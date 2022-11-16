https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html

В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба

В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба - РИА Новости, 16.11.2022

В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба

Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:12

2022-11-16T11:12

2022-11-16T11:12

экономика

турция

россия

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg

АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез."До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать во Фракии", - приводит слова Донмеза гостелеканал TRT Haber.По словам министра, Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831817591.html

https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html

турция

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, россия, черное море