https://ria.ru/20221118/ukraina-1832336124.html

Украина получила первое газовое предупреждение

Украина получила первое газовое предупреждение - РИА Новости, 18.11.2022

Украина получила первое газовое предупреждение

Вчера, 17 ноября, специальная военная операция перешагнула, казалось бы, совершенно незначительную, но принципиальную черту. Украинские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:12

специальная военная операция на украине

авторы

украина

нафтогаз украины

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россия

укргаздобыча

дтэк

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Вчера, 17 ноября, специальная военная операция перешагнула, казалось бы, совершенно незначительную, но принципиальную черту. Украинские СМИ со ссылкой на руководство компании "Нафтогаз" сообщили, что российская армия нанесла ракетные удары по неким объектам газовой инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.Событие и впрямь кажется лишь очередной незначительной страничкой геополитического противостояния, особенно на фоне аналогичных регулярных ударов по электростанциям, линиям электропередачи и прочей транспортно-распределительной инфраструктуре. Ракеты летят в подобные цели уже не первый день, что имеет свой накопительный и в прямом смысле темный эффект. Еще буквально три дня назад градоначальники крупнейших городов, включая Киев, успокаивали сограждан тем, что веерные отключения света — явление неприятное, но временное. Кое-где разработали графики отключений, при этом нужно отметить, что подавляющую часть суток свет в украинских квартирах и общественных учреждениях был. Однако уже вчера сработало понятие накопительного эффекта.Крупнейший оператор страны, компания ДТЭК, входящая в бизнес-империю олигарха Ахметова, подсчитала, что к концу дня около сорока процентов населения Украины осталось без света. Относительно крупных и якорных потребителей данных нет, но, следуя логике вещей, число погрузившихся в раннюю ноябрьскую тьму должно быть тоже впечатляющим. Конкретно в Киевской области электричество исчезло у 78 процентов жителей, а местный градоначальник Виталий Кличко выступил с заявлением, что ранее разработанные планы отключений более не действуют и "опускать рубильник" будут без предупреждения на неопределенный срок. Но киевляне грустили в одиночестве не очень долго, так как вскоре с заявлением выступил исполнительный директор уже упомянутого ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он предупредил, что не только в столичном регионе, но и по всей Украине в целом электроэнергия будет подаваться потребителям крайне дозированно: дословно — два-три часа в день максимум.Естественно, что на фоне крушения электросистем удары по двум непонятным газовым объектам прошли легким росчерком. Но задуматься есть над чем.Мы, конечно же, не допущены в кабинеты Генерального штаба и потому можем лишь строить предположения, основываясь на фактах, тенденциях и собственном чутье. Потому осмелимся сделать допущение, что перед нами первый аккорд второго акта принуждения к миру не только полностью утратившей субъектность Украины, но и коллектива ее западных спонсоров и вдохновителей.Конкретно для нашей юго-западной соседки прилетевшие под Киев и Харьков реактивные подарки должны стать очередным звоночком и предельно настойчивым приглашением сесть за стол переговоров. Все вышеописанное применительно к электросетям наглядно показывает, что время шуток кончилось и Россия готова и дальше проводить принудительную декоммунизацию, выводя из строя наследие столь ненавистного для современной Украины Советского Союза.Отдадим должное украинским энергетикам, они к подобному развитию событий явно готовились. В начале октября буровое управление "Укрбургаз" (дочка "Укргаздобычи") без проведения тендера заключило с китайской компанией Sichuan Honghua Petroleum Equipment контракт стоимостью 130 миллионов гривен, подразумевающий срочную поставку буровых установок ZJ50 и ZJ70. Как пишут украинские источники, "качалки" отправились на газовые месторождения в Харьковской области — в частности, возле Изюма и Краснограда. Они же пишут, что перед буровиками была поставлена ключевая задача — выжать скважины досуха, а полученный газ направить в ПХГ. Насколько "Укрбургаз" справился с конкретной задачей, осталось коммерческой тайной, зато точно известно, что по состоянию на конец октября в украинских подземных хранилищах находилось 14,6 миллиарда кубометров газа. Глава "Нафтогаза" Витренко по этому поводу говорил, что пресловутого объема хватило бы на прохождение отопительного сезона в обычном режиме, но в текущих реалиях разрушаемой единой энергосистемы Киеву с высокой долей вероятности придется докупать дополнительные объемы.