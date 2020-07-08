Эксперт оценил перспективы серийного производства "Ангары"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Стоимость тяжелой ракеты "Ангара-А5" при серийном производстве будет значительно меньше, чем при штучном, и не превысит 3 миллиардов рублей, пояснил в интервью РИА Новости бывший гендиректор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева, производящего "Ангару", Владимир Нестеров.
Ранее из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что себестоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей. Это в три раза выше стоимости производства ракет "Протон-М". При этом Минобороны для продолжения летных испытаний ракета "Ангара-А5" обошлась в сумму менее 5 миллиардов рублей, сообщал "Роскосмос". После переноса производства в Омск и налаживания серийного производства стоимость составит 4 миллиарда рублей за одну ракету, добавили в госкорпорации.
"Ангара" будет стоить 2,8-2,9 миллиарда рублей. Важно только соблюсти условия производства", - сказал Нестеров.
Сейчас, по его словам, у "Ангары" завышены нормо-часы на изготовление, поскольку она производится поштучно, а производственный процесс не налажен.
"Когда "Протон" делали в штучных экземплярах, нормо-часы тоже были в два раза выше. После перехода на серийное производство нормо-часы упали в два раза. С "Ангарой" будет то же самое. Когда ее поставят на серийное производство, ровно в два раза снизятся нормо-часы. Большая серийность приведет к снижению стоимости, потому что накладные расходы за год будут распределяться на большее количество ракет", - заметил он.
Завтра исполняется шесть лет с первого пуска легкой ракеты "Ангара". А через полгода после этого состоялся первый старт тяжелой "Ангары-А5", второй пуск этой ракеты планируется на осень 2020 года.