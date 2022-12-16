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Выбор РИА Новости: итоги года в СНГ

Выбор РИА Новости: итоги года в СНГ - РИА Новости, 16.12.2022

Выбор РИА Новости: итоги года в СНГ

Регион СНГ в этом году запомнится событиями вокруг Украины – освобождением части востока и юга от неонацизма, проведением референдума по вхождению освобожденных РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:26

2022-12-16T12:26

2022-12-16T12:27

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Регион СНГ в этом году запомнится событиями вокруг Украины – освобождением части востока и юга от неонацизма, проведением референдума по вхождению освобожденных территорий в состав РФ. Кроме того, Украина в этом году разорвала дипотношения с Россией, ввела визовый режим, боролась с русским языком и памятниками. В последнем Киеву "помогли" прибалтийские страны, активно демонтируя монументы советским воинам. В Казахстане год начался с беспорядков, для урегулирования ситуации в страну были впервые направлены миротворцы ОДКБ. Организация также пыталась "разрулить" армяно-азербайджанский конфликт. А Ереван и Баку до конца года намерены выйти на подписание мирного договора. Воссоединение с РФВ июле в результате успешной спецоперации РФ на Украине был установлен полный контроль над Лисичанском - последним городом в ЛНР, в котором были украинские войска. После чего министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении республики. Также в ходе спецоперации удалось освободить значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После чего Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты. Украина порвала с РоссиейСразу после объявления Россией спецоперации на Украине - 24 февраля - Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. С 1 июля Киев ввел визовый режим с Россией. Оформить документ можно только в украинских зарубежных дипучреждениях. По данным украинского МИД, за первые четыре месяца его действия всего 10 россиян получили разрешение на въезд на Украину. При этом Киев не исключает дальнейших шагов по ограничению въезда для россиян. Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить гражданам РФ въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов". Активно весь год на Украине боролись и с русским языком, на котором в стране разговаривала почти половина населения. Вопреки конституции, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, Киев на законодательном уровне запретил распространение и ввоз книг из РФ, исполнение российской музыки на радио и в общественных местах. В некоторых регионах даже были случаи избиения музыкантов, певших на русском. С этого учебного года в украинских школах запретили изучение русского языка и литературы даже в качестве факультативных предметов. Осенью во исполнение закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начали выписывать первые штрафы за использование негосударственного языка. Среди первых оштрафованных оказались доцент Национального авиационного университета и мэр Харькова Игорь Терехов. Последний попал под взыскание за то, что применял негосударственный язык во время выступления в эфире национального телемарафона. Он также получил предупреждение за ведение соцсетей на русском языке. Украина - банкротИнфляция в 30%, падение экономики, дефицит бюджета и внешние заимствования - в 2022 году Украина фактически превратилась в страну-банкрот, которая выживает за счет помощи извне. Ежемесячный дефицит бюджета страны в этом году был 5 миллиардов долларов. Больше половины казны, или 30% ВВП, шло на поддержку армии. По информации депутата Рады Ярослава Железняка, расходы Киева на безопасность и оборону в бюджете 2022 года более чем в шесть раз превышают показатель прошлого года. Чтобы частично покрыть дефицит бюджета, нацбанк Украины проводил активную эмиссию гривны. В 2022 году регулятор "напечатал" около 400 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов). Но основным источником наполнения казны в этом году стали гранты и кредиты Запада. По информации минфина, две трети средств бюджет получал благодаря международной финансовой помощи. Это привело к росту госдолга, который по итогам 10 месяцев превысил 103 миллиарда долларов, или около 80% ВВП, а по итогам года может достигнуть 90% ВВП. Учитывая финансовую ситуацию в стране, депутаты Верховной рады еще в середине года обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с зарубежными партнерами о списании госдолга. В августе Киев получил одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года. Их общий объем составляет около 20 миллиардов долларов. Это решение, по оценке минфина, позволит сэкономить 6 миллиардов долларов в ближайшие два года. Крупнейшая в части ВВП украинская национальная компания "Нафтогаз" также вынуждена была просить держателей евробондов о заморозке выплат до 2026 года. По прогнозу минэкономики Украины к концу года уровень сокращения экономики может достигнуть 40%, а инфляция - 30%. Согласно макропрогнозам Киева на следующий год, экономическая ситуация в стране должна несколько улучшиться. Бюджет страны на 2023 год