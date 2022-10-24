https://ria.ru/20221024/gudkov-1826274866.html

Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова

Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова - РИА Новости, 24.10.2022

Не в Узбекистане: Алла Михеева раскрыла местонахождение Александра Гудкова

Алла Михеева раскрыла местоположение Александра Гудкова, опубликовав в соцсети их совместные кадры из московского театра-кабаре Crave. На видео знаменитости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:11

2022-10-24T15:11

2022-10-24T15:11

шоубиз

александр гудков

узбекистан

ташкент

латвия

агата муцениеце

иван ургант

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Алла Михеева раскрыла местоположение Александра Гудкова, опубликовав в соцсети их совместные кадры из московского театра-кабаре Crave. На видео знаменитости приветствовали друг друга и обнимались. До объявления СВО Гудков и Михеева вели передачу "Вечерний Ургант". О возобновлении съемок шоу пока не сообщалось. Недавно в СМИ появились фотографии комика из Ташкента и Латвии. Сам артист никак не прокомментировал слухи о своей эмиграции. На прошлой неделе Михеева рассказала, где находится Иван Ургант. Актриса заявила, что работает с шоуменом в Москве на корпоративах. Ранее лидер "Гражданского комитета" Шлыков попросил СК проверить клип юмориста Гудкова "Я узкий" на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку. По словам активиста, действия комика могут привести к травле по национальному признаку.

https://ria.ru/20221020/gazmanov-1825377707.html

узбекистан

ташкент

латвия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр гудков, узбекистан, ташкент, латвия, агата муцениеце, иван ургант, следственный комитет россии (ск рф)