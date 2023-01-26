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Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве - РИА Новости, 26.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230126/urgant-1847601740.html
Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве
Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве - РИА Новости, 26.01.2023
Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве
Иван Ургант и Александр Гудков сходили на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в театре МДМ в Москве. Компанию ведущим составил коллега Дмитрий Хрусталев. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:29
2023-01-26T17:44
шоубиз
иван ургант
александр гудков
москва
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Иван Ургант и Александр Гудков сходили на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в театре МДМ в Москве. Компанию ведущим составил коллега Дмитрий Хрусталев.По словам Гудкова, он слышал у музыканта всего четыре песни. Летом прошлого года Гудков возмутил общественность клипом "Я узкий". Он сделал пародию на композицию SHAMAN "Я русский". После этого лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в Следственный комитет РФ. Он попросил дать правовую оценку ролику артиста. Прошлой осенью в Сети появились слухи об эмиграции шоумена. Вероятно, он находился в Узбекистане. Тем не менее ведущий не прокомментировал их. В октябре прошлого года Алла Михеева рассекретила местонахождение Гудкова. Она опубликовала видео с шоуменом из московского театра-кабаре Crave. После начала СВО Ургант осудил ее. После этого СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил эту информацию. Помимо этого, актер неоднократно посещал мероприятия в России. Прошлой осенью он отметился на спектакле в Театре Наций с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Спустя несколько месяцев Алла Михеева поделилась, что работала с шоуменом на корпоративах в Москве. В конце прошлого года Ургант выпустил экранизацию аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-пульти" 1982 года. Спустя несколько часов после выхода фильм удалили из Сети. Ранее ведущий сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он должен был состояться второго февраля в клубе "Урбан".
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иван ургант, александр гудков, москва
Шоубиз, Иван Ургант, Александр Гудков, Москва
15:29 26.01.2023 (обновлено: 17:44 26.01.2023)
 
Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве

Ургант и Гудков посетили мюзикл "Не бойся, я с тобой" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександр Гудков и Иван Ургант
Александр Гудков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Иван Ургант и Александр Гудков сходили на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в театре МДМ в Москве. Компанию ведущим составил коллега Дмитрий Хрусталев.
© broadwaymoscow/ВКонтактеКадр видео, опубликованного на странице "Мюзиклы "Бродвей Москва"
Кадр видео, опубликованного на странице Мюзиклы Бродвей Москва
© broadwaymoscow/ВКонтакте
Кадр видео, опубликованного на странице "Мюзиклы "Бродвей Москва"
По словам Гудкова, он слышал у музыканта всего четыре песни.
"Я думал, что у Максима Леонидова четыре песни. Я думал, что не наберется на мюзикл. А тут набралось", – признался шоумен.
Летом прошлого года Гудков возмутил общественность клипом "Я узкий". Он сделал пародию на композицию SHAMAN "Я русский". После этого лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в Следственный комитет РФ. Он попросил дать правовую оценку ролику артиста.
Прошлой осенью в Сети появились слухи об эмиграции шоумена. Вероятно, он находился в Узбекистане. Тем не менее ведущий не прокомментировал их.
В октябре прошлого года Алла Михеева рассекретила местонахождение Гудкова. Она опубликовала видео с шоуменом из московского театра-кабаре Crave.
После начала СВО Ургант осудил ее. После этого СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил эту информацию.
Помимо этого, актер неоднократно посещал мероприятия в России. Прошлой осенью он отметился на спектакле в Театре Наций с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Спустя несколько месяцев Алла Михеева поделилась, что работала с шоуменом на корпоративах в Москве.
В конце прошлого года Ургант выпустил экранизацию аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-пульти" 1982 года. Спустя несколько часов после выхода фильм удалили из Сети.
Ранее ведущий сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он должен был состояться второго февраля в клубе "Урбан".
Владимир Познер и Иван Ургант во время съемок фильма - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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