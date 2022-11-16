https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба - РИА Новости, 16.11.2022
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:12
2022-11-16T11:12
2022-11-16T11:12
экономика
турция
россия
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Турция до конца года рассчитывает разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез."До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать во Фракии", - приводит слова Донмеза гостелеканал TRT Haber.По словам министра, Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831817591.html
https://ria.ru/20221116/gaz-1831819026.html
турция
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, черное море
Экономика, Турция, Россия, Черное море
В Турции рассчитывают до конца года разработать проект газового хаба
Минэнерго Турции: Анкара рассчитывает до конца года разработать проект газового хаба