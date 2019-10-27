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РИА Новости

Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами

12:10 27.10.2019 (обновлено: 13:41 27.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, который накануне встретился с националистами в поселке Золотое.
По ее словам, "весьма удивительно и даже сюрреалистично" слышать от избранного демократическим путем президента республики, которая претендует на членство в ЕС и НАТО, тыканье, хамство и фразы наподобие: "Я тебе лох какой-то".

"Мне стыдно за то, что я увидела", — резюмировала она.

Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
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Один из бойцов спросил у Зеленского, встретится ли тот с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмайера". Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск и, в частности, сказал: "Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери".
Позже пресс-служба штаба Операции объединенных сил заявила, что оппоненты президента не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции.
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Снявши голову по волосам не плачут! Не манерой речи возмущаться надо, а самим фактом существования вооруженных банд и тем, что с ее членами общается Президент Украины. Позорище!!!
27 октября, 12:14
Erkin Chokiev
27734108
Правильно ли я понимаю, что он говорил на русском?!
27 октября, 12:55
Александр Травкин
156752203
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