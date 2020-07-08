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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200708/1574034884.html
Россия могла не дать Маску завоевать рынок пусковых услуг, заявил эксперт
Россия могла бы сохранить за собой прежнюю долю на рынке запусков тяжелых ракет-носителей и не отдать ее Илону Маску, если бы в 2014 году снизила стоимость на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:00
хочу стать космонавтом
илон маск
протон-м
владимир нестеров
космос - риа наука
ангара (ракета)
spacex
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
илон маск, протон-м, владимир нестеров, космос - риа наука, ангара (ракета), spacex

Россия могла не дать Маску завоевать рынок пусковых услуг, заявил эксперт

06:00 08.07.2020
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Россия могла бы сохранить за собой прежнюю долю на рынке запусков тяжелых ракет-носителей и не отдать ее Илону Маску, если бы в 2014 году снизила стоимость на коммерческие запуски "Протонов-М", рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева (производитель ракеты "Ангара" и "Протон") Владимир Нестеров.
"Когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике. Мы могли совершенно спокойно этот рынок сохранить. Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска. Ведь в 2014 году курс доллара вырос в два раза. Мы совершенно спокойно могли резко снизить цены и не дать Илону Маску забрать весь рынок", - сказал Нестеров.
Он напомнил, что ранее ракеты "Протон" по коммерческим заказам стартовали до восьми раз в год. В 2020 году единственный старт этой ракеты будет с российскими спутниками. Последний на сегодняшний день чисто коммерческий запуск "Протона" состоялся в октябре 2019 года.
С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
10 июня, 23:02
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
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Хочу стать космонавтомИлон МаскПротон-МВладимир НестеровКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)SpaceX
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