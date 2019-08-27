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РИА Новости

"Роскосмос" показал на МАКС-2019 макет ракеты, от которой отказался Рогозин

10:04 27.08.2019 (обновлено: 14:09 27.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Разработчик ракет семейства "Ангара" Центр Хруничева (входит в Роскосмос) представил на открывшемся в подмосковном Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2019 макет ракеты-носителя "Ангара-А3", от разработки которой ранее отказался Роскосмос.
Макет ракеты в ряду других носителей семейства "Ангара" представлен на стенде Центра Хруничева в павильоне Роскосмоса.
В апреле при посещении Центра Хруничева глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация не будет создавать среднюю модификацию ракеты "Ангара" из-за того, что она по характеристикам дублирует перспективный носитель "Союз-5". В этой связи будут создаваться только лёгкая и тяжёлая версии ракеты семейства "Ангара".
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В то же время в июне 2018 года Рогозин заявлял, что Центр Хруничева вернётся к разработке ракеты "Ангара-А3". Прежде от разработки этой модификации тоже хотели отказаться.
Ракета "Ангара-А3" состоит из трёх универсальных ракетных блоков - одного по центру (вторая ступень) и двух по бокам (блоки первой ступени). У "Ангары-А1.2" один такой блок. У "Ангары-А5" - четыре боковых и один центральный.
В книге генконструктора ракетного комплекса "Ангара" Владимира Нестерова о создании этой ракеты приводятся документы, согласно которым Роскосмос и Минобороны в 1997 году планировали создать ракету "Ангара-А3" и провести ее первый пуск в 2003 году.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который работа которого продлится в Жуковском до 1 сентября.
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