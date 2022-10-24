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Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/gudkov-1826274866.html
Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова
Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова - РИА Новости, 24.10.2022
Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова
Алла Михеева раскрыла местоположение Александра Гудкова, опубликовав в соцсети их совместные кадры из московского театра-кабаре Crave. На видео знаменитости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:11
2022-10-24T15:11
шоубиз
александр гудков
узбекистан
ташкент
латвия
агата муцениеце
иван ургант
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Алла Михеева раскрыла местоположение Александра Гудкова, опубликовав в соцсети их совместные кадры из московского театра-кабаре Crave. На видео знаменитости приветствовали друг друга и обнимались. До объявления СВО Гудков и Михеева вели передачу "Вечерний Ургант". О возобновлении съемок шоу пока не сообщалось. Недавно в СМИ появились фотографии комика из Ташкента и Латвии. Сам артист никак не прокомментировал слухи о своей эмиграции. На прошлой неделе Михеева рассказала, где находится Иван Ургант. Актриса заявила, что работает с шоуменом в Москве на корпоративах. Ранее лидер "Гражданского комитета" Шлыков попросил СК проверить клип юмориста Гудкова "Я узкий" на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку. По словам активиста, действия комика могут привести к травле по национальному признаку.
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александр гудков, узбекистан, ташкент, латвия, агата муцениеце, иван ургант, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Александр Гудков, Узбекистан, Ташкент, Латвия, Агата Муцениеце, Иван Ургант, Следственный комитет России (СК РФ)
15:11 24.10.2022
 
Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова

Михеева раскрыла местоположение Гудкова, опубликовав совместные кадры из театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Гудков
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Алла Михеева раскрыла местоположение Александра Гудкова, опубликовав в соцсети их совместные кадры из московского театра-кабаре Crave. На видео знаменитости приветствовали друг друга и обнимались.
© @allamikheevaКадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
© @allamikheeva
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
"Мои любимые!" – поздоровалась актриса с коллегой и Агатой Муцениеце.
До объявления СВО Гудков и Михеева вели передачу "Вечерний Ургант". О возобновлении съемок шоу пока не сообщалось.
Недавно в СМИ появились фотографии комика из Ташкента и Латвии. Сам артист никак не прокомментировал слухи о своей эмиграции.
На прошлой неделе Михеева рассказала, где находится Иван Ургант. Актриса заявила, что работает с шоуменом в Москве на корпоративах.
Ранее лидер "Гражданского комитета" Шлыков попросил СК проверить клип юмориста Гудкова "Я узкий" на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку. По словам активиста, действия комика могут привести к травле по национальному признаку.
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ШоубизАлександр ГудковУзбекистанТашкентЛатвияАгата МуцениецеИван УргантСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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