был принят с дефицитом 38 миллиардов долларов. Покрывать его, как уже заявили в минфине, рассчитывают по большей части за счет международной финансовой помощи Киеву в виде безвозвратных грантов. Глорификация нацизмаС началом спецоперации РФ прибалтийские страны объявили "войну" советским памятникам – уничтожению подверглись целые мемориалы советским солдатам, освобождавшим страны от немецко-фашистских захватчиков. Демонтирован памятник Освободителям Риги, в Резекне снесен памятник, известный в народе как "Алеша", демонтированы мемориалы в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", в латвийской Лудзе снесли памятную стелу освободителям города. В литовском городе Клайпеде снесен мемориал советским воинам, освобождавшим город. В Вильнюсе снесли мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. В эстонском городе Нарва у границы с Россией демонтирован памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов. В парке Раади эстонского города Тарту в сентябре была демонтирована и передана городскому музею бронзовая скульптура советского солдата и перезахоронены останки воинов и казненных фашистами гражданских лиц, похороненных рядом с памятником. При этом власти прибалтийских стран совершенно не берут в расчет мнение своего населения, которое выступило против сноса памятников и участвовало в акциях протеста. Не отстает от прибалтов и Украина – в стране начали демонтировать памятники русским писателям, поэтам, полководцам, советским воинам. Так, власти Черновцов на западе страны решили демонтировать братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник "Воин с автоматом" и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина. В Ужгороде в Закарпатской области заявили, что демонтируют памятник советским воинам вблизи со словацкой границей. Наиболее активно на Украине боролись с любым напоминанием о великом русском поэте Александре Пушкине. Памятники, бюсты, мемориальные доски поэту сносили, а в некоторых регионах, где решение о демонтаже не было принято властями, разрисовывали краской. Вокруг памятника Екатерине II в Одессе развернулась целая кампания по его сносу. После петиций к Зеленскому с просьбой убрать памятник основательнице города и заменить его на памятник американскому порноактеру начались нападения на монумент со стороны вандалов. Его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". В конце ноября власти Одессы все же решили демонтировать памятник и перенести на временное хранение в Одесский художественный музей. В РФ назвали снос памятников советским солдатам варварством и глорификацией нацизма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос памятников в Одессе, заявила, что Украина уверенно продвигается по пути диктатуры, страной правят Швондер и шариковы. Трагический январь в КазахстанеВ первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил совбез. На первом заседании совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ для "преодоления террористической угрозы". В Казахстан впервые были направлены коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, минобороны Казахстана 19 января заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Комитет национальной безопасности 8 января сообщил о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова по подозрению в госизмене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование в связи с действиями, направленными на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу несколько его бывших заместителей. Генпрокуратура в марте сообщила, что дела в отношении экс-руководителей комитета связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на госпереворот. По последним сведениям генпрокуратуры, в результате беспорядков в стране пострадали свыше 5100 граждан, включая почти 4 тысяч сотрудников правопорядка, погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. Сумма нанесенного ущерба превысила 100 миллиардов тенге (более 200 миллионов долларов), из них субъектам бизнеса в Алма-Ате - 92 миллиарда тенге (свыше 190 миллионов долларов). По словам казахстанского лидера, произошедшие события являются самым суровым испытанием за все годы независимости республики, он назвал их "трагическим январем". Двойной карт-бланш ТокаеваВ Казахстане 2022 год ознаменовался проведением двух масштабных политических кампаний - референдума по внесению поправок в конституцию и досрочных выборов главы государства. Плебисцит по изменению основного закона страны состоялся по инициативе президента, который заявил, что попытка госпереворота в январе 2022 года подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны. Предложенные им поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижена излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращено участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничено его влияние на местные представительные и исполнительные органы. Кроме того, поправками установлен запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования распространены на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также установили запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны. На референдуме, прошедшем 5 июня, 77,18% от принявших участие в