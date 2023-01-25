https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

Владимир Зеленский мог войти в историю, а в итоге вляпался в нее

Владимир Зеленский мог войти в историю, а в итоге вляпался в нее - РИА Новости, 25.01.2023

Владимир Зеленский мог войти в историю, а в итоге вляпался в нее

Сегодня лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет. Наверное, при других обстоятельствах на этот относительный юбилей можно было бы и не... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:13

специальная военная операция на украине

авторы

владимир зеленский

петр порошенко

сергей лавров

украина

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847169775_46:0:2990:1656_1920x0_80_0_0_0f41c523355acc50907a489075c6729a.jpg

Сегодня лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет. Наверное, при других обстоятельствах на этот относительный юбилей можно было бы и не обращать внимания. Но все-таки речь идет о политике, признанном "самой влиятельной персоной" минувшего года. К тому же давайте вспомним, что он сам акцентировал внимание на своем возрасте, когда вступил в должность президента, в результате чего фраза "Мне 42-й год, и я не лох" прицепилась к Зеленскому на всю жизнь, сколько бы лет ему ни исполнилось.Кажется, как давно это было! А ведь прошло всего два с половиной года с того момента, когда начинающий президент Украины прибыл на линию соприкосновения в село Золотое (ныне это — глубокий тыл Луганской Народной Республики в составе России) и пытался доказать украинским националистам, будто он что-то представляет собой. Причем беседа эта выглядела как какая-то бандитская "разборка" 90-х — велась на таком же жаргоне и вызвала тогда гомерический хохот у аудитории и России, и Украины.Но надо вспомнить еще и те обстоятельства, при которых Зеленский попал тогда на блокпост. А приехал он на "стрелку" с боевиками для того, чтобы убедить их не использовать оружие в зоне, которую, согласно пресловутой "формуле Штайнмайера", отводили под показательную демилитаризацию. То есть еще продолжал играть роль "президента мира".Да, сейчас удивительно вспоминать, что веселый комик Владимир Александрович Зеленский был избран народом Украины президентом в качестве мирной альтернативы воинствующему Петру Порошенко. Почти 75 процентов избирателей проголосовали тогда за прекращение боевых действий. И сам Зеленский во время избирательной кампании 2019 года и несколько месяцев после нее старательно демонстрировал свое стремление достичь каких бы то ни было мирных соглашений.Сейчас многие вспоминают, как он обещал накануне выборов: "Я готов хоть с чертом лысым договориться, лишь бы не умирал ни один человек". После выборов, стоя на трибуне Верховной рады, он же громогласно объявил в своей инаугурационной речи: "Наша первостепенная задача — прекращение огня на Донбассе. <…> Могу заверить: для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир". И куда дели того президента?А ведь был еще более ранний период, когда комик Зеленский не скрывал своих симпатий в отношении жителей Донбасса и их сопротивления незаконному госперевороту на Майдане 2014 года. Со своими коллегами по "Кварталу-95" он спокойно гастролировал по городам Донбасса, когда над ними уже висели флаги ДНР, и даже пользовался услугами ополчения для охраны своих мероприятий. А когда ему на пресс-конференции в Донецке рассказали о том, как местные жители на "жигулях" загоняли в степи украинский танк, Зеленский радостно воскликнул: "Красавцы! Молодцы!" И тут же добавил, что украинцы и русские являются одним народом. Да, всего восемь лет прошло. И куда дели того актера?Не будем скрывать: те заявления, действия и вроде бы искреннее желание Зеленского прекратить военный конфликт многие в России восприняли чуть ли не как окончательное поражение украинского национализма, связывая надежды на мир именно с этим персонажем. Как видим, оказались правы те немногие, кто предупреждали об опасности победы актера "Квартала-95". Например, популярный телеведущий Владимир Соловьев уже тогда, в ходе предвыборной кампании 2019-го, предупреждал, что Зеленский опасен своим "комплексом Нерона", что он готов ради удовлетворения собственного эго поджечь Украину, а затем на ее руинах причитать: "Какой актер погибает!"А политический обозреватель "Украина.ру" Ростислав Ищенко сразу же после оглашения результатов второго тура президентских выборов предупредил: "Режим Зеленского будет более зверским, чем режим Порошенко, просто потому, что Порошенко был пятым президентом, а Зеленский — шестой". Как видим, этот прогноз полностью оправдывается сегодня, когда на руках бывшего комика — кровь десятков, если уже не сотен тысяч погибших.