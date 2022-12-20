https://ria.ru/20221220/rasputina-1840087509.html

Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль

Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль - РИА Новости, 20.12.2022

Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль

Маша Распутина нашла несколько возможных причин отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:51

2022-12-20T18:51

2022-12-20T18:51

шоубиз

маша распутина

алла пугачева

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Маша Распутина нашла несколько возможных причин отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. Кроме того, певица высказалась в адрес сбежавших за границу коллег. По ее мнению, они не считали Россию своей родиной. После начала СВО Пугачева улетела в Израиль с супругом и их общими детьми. Летом они проживали в Юрмале. Максим Галкин* критиковал действия российских властей и высказывался против специальной военной операции. В августе артистка посетила Россию с наследниками. Однако осенью она вернулась с ними в Тель-Авив. В сентябре шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину. После этого юмористу пришлось организовывать выступления за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в Канаде и США. В начале декабря в СМИ появилась информация о возможном лишении артистов израильского гражданства. Причиной послужило принятие Галкиным* христианства. Накануне стилист Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии за границей. По его словам, артистка паниковала из-за равнодушия коллег. Ранее музыкант Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов. Он назвал их "холопами глобального мира". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

маша распутина, алла пугачева