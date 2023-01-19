Спирулина: польза и вред водоросли, как используется в похудении

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спирулина – популярная добавка как в кулинарии, так и в косметике. Она содержит большое количество полезных веществ и витаминов, но при этом имеет противопоказания. Как правильно принимать спирулину в таблетках, сколько ее можно потреблять в день, какими свойствами обладает эта водоросль и помогает ли в похудении – в материале РИА Новости.

Спирулина

Как отмечает Елена Барсукова, врач-терапевт, врач превентивной медицины, нутрициолог Клуба здоровья и долголетия RODINA, спирулина – это сине-зеленая водоросль, но правильнее сказать, что это фотосинтетические цианобактерии. Называются они так из-за содержащегося в них синего пигмента фикоцианина (с греческого "kyanos" — "синий"). Именно он придает характерный цвет и обладает мощным противовоспалительным свойством. Спирулина на 60 % состоит из белка – это в два раза больше, чем в мясе, по содержанию белка водоросль превосходит также фасоль, горох, нут, бобы и чечевицу. Антиоксиданта бета-каротина в ней больше, чем в моркови. По питательной ценности спирулина превосходит лососевую икру и перепелиные яйца. При этом эта микроводоросль отлично переваривается. Кроме того, в спирулине присутствуют ценные жирные кислоты омега-3 и омега-6, хлорофилл и другие пигменты, витамины группы В, С, D, А, Е, калий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, фосфор, селен, натрий, цинк и т.д. И это далеко не все, что содержится в этой микроводоросли.

Химический состав и витамины

Энергетическая ценность спирулины на 100 г высушенной массы.

Наименование Значение Белки 57,47 г Углеводы 20,3 г Жиры 7,72 г Зола 6,23 г Вода 4,68 г Пищевые волокна 3,6 г Калорийность 290 кКал

Также в спирулине большое количество различных витаминов. Так, в 100 г сушеных водорослей содержится:

Наименование Значение Холин (витамин В4) 66 мг Никотиновая кислота (витамин РР) 28,3 мг Аскорбиновая кислота (витамин С) 10,1 мг Токоферол (витамин Е) 5 мг Рибофлавин (витамин В2) 3,67 мг Пантотеновая кислота (витамин В5) 3,48 мг Тиамин (витамин В1) 2,38 мг Фолиевая кислота (витамин В9) 0,94 мг Пиридоксин (витамин В6) 0,36 мг Бета-каротин 0,342 мг Ретинол (витамин А) 0,029 мг Филлохинон (витамин К) 0,025,5 мг

Помимо витаминов в спирулине содержится много различных макро- и микроэлементов.

Наименование Значение (на 100 г) Калий (К) 1363 мг Натрий (Na) 1048 мг Магний (Mg) 195 мг Кальций (Са) 120 мг Фосфор (P) 118 мг Железо (Fe) 28,5 мг Медь (Cu) 6,1 мг Цинк (Zn) 2 мг Марганец (Mn) 1,9 мг Селен (Se) 0,0072 мг

Полезные свойства для мужчин и женщин

Елена Барсукова выделяет следующие полезные свойства спирулины:

— восполняет потребность организма в белке;

восполняет потребность организма в белке; — снижает аппетит, так как спирулина содержит фенилаланин – аминокислоту, блокирующую чувство голода, а также улучшает обменные процессы, способствует избавлению от избытка жиров, снижает уровень "плохого" холестерина в крови;

снижает аппетит, так как спирулина содержит фенилаланин – аминокислоту, блокирующую чувство голода, а также улучшает обменные процессы, способствует избавлению от избытка жиров, снижает уровень "плохого" холестерина в крови; — способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме;

способствует поддержанию уровня сахара в в норме; — обладает детокс-свойствами – очищает наш организм от токсинов, так как содержит хлорофилл – природный детоксикатор;

обладает детокс-свойствами – очищает наш организм от токсинов, так как содержит хлорофилл – природный детоксикатор; — улучшает работу желудочно-кишечного тракта и состояние микрофлоры кишечника благодаря содержащимся в составе пищевым волокнам;

улучшает работу желудочно-кишечного тракта и состояние микрофлоры кишечника благодаря содержащимся в составе пищевым волокнам; — проявляет мощные антиэйдж-свойства, помогает бороться с оксидативным стрессом и хроническим воспалением, активизирует процессы восстановления клеток;

проявляет мощные антиэйдж-свойства, помогает бороться с оксидативным стрессом и хроническим воспалением, активизирует процессы восстановления клеток; — укрепляет иммунитет, обладает противовирусными свойствами, так как содержит фикоцианин – мощный природный иммуномодулятор и гамма-линоленовую кислоту – уникальное вещество, поддерживающее иммунитет, которое содержится также в материнском молоке и не может быть синтезировано искусственно;

укрепляет иммунитет, обладает противовирусными свойствами, так как содержит фикоцианин – мощный природный иммуномодулятор и гамма-линоленовую кислоту – уникальное вещество, поддерживающее иммунитет, которое содержится также в материнском молоке и не может быть синтезировано искусственно; — повышает стрессоустойчивость и дает чувство легкости и бодрости.

