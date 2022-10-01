https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html

В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации

В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации - РИА Новости, 01.10.2022

В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:23

2022-10-01T08:23

2022-10-01T13:41

россия

госдума рф

telegram (приложение)

украина

сергей шойгу

сардана авксентьева

владимир путин

партия "новые люди"

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, указывается в сообщении."Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя", — добавляется там.Депутаты предлагают предоставлять отсрочку и для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет; мужьям беременных жен на сроке от 22 недель; студентам-очникам.Такое же право законодатели предлагают предоставить для людей, являющихся единственными кормильцами в семье, где есть инвалиды; для родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов."Партия "Новые люди" ценит возможность напрямую обсуждать готовящиеся поправки с избирателями. На этот раз помогли комментарии в моем Telegram-канале — люди активно сообщали о разночтениях в работе военкоматов, вносили свои предложения по изменению законов в связи с мобилизацией. Мы благодарны всем, кто высказался. Законопроект разработан на основе этих предложений. Он помогает урегулировать наиболее болезненные вопросы, о которых сообщали люди. Надеемся, что законопроект будет поддержан думским большинством, ведь он по-настоящему важен для избирателей", — сказала РИА Новости один из авторов документа Сардана Авксентьева.По ее словам, ко второму чтению избиратели могут предложить дополнения к данному законопроекту.Изменения вносятся в закон о мобилизации. Авторами проекта выступили также вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820573241.html

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820577158.html

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россия, госдума рф, telegram (приложение), украина, сергей шойгу, сардана авксентьева, владимир путин, партия "новые люди", общество