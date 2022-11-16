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В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба - РИА Новости, 16.11.2022
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В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба - РИА Новости, 16.11.2022
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:12
2022-11-16T11:12
экономика
турция
россия
черное море
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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез."До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать во Фракии", - приводит слова Донмеза гостелеканал TRT Haber.По словам министра, Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831817591.html
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экономика, турция, россия, черное море
Экономика, Турция, Россия, Черное море
11:12 16.11.2022
 
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба

Минэнерго Турции: Анкара рассчитывает до конца года разработать проект газового хаба

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
08:53
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
"До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать во Фракии", - приводит слова Донмеза гостелеканал TRT Haber.
По словам министра, Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок.
Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:02
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ЭкономикаТурцияРоссияЧерное море
 
 
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