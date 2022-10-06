https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:18
2022-10-06T11:18
2022-10-06T11:18
специальная военная операция на украине
россия
госдума рф
лдпр
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ."Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту", — отмечается в тексте законопроекта.Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет."(Предлагается дать отсрочку) являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов", — уточняется в тексте законопроекта.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221006/mobilizovannye-1821907147.html
https://ria.ru/20221006/otsrochka-1821873067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, лдпр, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект
, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.
Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ
.
"Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту", — отмечается в тексте законопроекта.
Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.
"(Предлагается дать отсрочку) являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов", — уточняется в тексте законопроекта.
Указом президента РФ Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.