© iStock.com / Bogdan Kurylo Спирулина в таблетках © iStock.com / Bogdan Kurylo Спирулина в таблетках

Екатерина Новикова, доктор натуропат, нутрициолог и биохимик, констатирует, что спирулина используется для облегчения разных нездоровых состояний, например:

— синдрома дефицита внимания и гиперактивности;

синдрома дефицита внимания и гиперактивности; — аллергических реакций;

аллергических реакций; — ринита;

ринита; — гипертонии;

гипертонии; — диабета;

диабета; — стресса, усталости, тревоги и депрессии.

Клинические испытания также показывают, что спирулина предотвращает повреждение мышц в условиях окислительного стресса, вызванного физическими упражнениями.

Вред и противопоказания

Эксперт отмечает, что спирулина является безопасной добавкой и практически не вызывает побочных эффектов, в частных случаях могут наблюдаться тошнота, бессонница и головные боли. Но у спирулины есть противопоказания:

— ее следует с осторожностью принимать людям с аутоиммунными заболеваниями, т.к. спирулина повышает иммунитет;

ее следует с осторожностью принимать людям с аутоиммунными заболеваниями, т.к. спирулина повышает иммунитет; — спирулина содержит фенилаланин, а он опасен для людей с фенилкетонурией (тяжелое наследственное заболевание метаболизма);

спирулина содержит фенилаланин, а он опасен для людей с фенилкетонурией (тяжелое наследственное заболевание метаболизма); — ее нельзя принимать при камнях в почках и желчном пузыре, прохождении химической терапии.

"Водоросль может содержать токсины, поэтому важно покупать добавку из нее в проверенных местах и от надежного производителя", – дополнила эксперт.

© iStock.com / VeraShine Спирулина в таблетках © iStock.com / VeraShine Спирулина в таблетках

К другим строгим противопоказаниям относятся недавно перенесенные инсульты и инфаркты, гипертиреоз, прием антикоагулянтов и индивидуальная непереносимость. С осторожностью к спирулине стоит относиться беременным и кормящим женщинам и людям, страдающим гипертонией. Исходя из этого, начинать принимать водоросль необходимо с небольших доз, а при малейшем ухудшении состояния прекратить ее употреблять и обратиться к врачу.

Эффективность в похудении

По словам Екатерины Новиковой, спирулина снижает аппетит, улучшает метаболизм и способствует очищению организма от токсинов. Но при этом она не является жиросжигателем. Снижение веса – это комплексная работа, которая основана на изменении питания и режима жизни. Добавки же вроде спирулины могут быть только натуропатическими помощниками в этом деле и способствовать более эффективному похудению и лучшему самочувствию.

Как и когда правильно принимать спирулину в таблетках

Эксперт уточняет, что для усвоения питательных веществ рекомендуется употреблять спирулину с большим количеством воды. Лучше всего делать это утром. Дозировка – 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Курс терапии – 1 месяц, затем стоит сделать перерыв. В периоды вспышек респираторных заболеваний и гриппа принимать спирулину нужно по 3–4 таблетки 1 раз в сутки.

Можно ли давать детям и с какого возраста

Как отмечает Екатерина Новикова, спирулину можно давать детям начиная с 3-х лет при комплексной работе с аллергиями или частыми простудными заболеваниями. При этом не стоит принимать водоросль детям в качестве профилактики этих состояний.

Рецепты смузи со спирулиной

© iStock.com / OKrasyuk Смузи со спирулиной © iStock.com / OKrasyuk Смузи со спирулиной

Смузи со спирулиной набирают большую популярность. Приписывать им “магические” свойства не следует, но это в любом случае вкусный, полезный и питательный напиток. Чтобы он не потерял питательную ценность, важно при приготовлении соблюдать два простых правила: не нагревать и не добавлять коровье молоко.

Смузи со спирулиной и бананом Самый простой вариант напитка, отлично подойдет для ежедневного завтрака. Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время готовки 5 мин. Ингредиенты 200 мл любое растительное молоко 1 шт. банан 10 г спирулина Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 62,6 ккал Белки 0,8 г Жиры 1 г Углеводы 12 г Приготовление 1 Банан почистить, нарезать средними кусочками. 2 Залить фрукт молоком, засыпать спирулину и перебить погружным блендером до однородности (можно использовать стационарный блендер). Смесь не хранить и употребить сразу после приготовления.

