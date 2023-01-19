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Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/putin-1845932826.html
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина - РИА Новости, 19.01.2023
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:38
2023-01-19T15:08
специальная военная операция на украине
россия
политика
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, усомнился в существовании Владимира Путина."Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", — заявил представитель Кремля журналистам.Песков также назвал "большой проблемой" для Киева все, что связано с Россией.Он уточнил, что цели Москвы так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше учтут ее требования, тем быстрее Киев сможет приступить к восстановлению. Накануне Зеленский в своей речи на ВЭФ усомнился, что Владимир Путин жив. По его словам, он не уверен, с кем нужно проводить потенциальные переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829164089.html
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html
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россия, политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:38 19.01.2023 (обновлено: 15:08 19.01.2023)
 
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Песков в ответ на речь Зеленского в Давосе посоветовал ему осознать существование Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, усомнился в существовании Владимира Путина.
"Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", — заявил представитель Кремля журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
Песков также назвал "большой проблемой" для Киева все, что связано с Россией.
Он уточнил, что цели Москвы так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше учтут ее требования, тем быстрее Киев сможет приступить к восстановлению.
Накануне Зеленский в своей речи на ВЭФ усомнился, что Владимир Путин жив. По его словам, он не уверен, с кем нужно проводить потенциальные переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:38
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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