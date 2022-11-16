https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832075934.html

Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам

Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам - РИА Новости, 17.11.2022

Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам

Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T22:16

2022-11-16T22:16

2022-11-17T00:40

в мире

владимир зеленский

россия

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами".Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Путин при этом заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".

https://ria.ru/20221116/pentagon-1832068965.html

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в мире, владимир зеленский, россия, украина