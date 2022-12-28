https://ria.ru/20221228/nesterov-1841992053.html

Биография Владимира Нестерова

Биография Владимира Нестерова - РИА Новости, 28.12.2022

Биография Владимира Нестерова

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева, разработчик семейства ракет "Ангара" Владимир Евгеньевич Нестеров родился 1 июля 1949 года в городе... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:48

2022-12-28T17:48

2022-12-28T17:48

справки

владимир нестеров

череповец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841966838_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_d642079d549b6dbf2d5bd0eb52dfa321.jpg

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева, разработчик семейства ракет "Ангара" Владимир Евгеньевич Нестеров родился 1 июля 1949 года в городе Череповец Вологодской области.В 1972 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) им. С. Орджоникидзе (ныне – Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), МАИ), в 1978 году – Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (ныне – Военная академия РВСН им. Петра Великого). Специальность по образованию: инженер-механик, офицер с высшим военным образованием. Кандидат технических наук.С 1972 года проходил службу на различных должностях в Вооруженных Силах.С 1992 по 1999 годы – заместитель начальника Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры Российского космического агентства. С 1992 года занимался ракетой "Ангара". После преобразования Российского космического агентства в авиационно-космическое, в течение года являлся заместителем начальника Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры Российского авиационно-космического агентства.В 2000-2004 годы – начальник Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры – член коллегии Российского авиационно-космического агентства.С 2004 года по 25 ноября 2005 год был начальником Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей, членом коллегии Федерального космического агентства. Нестеров принимал непосредственное участие в создании многоразовой космической системы "Энергия-Буран", космических ракетных комплексов "Зенит", "Союз-2", "Протон-М", комплексах разгонных блоков "Бриз-М" и "Фрегат". Был участником более 500 запусков ракета-носителей различных типов.25 ноября 2005 года распоряжением президента России был назначен генеральным директором Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.В августе 2012 года после совещания, которое проводилось у премьер-министра России в связи с неудачным запуском ракеты-носителя "Протон-М", произошедшим 7 августа, Владимир Нестеров написал заявление об уходе по собственному желанию. 31 августа 2012 года указом президента РФ был освобожден от должности генерального директора ГКНПЦ им М.В. Хруничева.После этого продолжил вести проект "Ангара" как первый заместитель гендиректора и генеральный конструктор ГКНПЦ им М.В. Хруничева. 30 декабря 2014 года уволился по соглашению сторон.В декабре 2014 года в отношении Нестерова было возбуждено уголовное дело о растрате в ГКНПЦ им М.В. Хруничева. 18 ноября 2020 гола расследование было завершено. По версии следствия, Владимир Нестеров, а также бывший главный бухгалтер предприятия Михаил Якушин и руководители двух коммерческих организаций похитили у Центра Хруничева более 120 миллионов рублей, вдобавок Нестеров, злоупотребив полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 миллиарда рублей. Нестеров был удостоен множества орденов и наград. В их числе: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996), орден Почета (2005), Государственная премия Российской Федерации (1997), Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники (2007), Почетная грамота правительства Российской Федерации (2009). Был награжден 22 ведомственными наградами Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства, Федерального космического агентства, а также двумя орденами и 39 медалями Федерации космонавтики.Являлся действительным членом Международной астронавтической академии, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Российской инженерной академии.28 декабря 2022 года стало известно, что Владимир Нестеров скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир нестеров, череповец