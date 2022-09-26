https://ria.ru/20220926/godnost-1819520430.html

Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает

Категории годности к военной службе 2022: расшифровка, что означают, где указана в военном билете

Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает

После прохождения призывником медицинской комиссии в военный билет вписывают отметку о категории годности к военной службе. Отнесение к одной из пяти групп... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После прохождения призывником медицинской комиссии в военный билет вписывают отметку о категории годности к военной службе. Отнесение к одной из пяти групп означает, готов или нет гражданин к армии по состоянию здоровья. Как узнать категорию, где смотреть в военном билете и как расшифровать ее код в 2022 году – в материале РИА Новости.Категории годности к военной службе 2022Категория годности к военной службе присваивается всем военнообязанным в Российской Федерации после прохождения медицинской комиссии на основе "Расписания болезней" (приложение к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"). Военно-врачебная комиссия в составе психиатра, окулиста, хирурга, отоларинголога, стоматолога, терапевта, невропатолога проводит осмотр призывника и изучает представленные медицинские документы. На основании антропометрических данных и информации о состоянии здоровья, полученных данных в ходе проведенного обследования, определяют принадлежность гражданина к той или иной категории. Всего их пять — они указаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе". Каждая из них имеет определенное буквенное обозначение — "А", "Б", "В", "Г", "Д" и заносится в военный билет.РасшифровкаБуквенное обозначение и проставленный рядом цифровой код указывают категорию годности гражданина РФ к военной службе, определяют способность служить в армии в целом и в определенном роде или виде войск в частности.Категории годности устанавливаются с учетом перечня болезней, указанных в приложении к "Положению о военно-врачебной экспертизе":— Категория "А" — призывник здоров, годен к несению военной службы. Такая отметка означает, что гражданин не имеет каких-либо отклонений по здоровью и ограничений по роду войск. Будущий военнослужащий, принадлежащий к данной категории, может служить в спецподразделениях, войсках антитеррористической направленности, военной полиции, а также на флоте, в морской пехоте, воздушном десанте.Категория "А" подразделяется на несколько групп:— Категория "Б" — к военной службе годен, но есть незначительные ограничения. Данная отметка в военном билете означает, что у призывника имеются некоторые патологии, которые не являются препятствием к несению службы, но играют роль при направлении в определенные войска. В эту категорию попадают граждане со следующими заболеваниями:Эта категория также подразделяется на четыре подгруппы в зависимости от тяжести выявленного заболевания. Призывники первых трех ("Б1", "Б2", "Б3") могут служить в боевых воинских частях, а из четвертой ("Б4") — в тыловых, не предъявляющих высоких требований к состоянию здоровья.— Категория "В" — ограниченно годен к военной службе. Данная отметка означает, что призывник в мирное время освобожден от военной службы. Из-за наличия серьезного заболевания комиссия зачисляет молодого человека в запас. Военнообязанные этой категории могут быть направлены на службу во время войны. При этом во время проведения военных сборов новобранцы направляются на комиссию для прохождения медицинского переосвидетельствования. При снижении или отсутствии симптомов диагностируемого заболевания категорию могут заменить, гражданин сможет получить военную специальность.— Категория "Г" — призывник временно не годен к службе в армии. Такая отметка не является освобождением, это отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом. После окончания срока действия отсрочки вновь проводится медицинское освидетельствование. Если при прохождении комиссии снова диагностируют проблемы со здоровьем, отсрочку продлят. Данная категория может быть присвоена студентам-очникам вузов, а также призывникам при наличии заболеваний или травм, которые требуют непрерывного лечения или реабилитации.— Категория "Д" — к военной службе не годен. Присваивают ее гражданам с серьезными недугами и выдают военный билет с отметкой о полном освобождении от воинской обязанности. Призвать в армию и мобилизовать в этом случае не могут. К заболеваниям препятствующим прохождению службы относятся ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, врожденный сифилис, бронхиальная астма, регулярные эпилептические приступы, тяжелые сосудистые заболевания головного мозга и другие. Полный список указан в "Расписании болезней".Как узнать категорию годностиГодность военнослужащего определяется в соответствии с Постановлением "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" в РФ. Категория указана на 11-й странице военного билета. Там же отражены сведения о группе учета и составе, воинской должности и учетной специальности. Диагноз, на основании которого присвоена та или иная категория, в военном билете не отражается.Можно ли изменить категорию годностиФактически категория годности – это показатель физического и психологического состояния человека. Она присваивается каждому новобранцу после медицинского освидетельствования, а также в результате дополнительного обследования, если оно потребуется.Согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" для изменения категории годности требуется пройти комиссию заново. Подать письменное заявление в военный комиссариат и приложить имеющиеся справки и медицинские заключения. Непосредственно перед осмотром, при получении направления в военкомате, необходимо сдать общие анализы, пройти ЭКГ и флюорографию.Состояние здоровья может как улучшиться, так и ухудшиться, поэтому возможно понижение или повышение категории с последующим внесением изменений в военный билет.В связи с введением военного положения или мобилизации, призывники проходят повторное медосвидетельствование, по итогам которого им присваивают категорию годности.

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818984730.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)