А ведь у Зеленского были все шансы закончить это кровопролитие. В декабре 2019 года на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже была представлена формула, позволяющая развести силы по линии соприкосновения и начать реальный мирный диалог — без выстрелов и взрывов, которыми сопровождались все годы мучительных переговоров в рамках Минского соглашения. Но именно президент Украины, напомним, отверг уже согласованный накануне проект соглашения о разведении войск, перечеркнув надежды на прекращение огня. То есть мог войти в историю, но предпочел в историю вляпаться.Можно долго спорить о том, был ли у Зеленского хоть какой-то суверенитет в принятии решений. Сейчас Ангела Меркель, также участвовавшая в тех переговорах, прямо признается, что минский и нормандский процессы использовались Западом исключительно для того, чтобы затянуть время для подготовки ВСУ к войне против России. Но если вспомнить поведение Зеленского в Париже, когда он демонстративно гримасничал и пытался изображать из себя именно комика, а не президента, можно сделать вывод о том, что он лично внес значительную лепту в разрушение переговорного процесса.Полное отсутствие суверенности Украины особо ярко проявилось в ходе переговоров с Россией после начала спецоперации. Тех самых переговоров, которые вымолил сам Зеленский. Тогда Киев довольно быстро согласился на предварительные условия прекращения огня, которые включали признание ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и внеблоковый статус Украины. Но затем к Владимиру Зеленскому прилетел премьер Британии Борис Джонсон. Итог известен.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях так описал тот процесс: "На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта 2022 года, когда такая договоренность уже была готова. Значит, решает Запад". На этом основании Лавров отверг возможность о чем-то договориться с Зеленским — просто ввиду отсутствия субъектности такового. Вот вам и самая влиятельная персона планеты, не влияющая ровным счетом ни на что даже в своей стране!Забавно слышать, как сам главарь киевского режима поясняет отсутствие переговоров. Оказывается, он не верит в существование Владимира Путина! Уже само по себе данное заявление свидетельствует о серьезных психических расстройствах Зеленского. А судя по всему, окружение украинского президента делает все для усиления этих ментальных проблем, постоянно рассказывая ему о сорванных покушениях и даже о "российских парашютистах", которые пачками высаживаются в центре Киева с целью захвата бывшего комика. Это ведь он сам рассказывал в интервью журналу The Time, который и признал Зеленского "самой влиятельной персоной".Все это было бы, конечно, смешно, если бы не сопровождалось морем крови и слез, ставшим результатом авантюрной политики "президента мира", массой военных преступлений, которые творятся украинскими боевиками по прямому приказу Зеленского и с его ведома. А ведь когда-то за эти преступления придется отвечать — и тут уже амплуа комика не поможет.Трудно сказать, понимает ли сам юбиляр, каким будет в итоге его финал. Он наверняка уверен, что все те западные лидеры, которые обнимаются с ним для первых полос газет, все те журналисты, которые поют ему дифирамбы, будут делать это вечно. Судьба же военных преступников практически всегда оказывается печальной. В лучшем случае их могут приютить где-нибудь за границей с золотым запасом ограбленной ими страны, при этом все равно брезгуют общением с ними и периодически добиваются привлечения к суду. В худшем — просто избавляются как от ненужной вещи, развеивая пепел над океаном.Причем избавиться от него могут в любой момент, используя тех самых боевиков, которым Зеленский еще сравнительно недавно доказывал, что он "не лох". Националисты и сейчас припоминают своему номинальному вождю его предыдущие взгляды. К примеру, украинский экономист Олег Соскин буквально на днях заявил: "Возьмите Зеленского: посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо". И сдадут, если оставят в живых.Раз уж сам Зеленский выбрал путь Нерона, то ему надо быть готовым и к подобному же финалу. Вряд ли украинский президент это осознает, но некогда всесильному, обожаемому толпой римскому императору в итоге проблематично было даже найти слугу, который по его просьбе согласился бы перерезать ему горло. Будем надеяться, до такого финала не дойдет. Но латинскую фразу "Qualis artifex pereo!" ("Какой артист погибает!") Зеленскому все равно следовало бы заучить. Пригодится для последнего слова на скамье подсудимых военного трибунала. Очень хочется верить, что 45-летний юбиляр все-таки доживет до него.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847061008.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846230074.html

https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1846087524.html

https://ria.ru/20230122/ssha-1846599944.html

https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, владимир зеленский, петр порошенко, сергей лавров, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, вооруженные силы украины