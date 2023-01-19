https://ria.ru/20230119/putin-1845932826.html

Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина - РИА Новости, 19.01.2023

Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:38

2023-01-19T12:38

2023-01-19T15:08

специальная военная операция на украине

россия

политика

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, усомнился в существовании Владимира Путина."Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", — заявил представитель Кремля журналистам.Песков также назвал "большой проблемой" для Киева все, что связано с Россией.Он уточнил, что цели Москвы так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше учтут ее требования, тем быстрее Киев сможет приступить к восстановлению. Накануне Зеленский в своей речи на ВЭФ усомнился, что Владимир Путин жив. По его словам, он не уверен, с кем нужно проводить потенциальные переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829164089.html

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр