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Отсрочка от мобилизации: кому положена и как получить

Отсрочка от мобилизации в России 2022: кому дают, как оформить, на какой срок

Отсрочка от мобилизации: кому положена и как получить

Во время частичной мобилизации-2022 призыву не подлежат некоторые категории военнообязанных граждан России. Дают ли отсрочку тем, у кого несколько детей, список РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:24

2022-10-12T14:24

2022-10-12T14:28

общество

россия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Во время частичной мобилизации-2022 призыву не подлежат некоторые категории военнообязанных граждан России. Дают ли отсрочку тем, у кого несколько детей, список болезней, по которому присваивается категории “Г” и “Д” в военном билете, как оформить отсрочку, какие документы для этого нужны, - в материале РИА Новости.Отсрочка от мобилизацииВозможность получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации закреплена в ст. 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и указами Президента РФ от 21.09.2022 № 647, от 24.09. 2022 № 664. Кроме того, в Государственную Думу внесены проекты от партий “Новые люди”, КПРФ и ЛДПР о поправках в действующее законодательство, в случае принятия которых количество россиян, претендующих на отсрочку, увеличится.Кому положенаВо время проведения частичной мобилизации призыву на воинскую службу подлежат не все категории военнообязанных граждан. Законодательством определен круг лиц, которым положена отсрочка, бронь или освобождение от мобилизационных действий.По брониОтсрочка по бронированию предусмотрена п. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Бронирование необходимо для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления."Для того, чтобы узнать можно ли бронировать работников, работодателю (организации) нужно связаться с территориальной комиссией по бронированию. По закону бронирование осуществляется в отношении работников оборонных предприятий, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций (организации электроснабжения, водоснабжения и т.д.). Такие комиссии организованы при администрациях городов или управах районов. Кроме того, можно получить необходимый комплект документов для бронирования. В открытом доступе такие документы не размещаются. Также у территориальной комиссии по бронированию можно получить и выписки перечней должностей и профессий, по которым осуществляется бронь работников (утверждается Межведомственной комиссией по бронированию граждан ВС РФ и органами местного самоуправления и ежегодно уточняется)", - объясняет юрист Владислав Ким.По словам эксперта, полученные удостоверения об отсрочке от призыва являются бланками строгой отчетности, изготавливаемыми по заказам Минобороны и подлежат регистрации в книге учета бланков специального воинского учета в соответствии с п. 21 Методических рекомендаций по ведению воинского учета. Удостоверения хранятся у работодателя. В случае проведения мобилизации или объявления военного времени в государстве передаются забронированным работникам. Забронированные граждане подлежат специальному, а не общему учету. При аннулировании отсрочки по бронированию, например, из-за увольнения работника, действовать отсрочка больше не будет, и о таком аннулировании работодателю необходимо будет сообщить в военкомат в срок до 5 дней."В приказе Судебного департамента при Верховном суде России от 13 мая 2019 года № 95 содержится перечень граждан, которые не подлежат бронированию. Это не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии и зачисленные в запас по достижении ими возраста 27 лет; работающие водителями транспортных средств, предназначенных для поставки по мобилизации в Вооруженные Силы; предназначенные в специальные формирования; заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве", - уточняет Клавдия Бакуменко, руководитель юридического отдела компании “ПризываНет”.Требования для полученияДля того, чтобы получить бронь от мобилизации, гражданин должен:По словам Марины Шершневой, генерального директора ООО "АудитКонсалт", в соответствии с новым указом президента бронирование полагается также сотрудникам ряда системообразующих отраслей. В частности, это специалисты:"Минцифры России опубликовало список из 195 профессий из аккредитованных IT-компаний и системообразующих предприятий связи и СМИ, представителям которых предоставляется право на отсрочку от мобилизации. Сотрудник такой компании может самостоятельно подать заявку на портале “Госуслуги", - уточняет Антон Лабазнов, генеральный директор юридического бюро "Лабазнов и партнеры".По состоянию здоровьяК состоянию здоровья мобилизованных предъявляются определенные требования. Все призывники проходят медицинскую комиссию, которая выявляет болезни, несовместимые со службой в армии. Комиссия может направить призывника на осмотр к узкопрофильным специалистам, которые дают свое заключение о годности или не годности к мобилизации. По результатам осмотра всем военнообязанным присваиваются категории годности:"Срок негодности обычно не превышает 6 месяцев. Как правило, ее признаками являются переломы рук, ног. Кроме этого есть Перечень болезней (достаточно обширный административный регламент Министерства обороны России), которые полностью освобождают от мобилизации военнослужащих", - говорит Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.В соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе, мобилизации подлежат запасники, относящиеся к категориям А, Б и В. Свою категорию годности каждый военнообязанный может посмотреть на 11 странице военного билета.Список болезнейОтсрочку или освобождение от мобилизации могут получить граждане, у которых выявлены следующие заболевания:Полный список указан в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".По словам Клавдии Бакуменко, солдаты запаса освидетельствуются по графе II, офицеры запаса - по графе III списка.Некоторые заболевания, которые также предусматривают категорию “Г”:По уходу за больным родственникомОтсрочка от мобилизации положена также тем, кто занят постоянным уходом за больным родственником, у которого больше нет родных, которые по закону обязаны его содержать. Кто должен ухаживать за больным родственником, указывается в разделе V СК РФ (алиментные обязательства)."Таковыми родственниками могут быть супруги, родители, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, усыновители. Получить отсрочку можно только при наличии справки от медико-социальной экспертизы (МСЭ). Если родственник - инвалид 1 группы, то справки от МСЭ не требуется. Однако, например, если у сына есть больная мать, но при этом есть родная сестра, на сына отсрочка не распространяется", - отмечает Анна Салютина.Опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата, сестры при отсутствии родителейФедеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ, п. 1 ст. 18 определяет, что отсрочка положена опекунам родных братьев и сестер, но только в том случае, если больше нет никаких родственников, которые обязаны их содержать.Имеющим на иждивении 4 и более детей младше 16 летЗакон освобождает от мобилизации граждан, на иждивении которых есть от 4 детей и более, которым не исполнилось еще 16 лет, при этом, если в семье больше детей, то четверо из них должны обязательно соответствовать возрастным критериям, прописанным в законе. На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство и освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения - до 23 лет. Но пока законопроект находится на стадии рассмотрения.Имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 летДля этой категории граждан закон предусматривает отсрочку, причем, если предложенные членами фракций ЛДПР, КПРФ и "Новые люди" поправки будут приняты, то возраст иждивенцев может быть повышен до 18 лет.Имеющим жену, срок беременности которой не менее 22 недель, и на иждивении есть 3 детей младше 16 летМногодетные отцы с тремя детьми и более, которым меньше 16 лет, имеющие беременную жену на сроке не менее 22 недель, освобождаются от мобилизационных действий. В соответствии с внесенными поправками планируется изменить возраст детей с 16 до 18 лет.Матерям с 4 и более детьми в возрасте до 8 лет, которых она воспитывает без мужаЗаконное право на отсрочку от мобилизации имеют военнообязанные, матери которых кроме них воспитывают еще четверых и более детей в возрасте не больше 8 лет и не имеют мужа.Членам Совета Федерации и депутатам Государственной ДумыСенаторы и депутаты освобождаются от частичной мобилизации, но каждый из них имеет право отказаться от отсрочки и обратиться в военный комиссариат с просьбой о призыве.Студентам вузов и ссузовПо словам Романа Головицкого, юриста Европейской юридической службы, Указом Президента РФ от 24.09.2022 № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" предусмотрена отсрочка от мобилизации гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые и обучающимся по очной и очно-заочной формам:"Обратите внимание: на основании Указа Президента РФ, есть возможность получить отсрочку при понижении уровня образования. Например, вы отучились на программе высшего образования (бакалавриате\магистратуре), но у вас нет среднего профессионального образования (СПО) — вы можете поступить на очную программу СПО и получить освобождение от призыва по мобилизации", - говорит Клавдия Бакуменко.Как получить отсрочкуСпособ и состав документов для получения отсрочки напрямую зависит от основания ее получения.Необходимые документыПо словам Клавдии Бакуменко, список документов законодательно не утвержден, гражданин, претендующий на отсрочку, должен предоставить помимо паспорта и военного билета документы, подтверждающие право на отсрочку.Например, для получения отсрочки по уходу за больным родственником, нужно принести:Опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата, сестры при отсутствии родителей:Отсрочки в связи с наличием детей:Порядок оформленияПризывникам необходимо явиться в военкомат с максимальным пакетом документов, дающих право на отсрочку. Сотрудникам IT-компаний достаточно заполнить специальную форму на портале "Госуслуг" и прикрепить к ней подтверждение, подписанное руководителем организации при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи.СрокиОтсрочка от призыва начинает действовать сразу, как только военный комиссариат получит все необходимые документы, подтверждающие на нее право.Советы юристовМногих интересует вопрос, можно ли восстановиться в учебном заведении и получить отсрочку."Буквальное толкование законодательства указывает на то, что получение образования это процесс, а не результат. Поэтому граждане, которые восстановились в образовательных организациях, получать отсрочку не должны, поскольку они прервали образовательные отношения и будут получать образование уже не впервые. Однако, позиция Минобрнауки РФ говорит об обратном. Граждане, воспользовавшиеся правом на академический отпуск, не прерывают образовательные отношения, поэтому отсрочка для них должна действовать", - уточняет Клавдия Бакуменко."В случае, если возникают трудности, связанные с предоставлением отсрочки, не нужно делать поспешных выводов о невозможности ее получения. При несогласии с принятым комиссией решением его следует обжаловать в призывную комиссию региона по месту постановки на учет гражданина. Кроме того, в настоящий момент также действует сервис для подачи жалоб на действия призывной комиссии на портале госуслуг, который доступен на любом этапе мобилизации. При несогласии с решением призывной комиссии региона рекомендуется незамедлительно обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав. Важно также помнить, обжалуемое решение приостанавливает свое действие до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда. Следовательно, в период обжалования и несогласия военкомат не имеет право призвать и направить по мобилизации в принудительном порядке", - отмечает Антон Лабазнов.

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Алёна Пава

общество, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), частичная мобилизация в россии