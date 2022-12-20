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Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль - РИА Новости, 20.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221220/rasputina-1840087509.html
Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль
Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль - РИА Новости, 20.12.2022
Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль
Маша Распутина нашла несколько возможных причин отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:51
2022-12-20T18:51
шоубиз
маша распутина
алла пугачева
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Маша Распутина нашла несколько возможных причин отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. Кроме того, певица высказалась в адрес сбежавших за границу коллег. По ее мнению, они не считали Россию своей родиной. После начала СВО Пугачева улетела в Израиль с супругом и их общими детьми. Летом они проживали в Юрмале. Максим Галкин* критиковал действия российских властей и высказывался против специальной военной операции. В августе артистка посетила Россию с наследниками. Однако осенью она вернулась с ними в Тель-Авив. В сентябре шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину. После этого юмористу пришлось организовывать выступления за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в Канаде и США. В начале декабря в СМИ появилась информация о возможном лишении артистов израильского гражданства. Причиной послужило принятие Галкиным* христианства. Накануне стилист Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии за границей. По его словам, артистка паниковала из-за равнодушия коллег. Ранее музыкант Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов. Он назвал их "холопами глобального мира". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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маша распутина, алла пугачева
Шоубиз, Маша Распутина, Алла Пугачева
18:51 20.12.2022
 
Распутина нашла объяснение отъезду Пугачевой в Израиль

Певица Маша Распутина нашла объяснение отъезду Алы Пугачевой в Израиль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНовогодняя вечеринка компании BOSCO
Новогодняя вечеринка компании BOSCO - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Маша Распутина нашла несколько возможных причин отъезда Аллы Пугачевой в Израиль.

"Может быть, человек устал от жизни и в свои годы испугался. А может быть, обстоятельства. Может быть, не поняла. Когда живешь маленьким мирком, на большой мир не обращаешь внимание", – добавила артистка.

Кроме того, певица высказалась в адрес сбежавших за границу коллег. По ее мнению, они не считали Россию своей родиной.
"Уехали те, которые не считали нашу Россию своей родиной. Множество эстрадных исполнителей проявляет лояльность. Хочется угодить и этим, и тем. А вдруг за большие деньги там пригласят, а я выскажусь? Надо говорить о жизни твоей родной земли. Не надо отнекиваться", – поделилась певица в передаче "Судьба человека".
После начала СВО Пугачева улетела в Израиль с супругом и их общими детьми. Летом они проживали в Юрмале. Максим Галкин* критиковал действия российских властей и высказывался против специальной военной операции.
В августе артистка посетила Россию с наследниками. Однако осенью она вернулась с ними в Тель-Авив.
В сентябре шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину.
После этого юмористу пришлось организовывать выступления за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в Канаде и США.
В начале декабря в СМИ появилась информация о возможном лишении артистов израильского гражданства. Причиной послужило принятие Галкиным* христианства.
Накануне стилист Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии за границей. По его словам, артистка паниковала из-за равнодушия коллег.
Ранее музыкант Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов. Он назвал их "холопами глобального мира".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизМаша РаспутинаАлла Пугачева
 
 
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