голосовании граждан республики поддержали конституционные поправки. Между тем 20 ноября в стране по инициативе Токаева прошли внеочередные президентские выборы. О намерении провести досрочные выборы главы государства осенью этого года и внеочередные парламентские в первой половине 2023-го Токаев сообщил, выступая с посланием к народу 1 сентября. По мнению Токаева, это позволит приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с обновленной конституцией, утвержденной на референдуме летом 2022 года. Помимо действующего президента, баллотировавшегося от коалиции общественно-политических сил, к выборам были допущены еще пять кандидатов, не относящихся к категории известных политических деятелей. В результате действующий президент одержал убедительную победу, набрав 81,31% голосов избирателей и обеспечив себе пребывание в должности главы государства на семилетний срок. После переизбрания свой первый официальный визит Токаев совершил в Москву. Эскалация на границеОбстановка на армяно-азербайджанской границе оставалась напряженной в течение всего года. Позиционное противостояние переросло в масштабную эскалацию 13 сентября. В Ереване, в частности, заявили, что азербайджанские военные, применив артиллерию и беспилотники, обстреляли населенные пункты в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях. Последняя связывает Армению с Ираном. В Баку утверждали, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, в результате чего произошло боестолкновение. Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По данным Еревана, в результате боев число погибших и пропавших без вести с армянской стороны превысило 210 человек, среди них - пять мирных жителей. Были ранены 293 военнослужащих и восемь мирных жителей, около 30 человек пропали без вести. Сообщалось о разрушении объектов гражданской инфраструктуры и "оккупации" порядка 140 квадратных километров территории Армении. Баку заявил о 80 погибших и свыше 280 раненых военнослужащих ВС Азербайджана. В связи с обострением ситуации Ереван обратился за помощью к ОДКБ. Пашинян на саммите организации в ноябре заявил, что армянская сторона, в первую очередь, ожидает четкой политической оценки ситуации, отсутствие которой, по мнению армянского премьера, может означать "не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии против Армении". В этой связи он отказался подписывать проекты Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, сочтя их недоработанными. Генсек организации Станислав Зась по итогам ноябрьского саммита заявил, что ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию. Напряженность на границе оказала прямое влияние на внутриполитическую ситуацию в Армении. С апреля в стране возобновились протесты с требованием отставки Пашиняна. Митингующие разбили палаточный лагерь на площади Франции. Оппозиция считала, что политика властей "разрушительна" для Армении и непризнанного Нагорного Карабаха и грозит "не только новыми уступками Азербайджану, но и потерей армянской государственности". Акции протеста сопровождались шествиями и блокированием улиц столицы. Ежедневно в полицейские отделения доставлялись сотни человек, периодически возникали стычки с полицией. Самое крупное столкновение произошло 3 июня у правительственной резиденции, полиция тогда применила спецсредства, десятки человек обратились за медицинской помощью. Менее чем через две недели после этого оппозиционеры свернули палаточный лагерь. С середины июня акции протеста стали проводиться все реже, а 15 ноября оппозиционные фракции прекратили бойкот и вернулись в парламент, заявив, что будут использовать в своей борьбе и трибуну законодательного органа. Мирный договор возможен? На фоне напряженной обстановки на армяно-азербайджанской границе Ереван и Баку вели достаточно интенсивные переговоры вокруг заключения мирного договора. Только лидеры двух стран - Никол Пашинян и Ильхам Алиев – провели в 2022 году пять встреч: три в Брюсселе, одну в Праге и одну в Сочи 31 октября с участием президента РФ Владимира Путина. Европейские переговоры Пашиняна и Алиева также были многосторонними – с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, а 6 октября в Праге к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Регулярные встречи проводятся также на уровне глав МИД, трижды проходило заседание комиссий по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под руководством вице-премьеров Армении и Азербайджана. О желании подписать мирный договор до конца этого года заявляли как в Ереване, так и в Баку. