital. Документы оценивались по трем критериям. По количеству стран, в которые обладатель паспорта может отправиться без визы. По тому, где разрешение на въезд можно оформить после прибытия. И по числу стран, куда визу придется сделать заранее.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
11:44 31.01.2023
 
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта

Число оформленных россиянами загранпаспортов выросло почти на 40 процентов в 2022 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует из статистики ГУВМ МВД РФ.
Отмечается, что в 2022 году было выдано 5 413 374 "загранов", в то время как в 2021 году – 3 892 586. Кроме того, в минувшем году также возросло число оформленных российских паспортов – на 558 тысяч больше.
Напомним, в России выдают не только традиционные, но и биометрические загранпаспорта, срок действия которых 10 лет. Оформить документы можно в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Кроме того, даже если есть действующий "загран", можно получить второй. Он на "Госуслугах" называется "в дополнение к имеющемуся".
Как ранее сообщало Радио Sputnik, российский загранпаспорт занял 38-е место в мировом рейтинге Global Passport Power Rank 2022, составленном компанией Arton Capital. Документы оценивались по трем критериям. По количеству стран, в которые обладатель паспорта может отправиться без визы. По тому, где разрешение на въезд можно оформить после прибытия. И по числу стран, куда визу придется сделать заранее.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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