Отметим, что, как и в случае с магистральными ЛЭП, когда Вооруженные силы России до сих пор не наносили ударов по линиям 750 киловольт, первые прилеты по газовым объектам носят, если хотите, предупредительный характер и подразумевают минимальный ущерб. С максимальными перспективами роста.После подрыва веток "Северных потоков" украинская труба оставалась второй возможной магистралью для поставок природного газа в Европу. Поскольку оператор ГТС Украины хранит гробовое молчание, можно предположить, что именно транзитная труба удару не подверглась, то есть речь идет о какой-то локальной компрессорной или распределительной станции. Результатом попадания в подобный объект будет нарушение поставок газа бытовым и промышленным потребителям, категориям, которые ввиду дефицита электроэнергии гарантированно будут пытаться как-то замещать его сжиганием дополнительных объемов голубого топлива. То есть если эта тенденция продолжится, Украина потребительская останется без второго по важности энергоресурса (если исходить из объемов производства электричества). Соответственно, отключения света и тепла примут тотальный характер.Мы не зря так тщательно расставляли акценты.Чиновники Евросоюза радостно отчитались о полном заполнении собственных хранилищ газа, тактично умолчав, что скупали его по ценам гораздо выше прошлогодних — и величину ущерба бюджету еще только предстоит оценить. В этот самый момент цены на природный газ на биржах Европы падают, однако специалисты предупреждают: как только страны начнут отбор газа из-под земли, цены опять полетят вверх. Об этом говорит тот факт, что сейчас у портов, где есть регазификационные терминалы, накапливаются газовозы, но не разгружаются, а ждут первых заморозков и скачка цен. С учетом того, что общий объем ПХГ Старого Света лежит в пределах 70 миллиардов кубометров, Брюсселю гарантированно не хватит этого объема для комфортного прохождения зимы.Удары по газовым объектам на Украине — это сигнал сразу всем. И украинцам, которые в угаре тамошней пропаганды даже не помышляют о переговорах, и Евросоюзу. Это намек, что поставки можно наладить к обоюдной выгоде, а можно и поставить на них жирный крест.Мяч отправлен на противоположную сторону, и пока там думают, отметим еще один неожиданный момент.Прекрасно известно, что одним из активных посредников в текущей ситуации вокруг Украины выступает Турция. Она предлагает себя в качестве нейтральной переговорной площадки и агрессивно продавила первоначальную зерновую сделку, а затем и ее продление. Анкара, лавируя между геополитическими силами, успела и заключить соглашение на строительство атомной электростанции "Аккую", и практически гарантировала себе статус главного газового хаба Европы, что и бюджет наполнит, и шаткий курс местной лиры поможет удержать. Эрдоган своим умением договариваться и проходить меж капель огненного дождя как нельзя лучше демонстрирует, что торговать лучше, чем воевать. А торговать во время войны — выгоднее многократно.Конечно, никакой согласованной договоренности между Москвой и Анкарой в данном моменте нет, но комплекс событий выпукло сигнализирует Брюсселю, что ему было бы гораздо выгоднее признать СВО личным делом России и Украины и вернуться пусть и к ограниченному, но сотрудничеству. В то же время, как показывают события последних девяти месяцев, рассчитывать на благоразумие Евросоюза не стоит, и этот факт, вне всяких сомнений, очень радует Эрдогана.

https://ria.ru/20221117/svet-1832149200.html

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832246248.html

https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html

https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, украина, нафтогаз украины, киев, россия, укргаздобыча, дтэк, экономика, жкх