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что "в случае доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года". В Баку считают, что урегулирование отношений с Арменией должно строиться на пяти принципах, среди которых - взаимное признание суверенитета, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий; отказ от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; делимитация и демаркация госграницы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций и сотрудничество в других областях. При этом в Баку считают карабахский конфликт решенным, утверждая, что армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, которые "будут обладать теми же правами, что и остальные азербайджанские граждане". Пашинян также ранее заявлял, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. По его словам, есть несколько вариантов договора, в том числе рамочный, "который обозначит общие рамки отношений, не решая все возможные вопросы". По мнению властей Армении, в случае, если до подписания мирного договора не удастся завершить процесс делимитации границ, то можно пойти на зеркальный отвод войск от линии разграничения по состоянию на 1990 год, создать механизмы мониторинга, передать охрану границ пограничным службам и "после этого спокойно проводить делимитацию", которая может "затянуться на несколько лет". Ереван также предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и по протяженности армяно-азербайджанской пограничной зоны, настаивает на необходимости обеспечения прав и безопасности армян Карабаха и видит возможности для диалога между Степанакертом и Баку. В политических кругах и экспертном сообществе Армении предполагают, что есть два варианта мирного договора – западный, или вашингтонский, предусматривающий признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, и российский, с отложенным, по мнению экспертов, статусом Карабаха. Президент Путин заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Ключевыми проблемами в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений являются вопросы разблокирования региональных транспортных коммуникаций и делимитации и демаркации границы. В частности, Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване отвергают идею транспортного коридора. Армянская сторона заявляет, что готова предоставить транспортную связь между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, однако суверенитет республики над транзитной дорогой никем оспариваться не может. Молдавии и Украине "да", Грузия подождетВ феврале Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а уже третьего марта Брюссель получил еще две заявки - от Молдавии и Грузии. Они были зарегистрированы и рассмотрены в рекордные сроки. В результате все три страны получили опросники, в которых должны были честно рассказать о ситуации в каждом из государств. Молдавии и Украине повезло, 23 июня на саммите ЕС страны получили официальный статус кандидатов на вступление в Европейский союз, хотя это и не освободило их от "домашнего занятия" в виде длинного списка приоритетных задач и проектов. Грузии в кандидатстве отказали. По мнению руководства ЕС, Грузия должна до конца года выполнить ряд условий, главные из которых касаются политической поляризации путем обеспечения сотрудничества политических партий, реформы судебной системы, борьбы с коррупцией, а также более активного соблюдения прав человека. В Тбилиси назвали отказ в предоставлении такого статуса со стороны ЕС политическим решением, ведь Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, опережает всех в процессе евроинтеграции. Из-за этого решения в июне в Грузии прошли протесты, население было недовольно тем, что руководство страны упустило шанс стать кандидатом в Евросоюз. Молдавская оппозиция отнеслась к достижениям властей крайне скептически. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что стране "не светит" стать членом ЕС в ближайшие несколько десятков лет. Бывший президент и лидер парламентской оппозиции Владимир Воронин и вовсе считает, что при помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией. Решение Евросоюза еще больше разделило страну - Приднестровье не намерено вступать в Евросоюз вместе с Молдавией, о чем Тирасполь прямо заявил Кишиневу. По данным многочисленных опросов, идею евроинтеграции в Молдавии поддерживают около 56% жителей, в Грузии число сторонников объединения с ЕС чуть меньше - 53%, на Украине их абсолютное большинство - 90%. Молдавия в полном кризисеВ Молдавии калейдоскоп событий тоже был динамичным. Весной жители республики столкнулись с инфляцией (до 35%), летом власти объявили, что страна авансом получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, а осенью произошел рост тарифов на электричество и газ (в 4 и в 7 раз соответственно). И на фоне всего этого активизировалась оппозиция, которая с мая собирает своих сторонников на антиправительственные митинги. Первой стартовала Партия социалистов (ПСРМ), депутаты ее парламентской фракции возложили на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) всю ответственность за небывалый рост цен на продовольственные товары, а после и на энергоресурсы. В знак протеста социалисты и их сторонники пикетировали парламент, собирали митинги в районах страны. Затем протестную волну подхватила партия Илана Шора, которая так и называется – "Шор". Партия собрала в июне 40-тысячный антиправительственный митинг, на котором, как и у социалистов, звучали призывы отправить в отставку руководство страны и инициировать досрочные парламентские выборы. Митингующие критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. На этом фоне в Молдавии прокатилась волна задержаний и арестов оппозиционных политиков. Им вменялись в вину незаконное финансирование партий и коррупционные деяния. Так, под домашним арестом оказались бывший президент Молдавии и почетный председатель ПСРМ Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. В ноябре в Молдавии усугубился энергетический кризис из-за аварийных отключений электричества. Столкнувшись с очередной волной кризисов, Кишинев обратился к западным странам за помощью. