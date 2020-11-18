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СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева
СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева
Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:57
2020-11-18T13:57
светлана петренко
владимир нестеров
следственный комитет россии (ск рф)
гкнпц имени м. в. хруничева
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.По версии следствия, фигуранты похитили у Центра Хруничева более 120 миллионов рублей, вдобавок Нестеров, злоупотребив полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 миллиарда рублей.
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светлана петренко, владимир нестеров, следственный комитет россии (ск рф), гкнпц имени м. в. хруничева, происшествия

СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева

13:57 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 13:15РИА Наука
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По версии следствия, фигуранты похитили у Центра Хруничева более 120 миллионов рублей, вдобавок Нестеров, злоупотребив полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 миллиарда рублей.
 
Светлана ПетренкоВладимир НестеровСледственный комитет России (СК РФ)ГКНПЦ имени М. В. ХруничеваПроисшествия
 
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