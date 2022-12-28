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Умер экс-гендиректор Центра Хруничева, разрабатывавший ракеты "Ангара"

Умер экс-гендиректор Центра Хруничева, разрабатывавший ракеты "Ангара" - РИА Новости, 28.12.2022

Умер экс-гендиректор Центра Хруничева, разрабатывавший ракеты "Ангара"

Бывший генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева, разработчик семейства ракет "Ангара" Владимир Нестеров умер в возрасте 73 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:35

2022-12-28T16:35

2022-12-28T17:59

владимир нестеров

россия

плесецк

архангельская область

гкнпц имени м. в. хруничева

ангара (ракета)

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева, разработчик семейства ракет "Ангара" Владимир Нестеров умер в возрасте 73 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Нестеров родился в 1949 году. В 1992–2005 годах занимал должности в Управлении средств выведения и наземной космической инфраструктуры Российского космического агентства. С 2005 по 2012 годы возглавлял Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. С 2009 по 2014 Нестеров был генеральным конструктором центра, курировал проект производства "Ангары", при нем изготовили и запустили две первые ракеты.Постановление правительства о разработке семейства ракет "Ангара" вышло в 1992 году. Летные испытания планировали начать в 2000-х годах, но первый пуск легкой версии "Ангары-1.2" прошел только в июле 2014 года. В декабре того же года впервые полетела "Ангара-А5" тяжелого класса. С тех пор состоялись еще два пуска тяжелой ракеты, в 2020 и 2021 годах, и два старта легкой в 2022 году. С 2018 года помимо уже работающей пусковой площадки на космодроме Плесецк для "Ангары" строится стартовый комплекс на космодроме Восточный. Туда должны доставить полноразмерный макет ракеты "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная). Он понадобится для испытаний систем космодрома, а также проведения первой проверки системы аварийного спасения корабля "Орел". Предполагается, что именно с Восточного "Ангара" будет выводить на орбиту модули новой российской орбитальной станции (РОС). Ее начнут строить с 2028 года на смену МКС. В разное время планировалось создание ракеты среднего класса "Ангара-А3", сверхлегкой "Ангары-1.1" и сверхтяжелой "Ангары-А7". Сейчас в планах только модернизация "Ангары-А5" до уровня "А5М" (с грузоподъемность не 22-23, а 27 тонн на низкую околоземную орбиту) и возможное создание "Ангары-А5В" увеличенной грузоподъемности (37,5 тонны) с кислородно-водородной третьей ступенью.

россия

плесецк

архангельская область

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владимир нестеров, россия, плесецк, архангельская область, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), космос - риа наука