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Кишиневу выделят помощь в размере более 100 миллионов евро. Французский лидер подчеркнул, что 10 миллионов евро будут направлены уже до конца этого года. Но они будут выделены в форме дотации на всемирную продовольственную программу, чтобы обеспечить доступ беженцев с Украины, находящихся на территории Молдавии, к теплу, еде и образованию. Жизнь по новой КонституцииВ Белоруссии 27 февраля прошел конституционный референдум, в ходе которого за принятие изменений в основной закон страны высказались 82,86% от принявших участие в голосовании. Представители оппозиции стремились повлиять на его ход агитацией против плебисцита, рассылкой писем членам избиркомов и попыткой организовать акцию протеста в день голосования, но эти планы были пресечены силовиками, возбужден ряд административных и уголовных дел. Запад, введший против Белоруссии санкции после президентских выборов-2020, критически оценил прошедший референдум. Поправки вступили в силу 15 марта. Обновленная конституция Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Поправками уточняются требования к кандидатам на пост президента, процесс назначения и функции ряда должностных лиц и органов власти, порядок введения в стране чрезвычайного или военного положения. Установлено, что в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к спикеру верхней палаты парламента, а не к премьеру. При этом закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Оно стало высшим представительным органом народовластия в стране, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов. Предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. При этом Белоруссия остается президентской республикой. Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года. В Белоруссии идет процесс приведения законодательства в соответствие с новой конституцией, предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе готовятся поправки в избирательный кодекс и законопроект о Всебелорусском народном собрании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Конфликт во время саммита ОДКБ Конфликт Киргизии и Таджикистана из-за неделимитированных участков границы, произошедший в сентябре 2022 года (одновременно с саммитом ОДКБ в Самарканде), стал самым масштабным столкновением за всю историю независимости двух государств: и по количеству жертв, и по географии боев, и по перечню используемого вооружения. Началось все утром 14 сентября, когда киргизский пограннаряд вступил в перестрелку с таджикскими военными в местности Булак-Баши. По версии киргизской стороны, таджики заняли боевые позиции на спорном участке границы. В Душанбе заявили, что это киргизы первыми открыли огонь по их погранзаставе. Срочно проведенные переговоры сторон ни к чему не привели: днем произошли еще две перестрелки, прекращения огня удалось достичь только к вечеру. День 15 сентября прошел в относительном спокойствии, но уже 16-го конфликт вступил в новую фазу: ожесточенные боестолкновения военных двух стран начались по всему периметру границы. Сторонами применялось не только стрелковое оружие, но и тяжелая техника, минометы, гранатометы, артиллерийские установки, системы залпового огня и, по некоторым данным, даже ударная беспилотная авиация. Впервые за историю приграничных конфликтов двух стран обстрелам подвергся находящийся вдалеке от границы киргизский областной центр - город Баткен. Относительного перемирия удалось достичь только к вечеру 17 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших. В Бишкеке уточнили, что материальный ущерб от боестолкновений превысил 37 миллионов долларов, из зоны конфликта пришлось эвакуировать почти 140 тысяч человек. Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты. Нукус референдумаВ Узбекистане в конце июня на общественное обсуждение был представлен проект закона по изменениям в конституцию. Среди более 200 поправок в порядка 60 статей отсутствовал статус независимости Каракалпакстана - области, занимающей примерно 40% территории Узбекистана. Буквально через несколько дней, 1 июля, в Нукусе, столице Каракалпакстана, вспыхнули беспорядки. По официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. Генпрокуратура сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК "посягательства на конституционный строй". После этого узбекистанский парламент решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана. Планировалось, что после событий в Нукусе проект закона будет вновь внесен для обсуждения в закпалату до конца сентября, после чего в конце ноября-начале декабря могла быть объявлена дата референдума. В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. В соответствии с законом "О референдуме", голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента о референдуме. Таким образом, законодательные рамки уже не позволяют провести плебисцит до конца этого года.

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