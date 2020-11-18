https://ria.ru/20201118/rasledovanie-1585168448.html

СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева

СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:57

2020-11-18T13:57

2020-11-18T13:57

светлана петренко

владимир нестеров

следственный комитет россии (ск рф)

гкнпц имени м. в. хруничева

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.По версии следствия, фигуранты похитили у Центра Хруничева более 120 миллионов рублей, вдобавок Нестеров, злоупотребив полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20191003/1559394150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, владимир нестеров, следственный комитет россии (ск рф), гкнпц имени м. в. хруничева, происшествия