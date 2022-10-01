https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации - РИА Новости, 01.10.2022
В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:23
2022-10-01T08:23
2022-10-01T13:41
россия
госдума рф
telegram (приложение)
украина
сергей шойгу
сардана авксентьева
владимир путин
партия "новые люди"
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, указывается в сообщении."Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя", — добавляется там.Депутаты предлагают предоставлять отсрочку и для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет; мужьям беременных жен на сроке от 22 недель; студентам-очникам.Такое же право законодатели предлагают предоставить для людей, являющихся единственными кормильцами в семье, где есть инвалиды; для родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов."Партия "Новые люди" ценит возможность напрямую обсуждать готовящиеся поправки с избирателями. На этот раз помогли комментарии в моем Telegram-канале — люди активно сообщали о разночтениях в работе военкоматов, вносили свои предложения по изменению законов в связи с мобилизацией. Мы благодарны всем, кто высказался. Законопроект разработан на основе этих предложений. Он помогает урегулировать наиболее болезненные вопросы, о которых сообщали люди. Надеемся, что законопроект будет поддержан думским большинством, ведь он по-настоящему важен для избирателей", — сказала РИА Новости один из авторов документа Сардана Авксентьева.По ее словам, ко второму чтению избиратели могут предложить дополнения к данному законопроекту.Изменения вносятся в закон о мобилизации. Авторами проекта выступили также вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820573241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, telegram (приложение), украина, сергей шойгу, сардана авксентьева, владимир путин, партия "новые люди", общество
Россия, Госдума РФ, Telegram (приложение), Украина, Сергей Шойгу, Сардана Авксентьева, Владимир Путин, Партия "Новые люди", Общество
08:23 01.10.2022 (обновлено: 13:41 01.10.2022)
В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
Партия "Новые люди" внесла в ГД законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, указывается в сообщении.
"Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя", — добавляется там.
Депутаты предлагают предоставлять отсрочку и для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет; мужьям беременных жен на сроке от 22 недель; студентам-очникам.
Такое же право законодатели предлагают предоставить для людей, являющихся единственными кормильцами в семье, где есть инвалиды; для родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов.
"Партия "Новые люди
" ценит возможность напрямую обсуждать готовящиеся поправки с избирателями. На этот раз помогли комментарии в моем Telegram
-канале — люди активно сообщали о разночтениях в работе военкоматов, вносили свои предложения по изменению законов в связи с мобилизацией. Мы благодарны всем, кто высказался. Законопроект разработан на основе этих предложений. Он помогает урегулировать наиболее болезненные вопросы, о которых сообщали люди. Надеемся, что законопроект будет поддержан думским большинством, ведь он по-настоящему важен для избирателей", — сказала РИА Новости один из авторов документа Сардана Авксентьева
.
По ее словам, ко второму чтению избиратели могут предложить дополнения к данному законопроекту.
Изменения вносятся в закон о мобилизации. Авторами проекта выступили также вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.