https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта - РИА Новости, 31.01.2023
Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта
Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:44
2023-01-31T11:44
2023-01-31T11:44
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует из статистики ГУВМ МВД РФ. Отмечается, что в 2022 году было выдано 5 413 374 "загранов", в то время как в 2021 году – 3 892 586. Кроме того, в минувшем году также возросло число оформленных российских паспортов – на 558 тысяч больше.Напомним, в России выдают не только традиционные, но и биометрические загранпаспорта, срок действия которых 10 лет. Оформить документы можно в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Кроме того, даже если есть действующий "загран", можно получить второй. Он на "Госуслугах" называется "в дополнение к имеющемуся".Как ранее сообщало Радио Sputnik, российский загранпаспорт занял 38-е место в мировом рейтинге Global Passport Power Rank 2022, составленном компанией Arton Capital. Документы оценивались по трем критериям. По количеству стран, в которые обладатель паспорта может отправиться без визы. По тому, где разрешение на въезд можно оформить после прибытия. И по числу стран, куда визу придется сделать заранее.
https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россияне начали почти в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта
Число оформленных россиянами загранпаспортов выросло почти на 40 процентов в 2022 году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует из статистики ГУВМ МВД РФ.
Отмечается, что в 2022 году было выдано 5 413 374 "загранов", в то время как в 2021 году – 3 892 586. Кроме того, в минувшем году также возросло число оформленных российских паспортов – на 558 тысяч больше.
Напомним, в России выдают не только традиционные, но и биометрические загранпаспорта, срок действия которых 10 лет. Оформить документы можно в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Кроме того, даже если есть действующий "загран", можно получить второй. Он на "Госуслугах" называется "в дополнение к имеющемуся".
Как ранее сообщало
Радио Sputnik, российский загранпаспорт занял 38-е место в мировом рейтинге Global Passport Power Rank 2022, составленном компанией Arton Capital. Документы оценивались по трем критериям. По количеству стран, в которые обладатель паспорта может отправиться без визы. По тому, где разрешение на въезд можно оформить после прибытия. И по числу стран, куда визу придется сделать заранее.