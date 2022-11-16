22:16 16.11.2022 (обновлено: 00:40 17.11.2022)
Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам
Владимир Зеленский заявил, что партнеры посылали сигналы о готовности России к переговорам
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.
"Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму", - заявил Зеленский в среду во время общения с журналистами, транслировавшегося в эфире единого украинского телемарафона.
Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами".
Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Путин при этом заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".