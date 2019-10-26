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РИА Новости

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

15:48 26.10.2019 (обновлено: 17:56 26.10.2019)
155247
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами. Видео с места событий радикалы публикуют в соцсетях.
При этом в офисе главы государства не сообщали о его поездке.
Зеленский потребовал от националистов не препятствовать разведению войск. Затем разговор стал довольно острым — так, один из бойцов спросил у президента, встретится ли тот с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмайера". Кроме того, боец заявил, что нужно формализовать их отношения с властями.
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"Я пришел тебе сказать: "Вы оружие вывезите", а ты мне стрелки переводишь", — ответил на это Зеленский.
Его возмутил перевод темы разговора, хотя он пообещал ознакомиться с требованиями участников акции.
"Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", — добавил глава государства.
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Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там местных выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Кроме того, группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев постоянно срывает этот процесс.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нормальный такой главнокомандующий, если армия не подчиняется приказам. Вопрос только имеют ли отношение эти радикалы к армии, а если нет, то это уже вооруженные бандиты, с которыми должна разбираться армия.
26 октября, 16:20
Аноним Анонимович
18862005
Ультиматум пусть ставит. Те кто не подчиняется приказам будут арестованы. Где это видано чтобы верховному главнокомандующему не подчинялись рядовые. Абсурд.
26 октября, 16:24
ARAlex Rin
164221023
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