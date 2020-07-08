Россия могла не дать Маску завоевать рынок пусковых услуг, заявил эксперт

"Когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике. Мы могли совершенно спокойно этот рынок сохранить. Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска. Ведь в 2014 году курс доллара вырос в два раза. Мы совершенно спокойно могли резко снизить цены и не дать Илону Маску забрать весь рынок", - сказал Нестеров.