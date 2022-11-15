https://ria.ru/20221115/energokrizis-1831505964.html

СМИ: в Турции из-за энергокризиса в Европе вырос объем продаж аккумуляторов

СМИ: в Турции из-за энергокризиса в Европе вырос объем продаж аккумуляторов - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: в Турции из-за энергокризиса в Европе вырос объем продаж аккумуляторов

Продажа портативных зарядных устройств для мобильных телефонов резко выросла в Турции из-за грядущего энергетического кризиса в Европе, европейские компании... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T07:27

2022-11-15T07:27

2022-11-15T07:31

в мире

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Продажа портативных зарядных устройств для мобильных телефонов резко выросла в Турции из-за грядущего энергетического кризиса в Европе, европейские компании увеличили объемы заказов, пишет во вторник газета Yeni Şafak.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на энергоносители и продукты питания."В связи с опасениями по поводу энергетического кризиса во многих странах Европы наблюдается взрывной рост спроса на портативные зарядные устройства. Когда к этой интенсивности добавляются оптовые заказы украинских компаний, готовящихся к трудной зиме из-за войны, на рынке почти не остается приборов. После пандемии особенность Турции как логистического центра в силу ее географической близости проявилась еще больше. Потому что жители европейских стран, которым объявили, что из-за российских санкций произойдут перебои с электричеством и природным газом, уже обратились к продуктам, которые обеспечат запас энергии", - пишет издание.Торговцы в Doğubank, который поставляет значительную часть технологических аксессуаров в Стамбул, утверждают, что они получают десятки тысяч заказов, но товаров, поступающих из Китая, недостаточно.Президент Ассоциации социальной помощи и солидарности предпринимателей ISTOÇ (ISTOÇDER) Ахмет Акар заявил, что существует высокий спрос на портативные зарядные устройства."Наши торговцы здесь продают портативные зарядные устройства на внутреннем рынке, а также экспортируют их. Как вы знаете, главным пунктом повестки дня Европы в 2022 году и в следующем году является сокращение энергопотребления. Перебои в работе также являются серьезной проблемой в Украине. В Турции есть крупные компании, и у нас нет серьезной проблемы с запасами. Из-за отключения электроэнергии в Украине они стали составлять почти 80 процентов нашего экспорта в эту страну. Особенно предпочтительны более долговечные портативные зарядные устройства больших размеров", - сказал он.

https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html

https://ria.ru/20221024/es-1826318314.html

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в мире, европа, турция, украина