https://ria.ru/20201118/rasledovanie-1585168448.html
СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева
СК завершил расследование по делу экс-главы Центра Хруничева
Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:57
2020-11-18T13:57
2020-11-18T13:57
светлана петренко
владимир нестеров
следственный комитет россии (ск рф)
гкнпц имени м. в. хруничева
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.По версии следствия, фигуранты похитили у Центра Хруничева более 120 миллионов рублей, вдобавок Нестеров, злоупотребив полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20191003/1559394150.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, владимир нестеров, следственный комитет россии (ск рф), гкнпц имени м. в. хруничева, происшествия