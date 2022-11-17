09:44 17.11.2022 (обновлено: 13:19 17.11.2022)
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры
Украинские власти заявили об ударах по Одессе, Днепропетровску и Харьковской области
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны.
"Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются", — сказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о взрывах в Днепропетровске.
В свою очередь, глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на промышленном объекте после ракетного удара, но не уточнил, на каком. В энергокомпании ДТЭК объявили об экстренных отключениях света.
Украинские СМИ также писали о взрывах в Запорожье, Харьковской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. Воздушная тревога с утра объявлена по всей стране.
Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.