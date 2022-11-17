https://ria.ru/20221117/odessa-1832123808.html

В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры

В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2022

В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры

Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:44

2022-11-17T09:44

2022-11-17T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

денис шмыгаль

днепр (город)

валентин резниченко

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны."Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются", — сказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк.Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о взрывах в Днепропетровске."Сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, "Южмаш", — приводит его слова издание "Страна". В свою очередь, глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на промышленном объекте после ракетного удара, но не уточнил, на каком. В энергокомпании ДТЭК объявили об экстренных отключениях света.Украинские СМИ также писали о взрывах в Запорожье, Харьковской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. Воздушная тревога с утра объявлена по всей стране. Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221117/himars-1832107837.html

одесса

украина

днепр (город)

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Влада Копылова

в мире, одесса, украина, денис шмыгаль, днепр (город), валентин резниченко