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Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска
Российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, но превосходит по своим техническим характеристикам все... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:31
хочу стать космонавтом
илон маск
владимир нестеров
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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Как говорил Чебурашка - мы строили, строили, и наконец построили........ Оказалось что и не построили ещё и ракета уже уступает американцам. Роскосмос главный распильшик бюджета без всякой ответственности. Скоро и Китай построит и обгонит по всем показателям. А мы все будем строить, строить, строить...... Потом проект закроют из-за не рентабельности.
38
Лучше бы этот спец посмотрел чем заправляется фалькон и чем ангара и от этого пляшет а такие сравнения что производит этот спец это как сравнивать стакан с карандашом
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илон маск, владимир нестеров, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска

06:06 08.07.2020 (обновлено: 11:31 08.07.2020)
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© РИА Новости / NASA
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, но превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева (производитель ракеты-носителя "Ангара") Владимир Нестеров.

"Это лучший в мире комплекс. Я говорю как человек, который 48 лет занимается ракетами, который знает все про китайцев, индийцев, японцев, израильтян, иранцев, европейцев и американцев, я говорю, что "Ангара" — лучший в мире ракетно-космический комплекс. У него есть лишь только один крупный недостаток, по которому нас в своей ракете превзошел Маск, – возвращаемая первая ступень", — сказал Нестеров.

По словам Нестерова, в свое время он обращался к руководству "Роскосмоса" с идеей начать тестирование возвращаемых ракетных блоков, но в связи со сменой руководства Федерального космического агентства и последующим своим уходом из Центра Хруничева идея не получила развития.
В то же время по другим параметрам, отметил Нестеров, "Ангара" превосходит Falcon 9. "Двигатель первой ступени "Ангары" — РД-191. Это уникальный по своим характеристикам двигатель. Никто в мире никогда не делал и еще лет десять такого не сделает. РД-0124 на второй ступени. У него удельный импульс 359 единиц. Ни одному конструктору в мире, даже Илону Маску, такая цифра даже не снилась. Новейший и совершенно уникальнейший двигатель. Конструктивное совершенство "Ангары" чуть-чуть хуже, чем у Маска, но лучше, чем у всех остальных ракет. Система управления совершенно новая. Головной обтекатель, сделанный из композитов. Такой же использует Илон Маск и больше никто в мире. И то он его сделал позже нас на пять лет. Уникальный стартовый комплекс, который позволяет запускать с одной точки три ракеты – легкую "Ангару-1.2", среднюю "Ангару-А3" и тяжелую "Ангару-А5", — рассказал Нестеров.
Девятого июля исполняется шесть лет с первого пуска легкой ракеты "Ангара". А через полгода после этого состоялся первый старт тяжелой ракеты "Ангара-А5". Очередной старт тяжелого носителя планируется на осень 2020 года.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскВладимир НестеровКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
Популярные комментарии
Как говорил Чебурашка - мы строили, строили, и наконец построили........ Оказалось что и не построили ещё и ракета уже уступает американцам. Роскосмос главный распильшик бюджета без всякой ответственности. Скоро и Китай построит и обгонит по всем показателям. А мы все будем строить, строить, строить...... Потом проект закроют из-за не рентабельности.
8 июля, 07:12
Егор Панкратов
16100021
Лучше бы этот спец посмотрел чем заправляется фалькон и чем ангара и от этого пляшет а такие сравнения что производит этот спец это как сравнивать стакан с карандашом
8 июля, 07:31
ISIg Sap
10000112
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