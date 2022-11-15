https://ria.ru/20221115/gaz-1831667952.html

Германия заявила о стопроцентном общем уровне заполненности газохранилищ

Германия заявила о стопроцентном общем уровне заполненности газохранилищ - РИА Новости, 15.11.2022

Германия заявила о стопроцентном общем уровне заполненности газохранилищ

Общий уровень газа в хранилищах Германии составил 100%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:54

2022-11-15T15:54

2022-11-15T15:54

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Общий уровень газа в хранилищах Германии составил 100%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации."Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 100%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 94,75%.Уточняется, что объёмы газохранилищ, о которых сообщают операторы, являются номинальными, и в этой связи заполнение может продолжаться и после того, как достигнуто 100% заполнение.Регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.Агентство добавило, что потребление газа в стране на 44-й календарной неделе (с 31 октября по 6 ноября) было ниже среднего потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 1,9 градуса выше, чем в предыдущие годы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221115/spg-1831622861.html

https://ria.ru/20221115/mogily-1831543376.html

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цены на нефть, россия, украина, санкции в отношении россии