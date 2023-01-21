https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846490702.html

В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию

В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию - РИА Новости, 21.01.2023

В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:00

2023-01-21T18:00

2023-01-21T20:38

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он.По его словам, нынешний курс киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Соскин, в частности, привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. По этой же аналогии можно обвинить и украинского лидера, вспомнив его актерскую деятельность, подчеркнул экс-советник.До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "95-й квартал" в высшей лиге КВН. Украинский лидер был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010 по 2013 год. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846420967.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html

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в мире, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, киев, россия, украина, квн