Зеленый смузи с маракуйей Питательный напиток с натуральной сладостью и ярким тропическим вкусом. Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время готовки 5 мин. Ингредиенты 50 мл любое растительное молоко (или кокосовая вода) 2 шт. банан 8-10 шт. маракуйя 5 г спирулина Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 75 ккал Белки 1,9 г Жиры 0,43 г Углеводы 15,6 г Приготовление 1 Плоды маракуйи разрезать пополам, достать ложкой мякоть и выложить ее в емкость для приготовления. 2 Бананы почистить, порезать на средние куски и добавить к маракуйе. 3 Залить фрукты молоком или кокосовой водой, засыпать спирулину и перебить блендером до однородности. Употребить сразу же.

Ягодный смузи со спирулиной Отличный летний смузи, можно использовать ягоды по рецепту, а можно добавить сезонные по желанию. Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время готовки 5 мин. Ингредиенты 30 г клубника 20 г ежевика 20 г черника 200 мл апельсиновый сок 5 г спирулина Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 37 ккал Белки 1 г Жиры 0,3 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Ягоды помыть, просушить, если клубника крупная – ее разрезать пополам. Ягоды смешать, залить апельсиновым соком и засыпать спирулину. 2 Пробить смесь блендером до однородности. 3 Чтобы сделать смузи более освежающим, можно добавить пару листочков мяты.

Применение спирулины в косметике

Спирулина популярна не только в кулинарии, но и в косметике. Обертывания с порошком из водоросли помогают вывести лишнюю жидкость из организма и избавиться от отеков на теле и лице. Также спирулина помогает подтянуть кожу лица и играет не последнюю роль в борьбе с угревой сыпью и прыщами, поэтому она часто входит в состав скрабов, гелей для умывания и масок. Несмотря на распространенность этой водоросли, у некоторых может проявиться индивидуальная непереносимость. Поэтому перед проведением процедуры важно сделать тест – нанести небольшое количество смеси или косметического средства со спирулиной на локоть или другой участок кожи руки и посмотреть, будет ли негативная реакция.

© iStock.com / Lacheev Обертывание спирулиной © iStock.com / Lacheev Обертывание спирулиной

Рецепты масок для лица в домашних условиях

Маски со спирулиной можно купить как в готовом виде в магазинах косметики, так и приготовить самостоятельно.

Маска с эффектом лифтинга

Мякоть одного банана (лучше всего выбирать перезревший фрукт) размять вилкой в стеклянной тарелке и насыпать половину чайной ложки порошка спирулины. Все хорошо перемешать. Если смесь получилась чрезмерно густой, можно добавить немного оливкового масла. Маску нанести на лицо и шею и оставить на 15 минут, а после смыть теплой водой.

Увлажняющая маска, которая подойдет и для жирной кожи

В тарелку положить 1/4 спелого авокадо и мякоть среднего банана (если фрукт слишком большой, то половину). Размять смесь вилкой до однородности, консистенция должна быть похожа на густую сметану. Добавить 1 ч.л. уксуса и 1 ч.л. жидкого меда, насыпать столько же спирулины. Все хорошо перемешать, нанести на лицо и смыть теплой водой через 15 минут.

Маска для сухой кожи

В баночку или емкость с высокими стенками налить половину чайной ложки геля алоэ вера и столько же жидкого меда. Добавить 1 ч.л. порошка спирулины и хорошенько перемешать. Смесь распределить по коже лица и шеи, оставить на 20 минут и смыть теплой водой.

Маска с лавандой

Полторы чайной ложки порошка спирулины смешать с таким же количеством масла жожоба, добавить пару капель лавандового эфирного масла и хорошо перемешать. Нанести на лицо, подождать, когда смесь слегка впитается и смыть теплой водой.

Маска при высыпаниях

Сначала необходимо заварить крепкий зеленый чай и оставить его остывать. В отдельной тарелке смешать полторы чайной ложки порошка спирулины и полторы чайной ложки каолиновой глины. Разбавить смесь двумя столовыми ложками остывшего чая, добавить каплю масла зеленого чая и хорошо перемешать. Нанести маску на лицо и шею, смыть теплой водой, когда смесь высохнет.

Рекомендации экспертов

© iStock.com / Rocky89 Каша со спирулиной © iStock.com / Rocky89 Каша со спирулиной

Екатерина Новикова рекомендует добавлять спирулину в салаты, первые и вторые блюда и даже десерты. С ней можно делать смузи или коктейли. При этом спирулину не стоит совмещать с:

— алкоголем;

алкоголем; — антибиотиками, которые нарушают процесс пищеварения и не дают усваиваться спирулине;

антибиотиками, которые нарушают процесс пищеварения и не дают усваиваться спирулине; — сорбентами, которые свяжут водоросль и выведут ее из организма;

сорбентами, которые свяжут водоросль и выведут ее из организма; — лекарствами для разжижения крови.

При этом витамины А, Е, рыбий жир и магний усиливают действие спирулины и вместе дают хороший общеукрепляющий эффект.