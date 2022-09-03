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Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий" - РИА Новости, 03.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий"
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий" - РИА Новости, 03.09.2022
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий"
Лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков сообщил РИА Новости, что попросил Следственный комитет РФ дать правовую оценку и проверить клип... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T19:41
2022-09-03T19:41
шоубиз
общество
россия
александр гудков
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков сообщил РИА Новости, что попросил Следственный комитет РФ дать правовую оценку и проверить клип юмориста Александра Гудкова "Я узкий" на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку.По его словам, пародия Гудкова "Я узкий" на песню исполнителя Shaman "Я – русский", особенно в условиях "острой политической ситуации", это попытка "лезть на рожон". "Мы ни в коем случае не обиделись за Шамана, я – человек с музыкальным образованием и я не могу обидеться на такие вещи. Здесь посыл, как мы это видим, в унижении чести и достоинства по национальному признаку, то есть не столько пародия, сколько целился в Шамана, а попал в русских. Как-то так это выглядит", - сообщил общественник.Он отметил, что такие действия со стороны комика "не должны сходить ему с рук" за счет его медийности. "Если бы они оскорбили другую нацию, другой народ РФ, мы бы так же на это отреагировали. Тем более, что наше общественное движение насчитывает множество региональных отделения, в том числе отделений на Северном Кавказе, Сибири, Якутии и так далее. Поэтому этот вопрос у нас стоит не то, чтобы остро, но мы на это реагируем в контексте защиты прав человека", - добавил Шлыков.Кроме того, по словам активиста, такие действия могут впоследствии привести к травле определенной нации. "Эти шуточки в адрес русских – вроде как модно, но потом "окно Овертона" - пошутили, затем начали оскорблять, а потом началась конкретная травля по национальному признаку. Поэтому это не так безобидно, как могло показаться", - подчеркнул Шлыков.Статья 282 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ до четырех лет с лишением правам заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо лишением свободы до 5 лет.
https://ria.ru/20220421/klip-1784627465.html
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общество, россия, александр гудков
Шоубиз, Общество, Россия, Александр Гудков
19:41 03.09.2022
 
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий"

Лидер "Гражданского комитета" Шлыков попросил СК проверить клип юмориста Гудкова "Я узкий"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Гудков
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Александр Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков сообщил РИА Новости, что попросил Следственный комитет РФ дать правовую оценку и проверить клип юмориста Александра Гудкова "Я узкий" на элемент унижения чести и достоинства русских по национальному признаку.
"В Следственный Комитет РФ, на имя товарища Бастрыкина ушло (обращение) сегодня… Я жду правовой оценки и жду компетентной проверки именно на предмет возможного состава преступления статьи 282 Уголовного кодекса РФ, чтобы они дали этому правовую оценку, это на их суд", - рассказал агентству Шлыков.
По его словам, пародия Гудкова "Я узкий" на песню исполнителя Shaman "Я – русский", особенно в условиях "острой политической ситуации", это попытка "лезть на рожон". "Мы ни в коем случае не обиделись за Шамана, я – человек с музыкальным образованием и я не могу обидеться на такие вещи. Здесь посыл, как мы это видим, в унижении чести и достоинства по национальному признаку, то есть не столько пародия, сколько целился в Шамана, а попал в русских. Как-то так это выглядит", - сообщил общественник.
Он отметил, что такие действия со стороны комика "не должны сходить ему с рук" за счет его медийности. "Если бы они оскорбили другую нацию, другой народ РФ, мы бы так же на это отреагировали. Тем более, что наше общественное движение насчитывает множество региональных отделения, в том числе отделений на Северном Кавказе, Сибири, Якутии и так далее. Поэтому этот вопрос у нас стоит не то, чтобы остро, но мы на это реагируем в контексте защиты прав человека", - добавил Шлыков.
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Кроме того, по словам активиста, такие действия могут впоследствии привести к травле определенной нации. "Эти шуточки в адрес русских – вроде как модно, но потом "окно Овертона" - пошутили, затем начали оскорблять, а потом началась конкретная травля по национальному признаку. Поэтому это не так безобидно, как могло показаться", - подчеркнул Шлыков.
Статья 282 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ до четырех лет с лишением правам заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо лишением свободы до 5 лет.
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