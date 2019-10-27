Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколова записала Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, который накануне встретился с националистами в поселке Золотое.

По ее словам, "весьма удивительно и даже сюрреалистично" слышать от избранного демократическим путем президента республики, которая претендует на членство в ЕС и НАТО, тыканье, хамство и фразы наподобие: "Я тебе лох какой-то".

"Мне стыдно за то, что я увидела", — резюмировала она.

Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.

Один из бойцов спросил у Зеленского, встретится ли тот с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмайера". Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск и, в частности, сказал: "Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери".