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В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию - РИА Новости, 21.01.2023
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В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию
В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию - РИА Новости, 21.01.2023
В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:00
2023-01-21T20:38
в мире
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
киев
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он.По его словам, нынешний курс киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Соскин, в частности, привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. По этой же аналогии можно обвинить и украинского лидера, вспомнив его актерскую деятельность, подчеркнул экс-советник.До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "95-й квартал" в высшей лиге КВН. Украинский лидер был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010 по 2013 год. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.
https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846420967.html
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html
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в мире, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, киев, россия, украина, квн
В мире, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Киев, Россия, Украина, КВН
18:00 21.01.2023 (обновлено: 20:38 21.01.2023)
 
В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию

Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за восхваление Путина в 2013 году

© официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал-95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал-95
© официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал-95". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, при этом его самого можно обвинить в работе на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он.
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По его словам, нынешний курс киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Соскин, в частности, привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко.
По этой же аналогии можно обвинить и украинского лидера, вспомнив его актерскую деятельность, подчеркнул экс-советник.
До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "95-й квартал" в высшей лиге КВН. Украинский лидер был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010 по 2013 год. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.
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В миреВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаКиевРоссияУкраинаКВН
 
 
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