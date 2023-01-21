18:00 21.01.2023 (обновлено: 20:38 21.01.2023)
В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию
Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за восхваление Путина в 2013 году
© официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал-95"
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал-95". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он.
По его словам, нынешний курс киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Соскин, в частности, привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко.
По этой же аналогии можно обвинить и украинского лидера, вспомнив его актерскую деятельность, подчеркнул экс-советник.
До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "95-й квартал" в высшей лиге КВН. Украинский лидер был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010 по 2013 год. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.