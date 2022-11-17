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В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/odessa-1832123808.html
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2022
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры
Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:44
2022-11-17T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
денис шмыгаль
днепр (город)
валентин резниченко
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны."Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются", — сказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк.Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о взрывах в Днепропетровске."Сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, "Южмаш", — приводит его слова издание "Страна". В свою очередь, глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на промышленном объекте после ракетного удара, но не уточнил, на каком. В энергокомпании ДТЭК объявили об экстренных отключениях света.Украинские СМИ также писали о взрывах в Запорожье, Харьковской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. Воздушная тревога с утра объявлена по всей стране. Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221117/himars-1832107837.html
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в мире, одесса, украина, денис шмыгаль, днепр (город), валентин резниченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Денис Шмыгаль, Днепр (город), Валентин Резниченко
09:44 17.11.2022 (обновлено: 13:19 17.11.2022)
 
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры

Украинские власти заявили об ударах по Одессе, Днепропетровску и Харьковской области

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские власти и СМИ сообщили о массированном ракетном обстреле инфраструктурных объектов в разных регионах страны.
"Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются", — сказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о взрывах в Днепропетровске.
"Сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, "Южмаш", — приводит его слова издание "Страна".
В свою очередь, глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на промышленном объекте после ракетного удара, но не уточнил, на каком. В энергокомпании ДТЭК объявили об экстренных отключениях света.
Украинские СМИ также писали о взрывах в Запорожье, Харьковской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. Воздушная тревога с утра объявлена по всей стране.
Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаДенис ШмыгальДнепр (город)Валентин Резниченко
 
 
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